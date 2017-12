Otestujte sa: Obľúbená farba odhalí váš sexuálny apetít

Aké blúzky prevládajú vo vašom šatníku? Červené? Biele? Farby, ktoré v živote preferujete, poodhaľujú aj váš sexuálny apetít.

Farby, ktoré máme rady, môžu o nás všeličo prezradiť. Dokonca aj to, aké veci nás lákajú v intímnom živote. Poďte to s nami zistiť.

Červená

Znie to ako klišé, ale ženy milujúce červenú milujú aj šteklivé hry v posteli. Najlepšie každú noc. Len pozor, aby ste partnera nevyšťavili natoľko, že pred vami ujde. Hoci, možno je to tým, že to nebol ten pravý.

