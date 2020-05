Pre citlivých doslova pohroma! Ako predchádzať kožným problémom z nosenia rúška?

Na jednej strane nás chránia, no nezabúdajte, že dlhé nosenie rúška môže viesť u ľudí s citlivejším typom pleti aj k nepríjemným kožným infekciám.

Máme ho na tvári, aby sem tak chránili seba, ale aj ostatných. Pre niektorých ľudí však môže nosenie rúška viesť k problémom s pokožkou. Teplo a vlhkosť, ktoré sa pod ním hromadia dráždia pleť. Ak sa chcete vyvarovať nepekným a pálivým vyrážkam, je potrebné dodržiavať isté pravidlá.

Jednorázové iba raz

Chirurgické rúško, ktoré slúži len na jedno použitie by ste mali použiť skutočne len raz. Vymeniť ho je potrebné po 3 hodinách nosenia. Keď zvlhne, nielenže sa vám zle dýcha, ale trpí pritom aj pokožka. Pre citlivú pleť, ktorá je náchylná na každý jeden dotyk špinavých rúk je jeho viacnásobné používanie chirurgického rúška doslova pohroma.

Problémom sú tiež rúška vyrobené z látok, ktoré nie sú bavlnené, pod ktorými koža takisto nemôže dýchať. „Pacient príde s tým, že má pod rúškom a na nose začervenanú kožu, ktorá ho, samozrejme, veľmi svrbí a tým pádom nemôže v noci spávať. Každý sa v prvom rade snaží si pomôcť doma sám nejakým krémom, ale určite to nie je riešenie. Je dobré použiť dezinfekčné alebo detské mydlo, jednoducho prípravky, ktoré odporučí dermatológ. Určite nie žiadne hormonálne prípravky a podobne," tvrdí kožná lekárka Hana Zelenková.

Homemade rúško



Ak sa rozhodnete používať textilné rúško, ktoré ste si doma ušili, každý večer ho aspoň raz prežehlite. Pri výbere materiálu sa vyhnite látkam, ktoré sa nedajú žehliť ani prať pri vysokých teplotách. Ideálne je zvoliť husto tkanú bavlnu.

„Ešte horší prípad je, keď sa rúško dá do aviváže, a potom si ho pacient dá na tvár a nosí ho dve - tri hodiny. Tak si vyslovene koleduje o to, aby mal nejaké alergické alebo lokálne reakcie," upozorňuje kožná lekárka.

Dlhodobé kožné problémy

Trpieť môžu najviac pacienti napríklad so seboroickou dermatitídou, akné alebo rosaceou, keďže pod rúškom sa im zhoršujú zápalové prejavy. „Vtedy je potrebné použiť nejaký liehový prípravok na vyčistenie a špeciálne produkty, ktoré pacient môže bez rizika používať. U niektorých pacientov je potom potrebné aj dávať lieky na svrbenie, takzvané antihistaminiká. Samozrejme, v prípade veľmi zhoršeného stavu je potrebné dať aj lokálne antibiotiká. Ide o to, aby sa človek naučil správne fungovať s rúškom," hovorí Zelenková.

Na toto pozor

Kožná lekárka vyšetrí denne 3 až 4 pacientov v súvislosti s reakciou na nosenie rúška. „ Takú frekvenciu sme tu ešte nemali, ale, samozrejme, musíme sa prispôsobiť situácii a rátať s tým. Veľmi dôležité však je snažiť sa v tomto období nepoužívať žiadne parfumované prípravky, ako napríklad make-up alebo krémy, ktoré voňajú. V týchto dňoch ľudia robia v záhradách. Ak už majú problémy, že sa im pod rúškom urobí začervenanie, určite to netreba vystavovať slnku. Niekto si myslí, že slnko je najlepší lekár, ale dnes to tak neplatí, môže to spôsobiť ešte horšiu reakciu," dodáva skúsená odborníčka.

