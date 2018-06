Pred 55. narodeninami, 5. dieťa! Herečka Brigitte Nielsen prekvapila

Dánska hviezda Brigitte Nielsen preslávená filmom Rocky IV alebo Princezná Fantaghiro a ex manželka Sylvestra Stalloneho prekvapila postom na sociálnej sieti. S veľkým tehotenským bruškom.

Z predchádzajúcich vzťahov má herečka a modelka štyroch synov, no s talianskym manželom Mattiom Dessim (39) to bude premiérový potomok. Fotku v pokročilom štádiu tehotenstva zdieľala na Instagrame s popiskom „rodina sa zväčšuje".



Foto: GettyImages

Začiatkom 20.rokov bola ikonou nezávislej ženy. Pozrite si viac foto aj počas manželstva so Sylvestrom Stallonem vo FOTOGALÉRII.​

Aj pohoršení

Na sociálnej sieti ju podporili a gratulovali jej tisícky fanúšikov. „Inšpirovala si mňa s manželom, aby sme išli do splodenia dieťaťa aj keď už mám 45 rokov. Tiež by sme si radi rozšírili rodinu," napísala jedna z prajníčok. No nie u každého vyvolala svojou správou pozitívne reakcie. Mnohí ju zavalili spŕškou pohoršení. Jej rozhodnutie byť matkou v takom vysokom veku je vraj kruté a sebecké.

Z manželstva do manželstva

S manželom Mattiom sú svoji 12 rokov. Foto: GettyImages

Brigitte už má štyroch synov. Prvého porodila v roku 1984 jej prvému manželovi, jazzovému hudnobníkovi Kasperovi Windingovi, druhého futbalistovi Markovi Gastineauovi v roku 1990, s ktorým bola zasnúbená a ďalších dvoch (1993 a 1995) má so štvrtým manželom Raoulom Meyerom. Otecko v očakávaní, Mattia Dessi je Brigittin manžel od roku 2006.

Stojí to za risk?

Priemerný pôrodný vek matiek každým rokom stúpa. Napriek všetkým negatívam a varovaniam je počatie vecou každej ženy, no treba ich zvážiť. Je treba rátať s rizikovým tehotenstvom, množstvom vyšetrení a diagnostických testov, ktoré by mohli odhaliť genetické vady plodu. Hlavné riziko predstavuje vyššia pravdepodobnosť mimomaternicového tehotenstva, potratu, predčasného pôrodu alebo genetickej vady. Okrem toho, podľa Národného zdravotníckeho centra v Amerike je u rodičiek nad 45 rokov šanca počatia dvojčiat až 10 x vyššia než u dvadsaťročných žien. U žien je častejšia i tehotenská cukrovka a aj samotný pôrod je omnoho náročnejší.

