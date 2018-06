Prečo sa zamilovávame do kolegov? Je to dobrý nápad?

Intímny vzťah s kolegom môže narušiť atmosféru na pracovisku. Najmä vtedy, keď začne škrípať. Je vhodné chodiť s kolegom?

Zamestnaný človek trávi na pracovisku s kolegami 8,5 hodiny denne, čo je viac ako 200 hodín týždenne. Toľko mnohí nestrávia ani so svojou zákonitou polovičkou. Nečudo, že na pracovisku vznikajú úzke a pevné vzťahy.

Pracovný manžel

Podľa prieskumov má asi 17% ľudí v práci veľmi blízkeho kolegu opačného pohlavia, s ktorým sa kontaktuje viac ako s ostatnými, rieši s ním pracovné veci. V angličtine dokonca existuje výraz „work spouse“ voľne preložený ako „pracovný manžel“ či „pracovný partner“.

Až 22% ľudí stretáva svojho aktuálneho partnera aj na pracovisku. Keďže v robote trávime suverénne najväčšiu časť dňa, je vlastne normálne, že tam máme vysokú šancu spoznať ako sexuálneho partnera, tak aj ľudí, s ktorými máme rovnaké záujmy a koníčky. Nadväzujú sa tam ľahko aj dobré priateľstvá, pretože v kancelárii či pri obede môžeme s kolegami prebrať množstvo vecí, ktoré nám ležia na srdci, trápia nás alebo naopak tešia.

Súkromie sa mieša s prácou

Z prieskumu medzi takmer 6 tisíc zamestnancami vyplynulo, že dvaja z troch ľudí by boli za randenie s kolegom. Len jeden by to nespravil, najmä preto, že práca a romantika by sa nemali miešať. Na druhej strane, ak sa kolegovia začnú stretávať aj mimo pracovisko, väčšinou sa to snažia utajiť. Keby vzťah nevyšiel, mohlo by to zhoršiť atmosféru v kancelárii a vyvolať isté napätie vo vzťahoch. Okrem toho sa asi polovica opýtaných vyjadrila, že by sa obávali klebiet a ohovárania. Navyše, pokiaľ ide o vzťah nadriadeného s podriadeným, môže sa začať špekulovať nad objektívnosťou finančných odmien či prideľovania pracovných úloh. Milostný vzťah teda môže narušiť kolegiálne vzťahy.

Napätie aj porozumenie, ktoré sa v ľúbostných vzťahoch môžu medzi partnermi striedať, sa ľahko prenesú aj do ich správania sa v práci – aj keď to nemusí byť vôbec vedomé. To je ďalšia vec, ktorou kolegovia-milenci môžu nevhodne ovplyvňovať atmosféru na pracovisku.

Dodržujte jasné hranice

Preto je veľmi dôležité, aby ste na pracovisku mali jasne stanované hranice, pokiaľ ste ochotní svojich spolupracovníkov pustiť. Keďže ste spolu naozaj často a môže medzi vami a kolegom opačného pohlavia vzniknúť aj pekný a hlbší vzťah, je treba si v takejto situácii dôkladne zvážiť, ako sa budete správať. Niekedy si totiž druhá strana môže na základe vášho priateľského, ústretového prístupu myslieť, že ide o čosi viac ako kolegiálny vzťah. Takže radšej žiadne náznaky flirtovania či dvojzmyselné reči, ak chcete zachovať na pracovisku čistý stôl. Sami si musíte vždy ujasniť, čo cítite, a podľa toho sa aj dôsledne správať. Aby ste to neskôr neľutovali a aby sa atmosféra tam, kde trávite väčšinu dňa, nestala „hustá“ a nepríjemná. Inak, sú pracoviská s nepísaným pravidlom, že ak dvaja kolegovia dospejú až k sobášu, jeden z nich si nájde prácu inde. A má to logiku.

