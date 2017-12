Váš príbeh: Zázrak po 16 rokoch. Ivana sa dočkala dcérky po 6 potratoch!

Vytúžená Izabellka prišla na svet po šiestich Ivaniných potratoch. Prirodzenou cestou a bez umelého oplodnenia. Aj vďaka článku v Zdraví a reprodukčnému imunológovi, ktorý zistil pravú príčinu.

Mala len 21 rokov, ale vedela, že našla toho pravého. „Od začiatku sme plánovali dieťa, obaja sme rodinné typy. Po dvoch tehotenstvách, ktoré sa skončili predčasne, sme však spozorneli. Uvedomili sme si, že za nezdarom by sa mohol skrývať vážnejší problém,“ spomína Ivana (40). Ako mnohé dvojice, aj oni sa spoľahli na ‚dieťa zo skúmavky’. „Verili sme, že asistovaná reprodukcia nám pomôže,“ dodáva Robert (46).

Silvestrovský smútok

V tom čase pôsobilo v Bratislave jediné centrum asistovanej reprodukcie. Ivana v ňom absolvovala hormonálnu stimuláciu a odobratie vajíčok. „Je to dlhodobý proces, pre ženu nie veľmi príjemný. Ale vedela som, do čoho idem. Z troch implantovaných embryí v druhom cykle napokon prežilo jedno. Okolo osemnásteho týždňa mi však začalo tvrdnúť brucho. Hospitalizovali ma a zistili, že sa mi skracuje krček maternice. Dostávala som magnéziové infúzie, lekárom sa však nepodarilo tvrdnutie zastaviť. V dvadsiatom štvrtom týždni prišli silné kontrakcie a z noci do rána bol koniec,“ hovorí.

V očiach má slzy, ani po toľkých rokoch nedokáže ovládnuť emócie. „Najhoršie bolo, že sa to stalo na prelome Silvestra a Nového roku. Všetci sa zabávali, len my sme boli nešťastní. Prišli sme už o tretie dieťatko,“ priznáva Robert smutne. Mladí manželia absolvovali genetické testy a ďalšie vyšetrenia. „Boli v poriadku. Odmalička sa síce liečim na poruchu štítnej žľazy, ale tá nebola príčinou, mám ju pod kontrolou. Počas tehotenstva som pravidelne chodila na vyšetrenia a užívala lieky,“ tvrdí Ivana.

Márna nádej

Po čase absolvoval pár aj vyšetrenia vo dvoch centrách asistovanej reprodukcie v Brne. V jednom zistili, že Ivana má zvýšenú zrážavosť krvi. „Bola to pre nás úplne nová informácia,“ pripúšťa Robert. Nasledovali ďalšie dve gravidity, jedna spontánna, druhá asistovaná, počas ktorých manželke podával do brucha injekcie na zníženie zrážavosti. Napriek tomu sa obe skončili v prvom trimestri. Šieste tehotenstvo už obaja brali s veľkou rezervou.

„Na naše prekvapenie sme sa druhý raz dostali až do dvadsiateho štvrtého týždňa. Stačilo vydržať ešte dva, tri týždne do predčasného pôrodu... Uvedomovali sme si, že extrémne skoro narodené bábätko by bolo maličké a zraniteľné. Ale v mnohých prípadoch sa lekárom podarí zachrániť aj také,“ myslí si Robert. Je sympatické, že pri rozprávaní používa slovko „my“, nie „moja manželka“. Očakávanie dvojice sa však nenaplnilo ani tentoraz. Okolo devätnásteho týždňa začalo Ivane tvrdnúť brucho a nastúpili kontrakcie, ktoré sa rovnako ako predtým skončili potratom.

Nečakaný zvrat

Po poslednom sklamaní sa manželia rozhodli, že prestanú uvažovať o vlastnom dieťati. „Chceli sme si konečne užívať života. Začali sme sa viac venovať sebe, práci a cestovaniu. Ja som si splnil dávny cestovateľský sen a pred dvomi rokmi som sa vybral do Južnej Ameriky. Po dvoch týždňoch mi v Bolívii pípla esemeska od manželky: ‚Som tehotná!‘ Priznávam, chvíľku som rátal, či sedia dátumy. Ale fakt len chvíľku!“ smeje sa Robert.

Ako to už býva, najväčšie prekvapenie príde, keď ho nečakáte. „Bolo to moje siedme tehotenstvo. Na nič sme sa netešili, nič sme neočakávali. Dokonca som si nedávala na seba ani taký pozor ako predtým. Bola som v pätnástom týždni, keď sme autom niekam cestovali. Poprosila som manžela, aby zastavil na benzínke, chcela som si kúpiť časopis. Vybrala som si Zdravie. Do očí mi hneď padol článok o dvojici z Košíc, ktorá mala navlas rovnaké problémy ako my.

Po niekoľkých nevydarených tehotenstvách im pomohol imunológ Martin Lešťan z Prešova. V článku vysvetľoval, že niekedy matkino telo útočí na plod ako na votrelca a odmieta ho. Bola som šokovaná. Čo ak je to aj môj prípad? Ako je možné, že nikto z odborníkov, ku ktorým som chodila, mi doteraz nedal vyšetriť aj imunologické parametre?“

Náhoda či osud?

Manželia svorne tvrdia, že na článok v časopise Zdravie natrafili v hodine dvanástej. „To nemohla byť náhoda! Ivanino tehotenstvo sa blížilo ku kritickej hranici. Ešte v ten večer sme si objednali u doktora Lešťana termín. Objasnil nám, čo je reprodukčná imunológia, a dal nám dvojhárok s dlhým zoznamom vyšetrení krvi, ktoré sme mali absolvovať. Keďže sme si nemohli dovoliť toľko cestovať do Prešova, vybavil nám vyšetrenia v bratislavskom špecializovanom laboratóriu,“ vysvetľuje Robert. Po dôkladnom skríningu stanovil imunológ diagnózu a predpísal Ivane imunoglobulínovú liečbu.

Ambulantne chodila na infúzie a pravidelne si dávala robiť krvné testy. „S doktorom som bola stále v spojení, hoci len na diaľku. Mohla som mu kedykoľvek napísať email alebo esemesku. Dôverovala som mu, bol pre mňa veľkou psychickou oporou. Rovnako ochotne sa mi venovali aj jeho dve kolegyne z imunoalergiologického centra Slávka Belvončíková a Zuzana Vojtušová,“ chváli Ivana prešovských zdravotníkov.

Šťastní

Posledné tehotenstvo sa prehuplo do druhého trimestra bez akýchkoľvek problémov. Budúcej mamičke netvrdlo brucho, keďže však už mala tridsaťdeväť rokov a patrila k rizikovým prvorodičkám, v dvadsiatom piatom týždni ju pre istotu hospitalizovali. Neskôr ju museli zašiť, lebo sa jej skracoval krček maternice.

„V 38. týždni doktor Lešťan ukončil liečbu a čakali sme na predpôrodné kontrakcie. Tie, paradoxne, neprichádzali, takže lekári mi napokon museli pôrod vyvolať. Prebehol rýchlo, prirodzenou cestou. Izabellka sa narodila o dve hodiny. Bola zdravá, mala najvyššie Apgarovej skóre, aké mohla dosiahnuť,“ teší sa Ivana a s láskou pozerá na 15-mesačnú dcérku, ktorá práve pózuje fotografovi. Za šestnásť rokov prišli manželia do kontaktu s mnohými lekármi.

„Boli sme rozčarovaní a zatrpknutí – aj preto, lebo lekári sa nesnažili nájsť pravú príčinu nášho problému,“ priznáva Ivana a Robert. Foto: Matej Kalina

„Niektorí nás jemne odhovárali, iní rovno odpísali. Nemuseli byť odborníkmi na reprodukčnú imunológiu, stačilo, keby nás nasmerovali k špecialistom, ktorí sa jej venujú,“ uzatvára Robert.

Kedy k reprodukčnému imunológovi?

1. Pár nemôže počať dieťa.

Ak sa žene nepodarí otehotnieť po roku nechráneného pohlavného styku. Možným dôvodom je sterilita u jedného alebo druhého partnera, ktorú treba vylúčiť.

Ak žena neúspešne absolvovala dva cykly asistovanej reprodukcie.

Ak má žena alebo muž diagnózu, ktorá súvisí s poruchou imunity, napríklad autoimunitné alebo rakovinové ochorenie.

2. Žena nemôže donosiť plod.

Ak žena otehotnie, ale gravidita sa skončí dvoma spontánymi potratmi, po vylúčení iných príčin.

Ak má žena poruchu imunity.

Ak má žena v pokročilom tehotenstve komplikácie, napríklad preeklampsiu či HELLP syndróm.

