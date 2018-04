Podviedol vás partner? Získali ste vy, nie on!

Zistenie, že vás partner sa podvádzal, môžete cítiť ako obrovskú zradu. Ale výskum ukazuje, že ženy, ktoré boli podvedené, to z dlhodobého hľadiska vlastne vyhrali.

Psychologický výskum, ktorý sa zaoberal vplyvom rozpadu vzťahu v dôsledku podvádzania, prišiel k zaujímavým výsledkom. Zaoberal sa vyše 5700 ľuďmi z 96 krajín. Štúdia zistila, že pre ženy, ktoré boli podvedené, získali niekoľko vedecky podložených výhod. Hlavne v tom, že sa oslobodili od neverného partnera, ale aj preto, že sa v konečnom dôsledku poučili zo svojej skúsenosti a naučili sa vyberať si lepších priateľov.

Nová žena získala pokazený „tovar“

Skutočným porazeným je podľa psychológov okrem samotného neverníka tiež žena, s ktorou vás podviedol. Práve ona získala partnera, ktorý sa ukázal ako nespoľahlivý a neverný. Naopak vy ste tá, čo môže z celej situácie získať. Je pravdepodobné, že do ďalšieho vzťahu sa nepustíte s chlapom, ktorý by vám opäť vyviedol to isté. Už totiž do istej miery dokážete vyselektovať a rozpoznať tých, ktorí prejavujú náznaky horšieho charakteru. Z dlhodobého hľadiska teda vyhráte, aj keď tesne po zrade určite cítite smútok, citovú a možno až fyzickú bolesť.

Do pol roka vyššie sebavedomie

Štúdia ale ukázala, že u podvedených žien sa do šesť mesiacov vyvinula vyššia emočná inteligencia a mali aj vyššiu sebadôveru. Dokázali ľahšie rozpoznať podľa spôsobu komunikácie medzi mužom a ženou, či majú sklon k nevere. Získali tiež viac istoty pri rozhovoroch s mužmi a dokázali si ľahšie zachovať nezávislosť a istotu. Jednoducho nadobudli akýsi šiesty zmysel, ktorý im dokáže rozsvietiť červenú pri chlapovi, ktorý má rád flirt.

Pre zradkyňu kyslá výhra

Ak vás to stále neutešilo, treba dodať ešte aj ďalšie výsledky výskumu. Potvrdil, že partnerstvá, ktoré vznikli na základe predchádzajúcej nevery, z veľkej väčšiny dlho nevydržali. Jednoducho žena, ktorá odláka partnera inej žene, s ním spravidla nezíska dlhodobý vzťah.

