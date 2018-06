Nový trend v Británii: Ženy chcú byť opäť panny. Prečo im na tom záleží?

V Británii príbúdajú stovky žien, ktoré si nechali operačne zošiť či obnoviť panenskú blanu. Niektoré chcú byť opäť „čisté“ pre svojho partnera.

O zákrok, ktorý stojí okolo 1000 libier, je stále väčší záujem. Rekonštrukciu panenskej blany obhajujú ženy tým, že pri jej strate v mladosti na to ešte neboli dostatočne duševne pripravené a boli vtedy z pohlavného aktu sklamané. Nábožensky založené ženy majú zase pocit sexuálnej viny a chcú sa ho zbaviť.

Bez servítky, narovinu: 8 vecí, ktoré by ste o svojej vagíne mali vedieť

Prvotné sklamanie

„Prvý styk často nie je taký, aký by mal byť. Prísť o panenstvo je posvätná vec a nemali by ste nikdy zabudnúť na chvíľu, keď ho stratíte. Možno preto sú niektoré ženy smutné a chcú si tento akt zopakovať. A možno sa o tento zážitok chcú podeliť s manželom, aby to celé bolo také čisté, aké len môže byť,“ vraví Louise Van der Velde, vzťahová poradkyňa z Londýna.

VIDEO: Všetko, čo vás zaujíma o preventívnej gynekologickej prehliadke

Stovky nových panien

Chirurgické obnovenie panenskej blany trvá asi pol hodinu. Za normálnych okolností o ňu žena môže prísť po prvom pohlavnom styku, prípadne po použití tampónu, dokonca aj pri jazde na koni či inom športe. Len 6 britských nemocníc zverejnilo o rekonštrukcii hymenu svoje záznamy. Z nich vyplynulo, že za roky 2007 až 2017 sa v nich vykonalo 109 takýchto zákrokov. Ak je trend podobný aj v ostatných nemocniciach, potom je pravdepodobné, že za 10 rokov podstúpilo rekonštrukciu panenskej blany v Británii najmenej 1600 žien.

Omladiť, zmenšiť, odsať: Vagínu aj sex zlepšia intímne operácie

Chcete mať kvalitnejší sex? Ženské problémy vyrieši novinka s vlnami

Sex predlžuje ženám mladosť

Žiadny medicínsky dôvod na obnovenie hymenu neexistuje. Zároveň fakt, že niektorá mladá žena už nemá panenskú blanu neznamená, že mala pohlavný styk. Ako bolo povedané, o blanu ju mohol obrať i tampón či šport. Na druhej strane, ak by mala obnovená panenská blana zlepšiť sexuálny apetít žien, je to len dobre. Podľa výskumov sexuálny styk aspoň raz týždenne spomaľuje u žien starnutie. Vedci totiž zmerali, že sex predlžuje teloméry, čiže zakončenia chromozómov, ktoré sú ukazovateľmi nášho biologického starnutia. Čím kratšie, tým horšie. Takže, šup do postele!

6 rád ako sa vyhnúť intímnym problémom a leto si užiť naplno