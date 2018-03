Olympionička Paulína Fialková: Je to krásna a nevyspytateľná výzva

Ľudia si po olympiáde pamätajú viac to, že netrafila sedem terčov z ôsmich a plakala do kamery, ako to, že dobehla výborná piata vo vytrvalostných pretekoch. Pavlína Fialková (27) však nesmúti: „Aspoň ľudia vidia, že aj o tom je šport.“

Aké boli vaše pocity bezprostredne po výkone?

Bola to bezradnosť v prvom momente, potom hnev, ktorý vystriedala ľútosť, nasledovalo moje vyrovnanie a posilnenie.

Vyše roka máte mentálneho kouča. Na olympiáde s vami nebol. Nebol práve v tom problém?

Nie, my sme priatelia na telefóne. Je dobré porozprávať sa s niekým nezainteresovaným, kto tam ani nebol. Aj jeho tá streľba iste mrzela, ale brali sme to tak, že som ukázala niečo, čo robiť neviem a nabudúce musím ukázať to, čo robiť viem.



Napríklad bežať vytrvalostné preteky, kde ste boli piata?

Áno, to bolo úžasné. To piate miesto je niečo, čo by som si z tej olympiády odnášať mala, a na to potom by som mala zabudnúť. Nevydarená streľba bude dlho rezonovať, ale to, z čoho budem vychádzať ďalšie štyri roky pred olympiádou, je práve piate miesto.

Rozoberáte po skončení pretekov viac úspechy alebo neúspechy?

Snažím sa riešiť to v ten deň, hodiť to za hlavu a druhý deň vyštartovať bez ohľadu na všetko. Raz mi niekto povedal, že rozdiel medzi dobrým a zlým športovcom je v tom, či dokáže úspech aj neúspech hodiť za hlavu a na druhý deň vyštartovať, akoby sa nič nestalo. A myslím si, že ja som práve ten typ. Je veľa športovcov, ktorí na to fyzicky majú, ale psychicky to nemajú zvládnuté v hlave a potom sa neúspechom umárajú týždeň, dva... Vlečie sa to s nimi.

Na olympiáde vás podržalo celé Slovensko...

Toľko správ mi prišlo! Som tým ľuďom neskutočne vďačná, pretože možno na mojom príklade pochopili, že o tom je šport. Pomohlo mi to pozbierať sa a postaviť opäť na štart.

Zdravie vás ostatný rok celkom skúšalo.

Zdravie vás ostatný rok celkom skúšalo.

Snažila som sa počas prípravy, hlavne na jar, venovať posilneniu imunity. Dala som sa zaočkovať proti chrípke, asi prvýkrát v živote so mnou aj celý môj tím. Neviem, či to bolo spôsobené len tým, ale bolo to lepšie. Šport je nevyspytateľný. Stačí si dať studenší nápoj a už to ide. Znásobuje sa to tým, že nikdy nemôžeme vyležať chorobu, hrabeme sa na tréning, lebo vieme, čo všetko nám uniká. A nabaľuje sa to.

Čo vás na biatlone najviac baví?

Baví ma, že je to biatlon. Nestačí dobre bežať. Musíte bežať tak, aby ste potom ešte aj odstrieľali, a nie bežať najrýchlejšie. Je ťažké odhadnúť a rozložiť svoje sily, ale je to výzva.



Máte nejakú špeciálnu diétu?

Diétu nedržím. Rokmi som sa naučila, čo mi robí dobre a ako sa mám stravovať, aby som podala čo najlepší výkon. Stále hovorím, že telo nie je hlúpe, a keď má na niečo chuť, treba sa pýtať, prečo, čo mu chýba. Asi sa netreba príliš riešiť. Oplatí sa uvedomiť si, že intolerancie a alergie sú aj biznis.

