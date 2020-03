Oplatí sa vám zájsť na vlasovú kúru? Kaderníčka prezradí, čo dokáže vylepšiť

V ponuke sú hydratačné i regeneračné ošetrenia. Oproti domácim vylepšeniam majú obrovskú výhodu, šikovný kaderník vám ich ušije na mieru.

Rozmýšľate nad vlasovou kúrou? Pravidelnejšie by ste si mali nájsť čas na rozmaznávanie, najmä, keď si vlasy pravidelne odfarbujete, farbíte alebo chodíte na melír. Ak k tomu pripočítate pravidelné fúkanie či žehlenie vlasov, je jasné, že postupne sa oslabujú a strácajú hydratáciu.

Spojí vlákna

Ponuka profesionálnych vlasových kúr je široká. Oproti domácim vylepšeniam majú obrovskú výhodu, šikovný kaderník vám ich ušije na mieru. „Dnes nájdete ošetrenia, ktoré pôsobia priamo na disulfidové vlákna, tie postupne strácajú elasticitu a naťahujú sa. Uhlíkové, vodíkové, kyslíkové a dusíkové reťazce dokážu pri nej spojiť poškodené vlákna a vrátiť im elasticitu. Používa sa aj pri väčších zásahoch, ku ktorým patrí napríklad sťahovanie farby,“ približuje kozmetická poradkyňa Dagmar Volková.

Stačí ho vyhladiť?

Absolvovať možno aj hydratačné kúry, ktoré ocení každý vlas od prirodzeného po farbený. Posilnia jadro vlasu a zjednodušene možno povedať, že ho vyplnia. Pri mechanickom trení, ale i pôsobením striedavých teplôt či častého fénovania sa totiž naruší vrchná vrstva vlasu. Šupiny, ktoré chránia vnútro, sa začnú akoby otvárať. Vlas stráca výživu, silu i lesk. Cieľom väčšiny kúr je vlas vnútri vyživiť a vyhladiť. Zabúdať by ste nemali ani na vlasovú pokožku. Ak je v kondícii, pevnejšie sú aj vlasy. „Mnohé dámy prídu do kaderníctva s tým, že majú suché vlasy. K problému sa však dopracujú zlou starostlivosťou. Stačí sa však pozrieť na vlasovú pokožku a tá je úplne mastná. Suché vlasy si vyumývali. Chceli sa zbaviť mastnoty a vysušili si konce. Vždy treba brať do úvahy typ vlasovej pokožky, prirodzeného vlasu i problému, ktorý chcete riešiť,“ vysvetľuje kaderníčka Simona Ondrejková.



Teplo im nesvedčí

Všetky kroky podporte domácou starostlivosťou. Zima si vyžaduje niekoľko zmien. Neumývajte si vlasy príliš horúcou vodou, oberá ich o vlhkosť a zvyšuje riziko lámania. Hlavu skôr poteší vlažná voda. Mokré vlasy si neprečesávajte, počkajte, kým sa vám aspoň trochu usušia. Vlhké sú desaťkrát citlivejšie ako suché. Nedrhnite ich však uterákom, len si ho jemne pritláčajte, aby vlhkosť odsal. Opatrnejší buďte aj s fénovaním. Opäť radšej zvoľte na presušenie studenší vzduch. Pri pravidelnom žehlení nezabúdajte používať ochranné spreje. Doma sa snažte zvýšiť vlhkosť vzduchu, pokojne na radiátor položte nádobu s vodou. Použiť môžete aj zvlhčovač.

Za hrsť orechov

Po zime podporte výživu vlasovej pokožky a vlasov aj zvnútra. „Pod čiapkou majú úplne iné prostredie, ako keď sú voľne na vzduchu,“ upozorňuje Dagmar Volková. „Do stravy pridajte viac vitamínu E a selénu. Ideálne sú ryby, určite neskončite s ich konzumáciou na Vianoce. Rovnako to platí pre orechy. Denne si doprajte za hrsť nepražených a nesolených jadierok.“ Štyri najdôležitejšie vitamíny, ktoré vlasy vždy potešia, sú áčko, béčko, céčko a éčko. Nezabúdajte ani na bielkoviny. Do jedálneho lístka si pravidelne zakomponujte obilniny, strukoviny, ale i chudé mäso.

Nepreháňajte to

Vlasová kozmetika môže toho vylepšiť skutočne veľa, musíte ju však správne používať. „Nesprávne zvolený prípravok vlas zbytočne zaťaží a nedosiahnete žiadaný výsledok. Ak dáte na tenký vlas niečo, čo je určené na hrubý, neurobí mu to dobre,“ konštatuje kaderníčka Simona Ondrejková. Vlasom ani pokožke nesvedčí prílišná starostlivosť. Nánosy ľahko upchajú póry a vlasom začnú chýbať živiny.

