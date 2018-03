Odtiaľ potiaľ! 3 kompromisy, ktoré vo vzťahu nerobte, zničia vás

Zamilovanosť zaslepuje, no postupne zistíte, aké ústupky ste schopní robiť a aké vás doslova ničia. Ako si udržať dlhý a pekný vzťah bez sebadeštrukcie?

Dlhodobé partnerstvo sa bez kompromisov nezaobíde. Od toho, akú zubnú pastu používate, cez to, akou farbou vymaľujete obývačku, až po to, kam pôjdete na dovolenku. To všetko si vyžaduje dohodu a neraz aj kompromis. Niekedy je dohoda jednoduchá, niekedy si ústupok vyžaduje trošku sebapremáhania. No v dobrom vzťahu by partner nemal vyžadovať „kompromis“, v ktorom by ste museli poprieť sami seba.

Takže, kedy a ktoré kompromisy sú zlé? ►►►