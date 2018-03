Obchádza vás jarná únava? Vyskúšajte tieto wellness tipy

Energiu načerpáte nielen pri športovaní, ale aj pri relaxe. Vyberte si procedúru, pri ktorej sa budete cítiť príjemne.

Potrebujete odbúrať stres a načerpať na jar energiu? Vsaďte na wellness. Prvé jarné lúče vás lákajú na čerstvý vzduch. Rozhýbanie kostí nie je však vždy jednoduché. Prvé tréningy sa ľahko skončia bolesťami kĺbov či svalovou horúčkou. Zachráni vás sauna. Tú oceníte najmä teraz, keď sa na pár dní vrátila zima.

Teplo a teplejšie

Vybrať sa môžete do suchej, takzvanej fínskej sauny. Teplota vzduchu sa v nej pohybuje od 80 do 100 stupňov Celzia, vlhkosť je približne 10%. Pravidelná návšteva sauny zlepší pohyblivosť kĺbov a výborne uvoľní svaly. Zohrievať by ste sa mali v priemere 10 minút, potom nasleduje fáza ochladenia. Celú procedúru treba zopakovať 2- až 3-krát. Suchá sauna nie je vhodná pre ľudí s vysokým krvným tlakom a chorobami srdcovo-cievneho systému. Tí však môžu vyskúšať takzvanú infrasaunu. Využíva sa v nej tepelné žiarenie, ktoré preniká pod povrch kože. Teplota v infrasaune sa pohybuje okolo 40 stupňov Celzia, preto v nej možno zotrvať aj polhodinu. Je výborná pre ľudí s reumatickými ťažkosťami.

Bolieva vás chrbát? Vymeňte bazén za perličkový kúpeľ, radí odborníčka

Vône naštartujú

Parná sauna je balzamom na dýchacie cesty a dehydrovanú pokožku. Teplota sa v nej pohybuje len okolo 50 stupňov Celzia, vlhkosť takmer stopercentná. Pravidelné ochladzovanie je rovnako dôležité ako pri suchej saune. Často sa pri nej využívajú éterické oleje. Stačí pár kvapiek eukalyptu a dýchacie cesty sa úplne uvoľnia. Celodenného stresu a nervozity sa zbavíte pomocou vône pomaranča a rozmarín vás nabije energiou. Vôňami si však nemusíte spríjemniť len pobyt v saune, vonné tyčinky môžete mať aj doma. Na jar si vyberajte najmä svieže, citrusové vône, ktoré vás nabijú energiou.



Sily olejov ocení po zime aj pokožka. Zdroj foto: Shuttertock

Stačí masáž chodidiel

Asi najideálnejším spôsobom ako vypnúť a zbaviť sa stresu je masáž. Niekto sa uvoľní pri celotelovej, inému stačí stláčanie reflexných bodov na chodidlách. Energiu načerpáte pomocou celotelovej masáže špeciálnymi bylinnými balíčkami. Únavu zaženie mäta či citrusové oleje. Celotelové rozmaznávanie trvá 60 až 90 minút. Vitalitu vám vrátia i masáže pomocou vonných olejov, ktoré navyše výborne vyživia pokožku. A nezabudnite domov kráčať s úsmevom. Smiech rýchlo zaženie únavu, rovnako ako pestrá, farebná šatka, ktorú si môžete kúpiť do jarného šatníka.

Čítajte aj: