Plodná stratégia: Bez kvalitného sexu to nepôjde. Chvalabohu!

Každá žena je iná, preto môžete byť pripravená na oplodnenie už na desiaty alebo až na dvadsiaty deň. Niektoré ženy otehotneli dokonca aj počas menštruácie.

Podľa niektorých zdrojov by ste tridsať minút po sexe mali ostať ležať a dúfať, že sa spermiám podarí preniknúť k vajíčku.Autor: Shuttetsock.com

S bozkávaním je to tak... Ženy: hlava v oblakoch - Muži: hlava v nohaviciach

Najplodnejším obdobím ženy je čas ovulácie, keď sa z vaječníkov uvoľňujú zrelé vajíčka. Dochádza k tomu v polovici cyklu, teda asi na štrnásty deň, za predpokladu, že menštruujete pravidelne každých 28 dní. „Odporúčam mať sex päť dní pred očakávanou ovuláciou, lebo ak by ste sa pomýlili o dva dni, stále máte veľké šance. Je lepšie mať styk priskoro, ako to prepásť,“ radí americká pôrodníčka Sharon Winerová, MD, zo Cedars Sinai Medical Center v Los Angeles.

Hore, zozadu či zboku – existujú vôbec najlepšie sexuálne polohy pre budúcich rodičov?

Túto chybu nerobte

Svoje šance otehotnieť ovplyvníte pred sexom, počas neho aj po ňom. Lubrikačný gél, ak nie je priamo určený na podporu otehotnenia, nechajte v zásuvke a pod panvu si podložte vankúš. Chybu robia ženy, ktoré hneď po súloži utekajú na toaletu alebo do sprchy. Pri misionárskej polohe sa radšej sústreďte na to, aby ste sa s partnerom zblížili „čo najhlbšie“ a potom vo vás istý čas aj zotrval. Niektoré zdroje dokonca uvádzajú 30 minút. Vyložte si nohy do výšky alebo aspoň dvihnete boky. Hoci tomu odborníci neprikladajú veľkú váhu, relax vám neuškodí.

Stále nič? Prestaňte plánovať! Šetrili ste vajíčka?

Poznajte svoje telo

Ak túžite kočíkovať, mali by ste zohľadniť aj jedinečnosť svojho tela. „Sú muži, ktorí majú na penise určité zmeny. Kľúčové je, aby špička údu bola v čase ejakulácie hlboko vo vagíne,“ myslí si americký urológ a špecialista na mužskú neplodnosť doktor Martin Bastuba. Muži s kratším, mierne zakriveným či netradične tvarovaným prirodzením podľa neho môžu mať väčší problém splodiť dieťa. No aj ženské telo má svoje zákutia. Ak vám napríklad zistili takzvanú anteverziu panvy, teda jej naklonenie dopredu, stavte na misionársku polohu. V opačnom prípade – pri retroverzii panvy – s ňou otehotniete ťažšie a navyše, váš partner si môže pri sexe ublížiť. Radšej to skúste zozadu či zboku. Hlavne sa cíťte pri sexe príjemne.

Predĺžené čakanie. Kde začať riešiť neúspešné pokusy o bábätko?

Povinný time-out

Mnohé páry sa do plodenia detí vrhnú strmhlav. Skúšajú to každý deň, čo môže vyčerpávať psychicky aj fyzicky. O to väčšmi, ak sa vám dlhšie nedarí. „Štúdie o frekvencii sexuálnych stykov nezistili žiaden rozdiel medzi otehotnením párov, ktoré sa milovali každý druhý deň, a tými, ktoré sa denne snažili o dieťa,“ upozorňuje americká gynekologická endokrinologička Jani Jensenová, MD. Pri snahe o potomka nezabúdajte, že nejde o povinnosť. Berte ju skôr ako novú etapu partnerského života.

Neplodnosť je často len v hlave. Ako ju vyhnať a otehotnieť?



Foto: Shutterstock.com

Lyžičky či misionár?

„Stále nemáme dosť informácií o najefektívnejšej polohe na otehotnenie,“ tvrdí americká lekárka Sheryl A. Kingsbergová, PhD., profesorka reprodukčnej biológie a psychiatrie na Case Western Reserve University School of Medicine v Clevelande. Odborníčka napriek tomu verí, že vaša najobľúbenejšia poloha bude tá najlepšia. „Výskumy poukazujú na väčšiu úspešnosť, ak žena dosiahne orgazmus, pretože sťahy pošvových svalov môžu dostať spermie hlbšie do maternice,“ myslí si profesorka Kingsbergová, no zároveň nechce vyvíjať tlak na ženy, pre ktoré nie je vyvrcholenie bežné.

Nedarí sa bábo? Podceňujete dôležitú činnosť, doplní vám správny hormón

Skúste to hlbšie

Nohy na plecia

Vyložte si nohy na jeho plecia alebo sa mu zaprite o hruď, ak chcete byť aktívnejšia. Panva bude naklonená dozadu, partner vniká zhora a hlboko. Skúste túto polohu na okraji postele alebo na stole, pôjde vám to ľahšie.

Misionárska klasika

Možno nejde o najvzrušujúcejšiu sexuálnu polohu, ale určite je najosobnejšia, keďže sa dotýkate aj tvárami. Partner vniká pomerne hlboko, pričom to regulujete vy, najmä ak si rukami alebo vankúšom podvihnete panvu.

Zozadu

Keď kľačíte na štyroch, partner je za vami a pevne vás drží za boky, má opäť šancu preniknúť do vás hlbšie. Po vyvrcholení sa od slastného vyčerpania zvaľte na chrbát a oddychujte.

Lyžičky

Ide o mimoriadne vzrušujúcu pozíciu pre oboch. Partneri ležia na boku, muž vniká zozadu a rukou sa s vami môže pekne maznať. Uvoľníte sa pri nej a snahu otehotnieť si budete užívať.

24 najväčších ničiteľov spermií. Číslo desať vás skutočne prekvapí!

3 dni

Ovulácia prichádza v polovici cyklu, pričom prvý deň cyklu je prvým dňom menštruácie. Trvá tri dni, preto odborníci odporúčajú milovať sa prvý, druhý aj tretí deň.

Ak si nie ste istá svojou ovuláciou, pomôžte si sledovaním pošvového hlienu či meraním vnútornej, bazálnej teploty. V čase ovulácie produkujete viac hlienu a vaša bazálna teplota stúpne asi o 0,2 až 0,3 °C – teda na 36,7 až 36,8 °C. Merajte ju v ústach alebo v pošve, no vždy na tom istom mieste.

Váš príbeh: Ľubicu odkázali na umelé oplodnenie. Išla na to posvojom