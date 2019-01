Oľga Feldeková: Vydržím veľa! Verím, že súčasná medicína mi pomôže

Spisovateľka Oľga Feldeková (75) nerobí okolo rakoviny prsníka veľké tajnosti. Verí v modernú medicínu a skorý návrat do bežného života.

Spisovateľka sa teší z dobrého manželstva a veľkej rodiny, no od samej lásky ju často trápi strach o blízkych. „Asi to dosť prežívam. Možno aj to mi chorobu privolalo,“ zamýšľa sa Oľga Feldeková. „Hovorí sa, že celá tá rakovina sa začína niekde v hlave.“

Na jar ste si našli hrčku v prsníku. Vraj ste ani nechceli ísť k lekárovi?

Hrčku som si našla plná zdravia, sily a dobrej nálady. Pôvodne som to chcela zatajiť, ale v slabej chvíli som sa priznala môjmu mužovi. On ma pohnal k lekárovi.

Pritom ste to vy, kto je vo vašej rodine ten praktický. Podľa manžela viete opraviť aj televízor...

Televízor neopravujem, dnes sú už prístroje zložitejšie, ako za mojej mladosti. Technické zručnosti ma však neopustili. Dokážem vymeniť žiarovku, no momentálne mi to manžel nedovolí, bojí sa, že spadnem. A on to nevie. Takže kým neprídu deti, sedíme potme. Ale stará sa o mňa príkladne. Užívam si to, aj keď to až tak nepotrebujem.



Už roky je neoddeliteľnou súčasťou partie glosátorov zo zábavnej relácie Sedem. Foto: TV JOJ

Neoberala vás chemoterapia príliš o sily?

Za tie roky, čo som na svete, som už zažila všeličo. Nie som padavka, vydržím veľa. Preto ma prekvapilo, že napriek úsiliu všetko hravo zvládnuť, ocitla som sa celkom bezmocná. Bolo mi po chemoterapii zle od žalúdka, točila sa mi hlava, spadla som na ulici, strácala som náladu po každom chumáči vlasov, ktoré mi ostávali v hrebeni. Našťastie hrčku už nemám, vlasy vraj narastú a ja budem môcť zase vymieňať žiarovky.

Vo vašej knihe Minútové romány spomínate aj ľudových liečiteľov. Myslíte, že dokážu nejako pomôcť pri vážnejších zdravotných problémoch?

Nikdy som nemala toľko radcov, ktorí mi radia, čo mám pri tejto chorobe robiť. Keby som mala každú radu dodržiavať, možno by sa mi už choroba nevrátila, ale ležala by som na psychiatrii. Netvrdím, že neexistujú podporné prírodné lieky. Žiadna alternatíva však nemôže nahradiť to, čo veda vyskúmala za celé roky. Verím, že jediné, čo môže pomôcť, je súčasná moderná medicína.

Na Vianoce sa zvykne zísť celá blízka rodina. Koľko je to u vás ľudí?

Mať päť detí je veľká radosť, ale aj obrovská starosť, ktorá sa nestráca, ani keď už deti vyletia z hniezda. Práve naopak, pribudnú obavy o vnúčatá. Odkedy máme deti, neviem sa zbaviť úzkosti a strachu o ne. Stačí, keď mi niektoré z detí nezdvihne telefón, premáha ma strach. Keď telefón zazvoní, modlím sa, aby som počula len dobrú správu. Šťastná som, keď sa na Vianoce všetci zídeme. Nedarí sa to každý rok, niektoré vzdialenejšie deti nemôžu vždy prísť. Aj tak nás pri štedrovečernom stole sedí okolo dvadsať.

Nepobili sa niekedy vaše deti tak, že bol potrebný lekár?

Deti sa bili za naším chrbtom. Až teraz sa to od nich dozvedám. Mieru bitiek asi neprekročili, lebo sa všetky majú rady, z čoho mám veľkú radosť. Budú si pomáhať, keď už nás nebude.



Umelecké vlohy po rodičoch zdedila najmladšia Katka. Vystupuje so šanzónmi, ktoré do slovenčiny prebásnil jej otec. Foto: Emil Vaško

Vaša najmladšia dcéra Katka má cukrovku a Ľubka Crohnovu chorobu. Museli ste pre ne variť osobitne? Vraj dokážete aj žihľavový prívarok.

V takej veľkej rodine nestačí uvariť jedno jedlo. Treba dbať na niekoľko diét. Cukrovkovú, na Crohnovu chorobu, rôzne alergie – jedna dcéra je alergická na koreňovú zeleninu, aj prieberčivosť sa u nás vyskytla. Posledných päť rokov pred smrťou žila u nás moja i manželova mama. Boli kardiačky, nesmela som soliť, každá z nich mala rada niečo iné...

Celý život ste rovnako štíhla. Snažíte sa?

Nikdy som si nesledovala hmotnosť. Chvalabohu ma táto činnosť obišla. Dokonca doma váhu ani nemáme. Možno aj preto, že nerada jem. Viem, že sa jesť musí, a keď ma zaskočí hlad, niečo hodím do žalúdka, aby som neomdlela.

Ľubomír Feldek, to je obrovské množstvo prekladov aj vlastných diel. Spí on vôbec? Ako ste popri vytváraní servisu pre neho stihli ešte niečo stvoriť aj vy?

Môj muž všetko robí rýchlo a dobre. Asi preto, že ho to baví. Osvojil si Picassovo krédo – Nehľadám, nachádzam. Ja som začala písať aj preto, lebo rada rozprávam a chcela som manželovi všeličo porozprávať. Aby sa ma zbavil, navrhol mi, nech to radšej napíšem. Poslúchla som a občas, keď ma nemá kto počúvať, píšem.

Pripravujete niečo pre čitateľov nové?

Moja rodina ma šetrí, nechce, aby som čokoľvek robila, teda okrem písania. Nuž píšem, ale z poverčivosti neprezradím čo.

