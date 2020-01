Opäť ste prechladli tam dole? Mýty a pravdy o zápale močových ciest

Všetky slečny a ženy vedia, že v mesiaci na písmeno R nemajú sedieť na zemi. Učili nás to už naše babky a prababky. Je to naozaj tak?

Nie, nie je. Infekcie močového mechúra a močových ciest nespôsobuje sedenie na chladnej zemi ani ľahké oblečenie, ale baktérie. Ak ste však na chlad citlivá, mali by byť opatrná a vyhýbať sa mu, pretože môže oslabiť vašu imunitu.

Mučenie na záchode

Obličky filtrujú krv 60-krát denne, odstraňujú z nášho tela jedovaté látky, nadbytočnú vodu aj bunkový odpad. Odpadové látky sa dostávajú z nášho tela von okrem iného aj cez močový mechúr a močové cesty. Na rozdiel od čriev je močový systém sterilný. Ale len vtedy, ak je zdravý.

Ak však baktérie preniknú do močovej rúry a do močového mechúra zvonka, vzniká bolestivý zápal. Ženy sú urologickými infekciami postihnuté oveľa viac ako muži. Každá druhá minimálne raz vo svojom živote pocítila, čo je to pálenie či rezanie v podbruší, nehovoriac o kŕčoch, problémoch so spánkom či s častým močením. Návšteva toalety vtedy pripadá ako mučenie.

Tenké sukne, holé nohy?

Vedci v 70. a 80. rokoch minulého storočia predpokladali, že typické ženské oblečenie, teda sukne, tenké pančuchy a sexi spodná bielizeň vysoko zvyšujú riziko pre infekcie močových ciest. Hľadali medzi nim súvislosť, tá sa však nepotvrdila. Neskôr robili experimenty so ženami, ktoré mali pol hodinu nohy namočené v chladnej vode. Všetky dobrovoľníčky prekonali najbližších 12 mesiacov aspoň jednu uroinfekciu.

Väčšinou išlo o výskumy s malým počtom žien, takže nemali veľkú štatistickú hodnotu. Napriek tomu odborníci radili a dodnes radia citlivým ženám vyhýbať sa chladným nohám a sedeniu na chladnej zemi. Chlad totiž znižuje obranyschopnosť organizmu. Týka sa to však len citlivých ľudí, nie tých, ktorým neprekáža, alebo sa pravidelne otužujú.

Najčastejšie E.coli

Uroinfekcia vzniká, keď sa do močových ciest dostanú neželané baktérie. Najčastejšie ide o baktériu E.coli, ktorá si vyvinula špeciálnu schopnosť prežívať najmä v ženskom močovom trakte. Zatiaľ čo v močovej rúre muža musí prekonať vzdialenosť 20 až 25 cm, kým sa dostane do mechúra, u žien jej stačia 4 cm.

Baktérie, ktoré spúšťajú infekciu u ženy, najčastejšie pochádzajú z jej čreva. Cestu do mechúra im pomáhajú prekonať mechanické sily, napríklad sex. Populárne medové týždne či častejší sex na dovolenke sú jedným zo spúšťačov ochorenia. Dokazujú to aj štúdie o mníškach, ktoré trpia na močové infekcie len zriedkavo.

Babské recepty nepomáhajú, medicína áno

Istý starší výskum sa pýtal na sexuálnu aktivitu 500 žien vo veku 18 a 30 rokov. Zistil, že ženy, ktoré si dopriali pohlavný styk viac ako 2 razy mesačne, mali 10 ráz vyššiu šancu dostať uroinfekciu. Pri sexe raz alebo dvakrát za týždeň, sa toto riziko zvýšilo ešte viac. U žien, ktoré v priebehu roka zmenili partnera, sa zdvojnásobilo.

Samozrejme, dôležitú úlohu hrá aj dedičnosť a hormonálna výbava ženy. Preto môže ochorieť aj tá, ktorá má sex zriedka. Uroinfekcie najviac trápia ženy v plodnom veku, ale týkajú sa aj veľmi mladých dievčat a žien v prechode. Babské recepty ako brusnicové extrakty, bylinkové zábaly a rôzne potravinové doplnky s výnimkou urologických čajov, zdá sa, veľmi nepomáhajú. Základnou liečbou zápalu sú antibiotiká, ak ide o chronické infekcie, urológ vám môže ponúknuť instiláciu, čo je obstrek močového mechúra kyselinou hyalurónovou, alebo imunologickú stimuláciu.

