Oplatí sa skúšať nové krémy alebo radšej zostať pri jednom?

Dermatologička vám poradí aj to, aký krém je najvhodnejší ako darček a skutočne ním ničnepokazíte.

Ste spokojní so svojim krémom, ale kamarátka vás presviedča, že by ste ho už mali zmeniť? Odborníčka vám vysvetlí, či je to nutné. Rovnako prezradí ako vám pleť naznačí, že niečo nie je s krémom v poriadku.

Je príliš hutný?

Zmena nie je nutná. „Pokojne môžete väčšinu života používať ten istý výrobok. To, či robíte dobre, vám napovie samotná pleť. Ak sa nakrémujete a po chvíli máte pocit napätia, akoby sa pleť stiahla, prípravok je pre vás málo mastný,“ pridáva praktické tipy dermatologička MUDr. Zora Haviarová. Nanesiete si vrstvu krému a máte nepríjemný pocit, že pleť nedýcha? Prípravok je pre vás príliš hutný, odľahčite ho. V minulosti si mnohé dámy napríklad obľúbili mandľový krém. Aj keď možno bol zo začiatku pre väčšinu pletí trochu mastnejší, postupne, ako sa pleť vekom vysušovala, začal byť ideálny.

Oplatí sa nočný

Chcete prekvapiť mamu, sestru, svokru či kamarátku a podarovať im krém? Ako darček určite poteší denná i nočná verzia krému. Výhodou je, že počas spánku vám nemusí prekážať, že sa pleť mierne leskne od výživnejšieho prípravku. Presne také sú výrobky určené na noc, hutnejšie a ťažšie. Určite však po nich siahnite, ak ste počas dňa vystavili pleť niečomu extrémnemu. Nemuseli ste absolvovať len lyžovačku či deň na bežkách, kde vám vietor šľahal do tváre, pleť môžu poriadne potrápiť aj klimatizované priestory. Platí to aj pre vykurovaciu sezónu. Zaťažkávacou skúškou sú aj prechody z teplého do chladného prostredia.

Najlepšia voľba

Nič nepokazíte ani očným krémom. Pleť okolo očí je tenká, jemná a väčšinou suchá, takže tento typ krému poteší každého. „Aj ľudia s mastným typom pokožky majú okolie očí suché. Práve v tomto prípade môžete jasne vidieť hranicu. Líca sú hladké, ale ak zanedbáte starostlivosť, rýchlo sa vytvoria okolo očí drobné vrásky. Ak máte suchú pleť, okolie očí je ešte suchšie. Očným krémom teda nič nepokazíte a nikoho ani neurazíte,“ upriamuje pozornosť na ideálny darček doktorka Zora Haviarová. „Malé očné krémy sú napumpované výživou. Potešia každú ženu, lebo už po dvadsiatke sa objavujú drobné vrásky.“ Nezľaknite sa menších, ale drahších balení. Očné krémy sú výživnejšie a koncetrovanejšie ako pleťové.

Rozhoduje životospráva

Krém môže vytvoriť ochranný štít pred vonkajším vplyvmi, ale dôležitejšie je to, čo sa deje vnútri, teda vo väzivovej vrstve. „Tam prebieha dehydratácia, povoľujú kolagénové vlákna,“ približuje dermatologička Zora Haviarová. „Krém tam neprenikne. Väzivovú vrstvu však ovplyvňuje strava, pitný režim, fajčenie, ale i spánok alebo to, či žijete v ustavičnom strese.“

