Po obede jabĺčko, večer zázrak! Vedci o tom, kde ho ženy nečakane ocenia

Jedno jablko denne spraví divy! Ešte si ho nedávate k poobednej káve?

Namiesto zákuska po hlavnom jedle siahnite po čomsi ľahšom. Nejde len o kalórie, ale o nečakaný bonus, pre ktorý vedci jablko ospevujú. A do nebies majú volať aj dámy, ak si doprajú!

Jablko ku šťastiu

O čo presne ide? 731 účastníčok medzi 18-43 rokom študovali talianski vedci v rámci prieskumu Female Sexual Function Index (FSFI). V záveroch štúdie uverejnenej v Archives of Gynecology and Obstetrics vysvitlo, že sexuálny život, čo do libida aj orgazmov, si viac pochvaľovali tie ženy, ktoré zjedli aspoň jedno jablko denne. Nové afrodiziakum na svete? Výskumníkov výsledky prekvapili. No účinky jablka vysvetľujú logicky. Údajne za ne môžu špeciálne ovocné enzýmy napodobňujúce estradiol a tiež antioxidanty a ďalšie chemické prvky, ktoré pomáhajú zvyšovať prietok krvi do vagíny.



Látky v jablku pomôžu prekrviť ženské pohlavné orgány a navodia lepší sex. Foto: Shutterstock

Názor gynekológa

Oplatí sa nasledovať radu expertov a denne si dopriať aspoň jeden plod? „Mladá žena má dostatok ženských hormónov. Prírodné estrogény sú však skôr v sóji a ľanových semiačkach, no aj tak sú to minimálne dávky,“ berie závery vedcov s rezervou gynekológ a sexuológ MUDr. Dezider Timko. Napokon, odborníci sa zhodujú, že hormóny sú iba poslami a hlavné centrá sexuálneho prežívania sú v mozgu.

