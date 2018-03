Prekonali ste toxoplazmózu? Možno ani o tom ani neviete

Mnohí pre ňu preklínajú mačky, no nebezpečné sú len raz v živote. Oveľa väčšiu hrozbu toxoplazmózy máte na grile.

Toxoplazmózu spôsobuje parazit. Nakazíte sa ním od zvierat, ale zďaleka nielen od tých, s ktorými sa maznáte. „Zdrojom nákazy bývajú hlavne infikované a tepelne neupravené živočíšne produkty, najčastejšie surové mäso,“ neteší Jozef Strhársky, vedúci Národného referenčného centra pre toxoplazmózu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici milovníkov cigánskej.

Spomedzi všetkých je najnebezpečnejšie bravčové mäso, pretože prasatá skonzumujú všetko, i výkaly. Pozor si dajte hlavne pri narýchlo ugrilovanej krkovičke. No stačí, že po vyklepaní rezňa neumyjete dosku a nakrájate na nej šalát. Podľa Strhárskeho však nie sú v bezpečí ani vegetariáni.

Ľudia už doplatili aj na surové kozie mlieko. „Známe sú i prípady nákazy po zjedení neumytej zeleniny a ovocia, po transfúzii krvi či po transplantovaní orgánov, ojedinele aj z kontaminovanej pitnej vody,“ varuje odborník, že hazarduje i ten, kto si po práci v záhrade či po krájaní mäsa neumyje ruky.

Mačky miluje

Ony však nie sú v rebríčku prenášačov toxoplazmózy na človeka na prvých troch, dokonca ani na prvých štyroch miestach. Prečo im však potom tak „prischla“? „Parazit bežne napáda i prasatá, sliepky, ovce, kravy, srny či zajace. No rozmnožovať sa dokáže výlučne v tenkom čreve mačky,“ tvrdí veterinár Vladimír Ziman, podľa ktorého sa mačka najčastejšie infikuje, ak uloví nakazeného vtáka v prírode alebo sa dostane do kontaktu s trusom inej nakazenej mačky.

„Mačky chované v byte a bez možnosti výbehu sú oproti tým vonkajším len minimálne rizikové,“ upokojuje chovateľov doktor Strhársky, ale aj tak ich neodporúča kŕmiť nepremrazeným surovým mäsom. Ak sa parazit Toxoplasma gondii usídli mačke v tenkom čreve, začne sa množiť. Dozreté „vajíčka“ postúpia do hrubého čreva.

„Počas nasledujúcich siedmich až dvadsiatich dní mačka vylučuje vo výkaloch milióny ‚vajíčok’, ktorými kontaminuje okolie. Ďalší deň až päť dní trvá, kým vonku dozrejú a zmenia sa na infekčné, nebezpečné aj pre človeka,“ upozorňujú odborníci zhodne na fakt, pre ktorý sa oplatí častejšie čistiť mačaciu toaletu.

Dobrú chuť

Na to, aby ste sa z mačacích výkalov nakazili, museli by ste ich požiť. Nechutná predstava? A čo keby ste ich chytili do ruky, neopláchli si ju a tou istou rukou zjedli napríklad jablko? „Označiť mačky za jednoznačného pôvodcu toxoplazmózy je zrejme ľahšie, ako hovoriť o dodržiavaní hygieny,“ zamýšľa sa Vladimír Ziman, podľa ktorého je mačka nakazená toxoplazmózou infekčná nanajvýš tri týždne.

Potom má už doživotne protilátky. Výnimkou sú len prípady, keď má mačka vážne oslabenú imunitu, napríklad pri rakovine, a nie je chovaná v dobrých podmienkach. Inkubačná doba toxoplazmózy je jeden až tri týždne. „Niekedy môže mať zviera zvýšenú teplotu, zväčšené lymfatické uzliny alebo sa zadýchavať. Občas sa objavia hnačky, výtok z nosa či z očí,“ opisuje Vladimír Ziman.

„V ohrození sú hlavne tehotné ženy, ktoré nemajú vytvorené protilátky proti toxoplazmóze,“ ozrejmuje veterinár. Ak sa nakazia prvýkrát tesne pred tehotenstvom alebo počas prvého trimestra, „môže dôjsť k vážnemu poškodeniu plodu i k potratu“. V takom prípade sa pátra po príčine potratu z pupočníkovej krvi.

Mali ju?

Plánujete dieťa? Vopred si overte, či ste toxoplazmózu prekonali. „O vyšetrenie protilátok môžete požiadať všeobecného lekára alebo gynekológa. Vyšetrenie je bezplatné a hradené zo zdravotného poistenia. Malo by byť v záujme každej ženy, aby to vedela skôr, ako otehotnie,“ apeluje doktor Strhársky, že od roku 2006 chodia všetky tehotné v prvom trimestri povinne na sérologické vyšetrenie.

Ak sa potvrdia IgG, teda anamnestické protilátky, budete počas tehotenstva v bezpečí. Ale ak ste infekciu dovtedy neprekonali, musia vás v druhom i v treťom trimestri opakovane vyšetriť. Pre istotu. A so svojím štvornohým miláčikom zájdite k veterinárovi. „Zvieratá síce vyšetrujeme zriedkavo, no pri plánovanom tehotenstve to majiteľom určite odporúčame,“ radí Vladimír Ziman.

Hlavne nenápadne

Prekonanie toxoplazmózy býva nenápadné. „Až v 90 % prípadov ľudia ani nevedia, že ju prekonali. Príznaky sú buď žiadne, alebo mierne, podobné chrípke. Môžete byť unavení, mať zvýšenú teplotu, bolesti hlavy a svalov,“ ozrejmuje doktor Strhársky, že viditeľné príznaky má hlavne menej častá akútna infekcia.

„Lymfatické uzliny sa môžu zväčšiť i zapáliť. K vážnym ťažkostiam patria aj vyrážky po celom tele, postihnutie nervového systému, zväčšená pečeň a slezina či postihnutie srdca a oka,“ opisuje výminky pri chorobne slabej imunite.



Zdroj foto v texte: Shutterstock.com

Zdravé rady

V tehotenstve nehladkajte túlavé mačky ani tie, ktoré trávia čas aj vonku. Vyhýbajte sa materiálom, ktoré prichádzajú do kontaktu s mačacími výkalmi. So surovým mäsom narábajte v rukaviciach, ovocie i zeleninu pred jedením poriadne umyte. Nekonzumujte surové či slabo tepelne upravené mäso, nepasterizované mlieko a surové vajcia. Po práci v záhrade i po kontakte so zvieratami si opláchnite ruky.