Nový pohľad na sex! Toto sa deje s mozgom v tom najlepšom

Nikdy viac nuda v posteli! Otvorí cesty rozkoši správna myšlienka?

Prečo pri pohlavnom styku dosiahne orgazmus len dvadsaťdeväť percent žien, ďalšej tretine sa to s partnerom dnu nepodarí nikdy a desiatim percentám dokonca za žiadnych okolností. V čom sú iné? Neurovedca Barryho Komisaruka dlhodobo zaujíma, ktoré oblasti mozgu „zasvietia“, keď sa sexuálne vzrušíme. Jeho skener ukázal, že počas vyvrcholenia sa aktivuje viac ako tridsať zón vrátane tých pre vnímanie dotyku, pamäti, centra odmeny a bolesti. Zvláštnu pozornosť doktor Komisaruk venuje územiu zvanému prefrontálna kôra (PFC) v prednej časti mozgu. Tu sídlia niektoré aspekty vedomia, sebahodnotenie či uvažovanie z pohľadu druhej osoby. Práve tá sa podľa jeho predchádzajúcich experimentov ženám pri orgazme rozochveje najviac.

Iba myšlienka

Prekvapivo najmä u tých, ktoré dokázali dosiahnuť orgazmus iba navodením si erotickej predstavy. Ak stačí fantázia ako sexuálna skúsenosť, môže PFC zohrávať kľúčovú rolu pri vytvorení telesnej reakcie z čírej myšlienky? Predstava dotyku klitorisu a Kegelových cvikov zobudila tie isté časti mozgu ako skutočnosť! Len s o niečo menším prietokom krvi. Avšak prefrontálny kortex vykázal zvýšenú činnosť, ak si účastníčky Komisarukovej štúdie hladenie len predstavili. Neurovedec predpokladá, že „zážih“ tohto pásma rozkoše môže odrážať samotné fantazírovanie, no aj iný kognitívny proces, ktorý pomáha zhora nadol kontrolovať naše vlastné potešenie. Teda aspoň to ženské.

On alebo off

Či sa to isté deje v hlavách mužov, čisto ženská štúdia neukázala. Závery ďalšej však prezrádzajú, prečo je rozdiel, ak sa o orgazmus postará žena sama, a s pomocou partnera. Keď doktor Janniko Georgiadis z Univerzity v Groningene snímal mozog žien pri orgazme, ktorý dosiahli pri milovaní s mužmi, uvedomil si, že nejde ani tak o to, ktoré sféry sa zažnú, ale ktoré zhasnú – hlavne predný, spánkový lalok a časť v čelovom laloku, orbitofrontálny kortex (OFC). Ten podľa neho nesie hlavnú zodpovednosť za potláčanie sexuálnej odpovede. Ženy strácajú počas výbuchu slasti nad sebou kontrolu a ak nie, prichádzajú o ňu? „Nemyslím si, že orgazmus vypína vedomie, ale mení ho. Nie som si istý, či je tento zmenený stav nevyhnutný pre viac potešenia, alebo je to iba vedľajší efekt,“ uvažuje vedec. Podľa neho je však viac ako pravdepodobné, že práve neschopnosť vypnúť OFC zakazuje nešťastníčkam s anorgazmiou siahnuť na vrchol.

