VIDEO: Mení sa na živú porcelánovú bábiku. Pre chorobu jej tuhne tvár i telo

Tvár i telo jej kvôli chorobe postupne tvrdne ako porcelán. Nazvala sa „tragická bábika“. Napriek tomu žije Shirley Alvarez naplno ako sa dá.

Keď mala 9 rokov, diagnostikovali Shirley (27) z Queensu v New Yorku systémovú sklerodermiu. Ide o zriedkavé autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje skôr ženy v strednom veku. Imunitný systém napáda telu vlastné väzivové tkanivo, čím vyvoláva zápalovú reakciu. To vedie k strate elasticity a stvrdnutiu postihnutých štruktúr. V počiatočnom štádiu je spravidla postihnutá len koža a periférne krvné cievy, neskôr aj vnútorné orgány.

V detstve bol jej život plný radosti, hudby a tanca. Kým neochorela. Foto: Instagram/ @thetragicdoll

Rýchly postup choroby a invalidný vozík

Typické pre túto diagnózu sú poruchy prekrvenia prstov a tiež strata mimiky. Shirley sa pár mesiacov po diagnostikovaní stala závislá na invalidnom vozíku, pretože choroba dosť rýchlo postupovala. Vtedy si vytvorila novú osobnosť, ktorú nazvala „tragická bábika“. Tým sa snaží vyjadriť život s diagnózou sklerodermia.

„Vždy som mala pocit, že som uväznená, že moja duša je uviaznutá v cudzom tele. A tak som si myslela, že bábika je najlepší koncept vyjadrenia toho, ako sa cítim, že žijem so sklerodermiou,“ popisuje mladá žena svoje pocity. „Bolo to veľmi traumatizujúce, keď sa moje detstvo, ktoré bolo nezávislé, aktívne a plné tanca, zrazu zmenilo a ja som potrebovala takmer stále pomoc - pri rannom obliekaní, pri jedení. A nemohla som tancovať!“

Smútok vystriedalo odhodlanie nepremárniť ani deň

Ako väčšina ľudí so systémovou sklerodermiou má aj Shirley tiež Raynaudovu chorobu. Ide o záchvatovú poruchu prekrvenia prstov rúk alebo nôh, ktorá je vyvolávaná hlavne chladom. V extrémnych prípadoch dochádza kvôli nedostatočnému prekrveniu k zániku tkaniva, hlavne na končekoch prstov. „Po tom, ako som sa dozvedela svoju diagnózu, upadla som do hlbokého smútku. Ľutovala som sa a pýtala, čím som si to zaslúžila.“



„Je to škaredá choroba, monštruózna...No namiesto toho, aby som sa dávala operovať alebo jedla lieky, som sa s tým vyrovnala...." Foto: Instagram/ @thetragicdoll

No onedlho sa zmobilizovala a rozhodla sa zo dňa na deň zmeniť svoju mentalitu a myslieť pozitívne. „Povedala som si, že idem ďalej a vyťažím k každého dňa všetko, čo sa dá. A robím to dodnes.“

Tancuje aj na vozíčku

Shirley v sebe objavila vášeň pre hudbu, umenie a módu. Cez ne sa snaží vyjadriť svoje ja. „Keď som mala asi 16 rokov, zistil som, že som „goth“. Zhoduje sa to s mojim štýlom, zodpovedá mojej osobnosti.“ Gotické hnutie je hudobná subkultúra, ktorej filozofiou je láska k temnému umeniu.

Charakterizuje ho aj špeciálne oblečenie a výrazné líčenie. Shirley začala znova tancovať, aj keď s oporou stoličky a tiež s pomocou sestry Tiffany. „Shirley spravila môj život oveľa zaujímavejší. Je divoká, vzdorovitá. Vďaka nej som aj ja prepadla tancu a zaujímam sa o módu,“ vyzváva sa jej sestra Tiffany.

Sestra Tiffany má vďaka neskrotnej Shirley oveľa zaujímavejší život. Foto: Instagram/ @thetragicdoll

„Môj život nebude nikdy dokonalý. Ale v priebehu rokov som si ako „tragická bábika“ našla spôsob, ako si byť istá vo vlastnej koži. Naučila som sa akceptovať, že existuje aj alternatívna krása,“ dodáva Shirley, ktorá sa svojej vážnej a nevyliečiteľnej chorobe nepoddáva a žije naplno.

