Zvyknete večer partnerovi povedať čosi ako – dnes nie, bolí ma hlava... ? Tak to určite netušíte, aký má večerný sex úžasné zdravotné benefity!

Keby lekári mohli predpisovať sex, určite by to robili. Naozaj stojí za to zamyslieť sa nad jeho účinkami. Pomáha chudnúť, znižuje bolesti, chráni pred infarktom či rakovinou prostaty. A je toho viac!