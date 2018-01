Príbeh boja s rakovinou: Marika je dôkazom, že psychika je najsilnejšia zbraň

Marika aktívne nešportovala a nikdy ju nelákali Himaláje. Do jej života však zasiahla rakovina a ona sa v 63 rokoch rozhodla prekonať viac ako len chorobu.

Pravidelná prehliadka u gynekologičky nedopadla tak ako po iné roky. Lekárke sa niečo nezdalo a nasledujúce vyšetrenia Marike Zvadovej (64) potvrdili rakovinu. O štyri dni jej chirurg odstránil maternicu aj vaječníky. Histológia ukázala, že nádor bol ešte hlbšie a musela nasledovať ďalšia operácia.

Pípajúce uzliny

Marika s manželom žijú na striedačku v Nitre a v Mníchove. V Nemecku niekoľko rokov pracovala na katedre slavistiky, učila slovenčinu a češtinu. Dcéra sa tam vydala, syn oženil. V Mníchove Mariku aj operovali. „Lekár mi vysvetlil, že prvá operácia nestačila, musia mi preventívne vybrať 20-25 lymfatických uzlín, aby sa zabránilo prípadným metastázam. Bolo mi to trochu proti srsti, veď nikde nie je napísane, že tam tie metastázy mám,“ bránila sa ďalšiemu zásahu do tela.

Jej lekár však práve robil výskum a ponúkol Marike, že jej do lymfatického systému vstrekne rádioaktívnu látku a podľa miery žiarenia jednotlivých uzlín bude vedieť, ktoré sú rakovinou napadnuté a odstráni len tie. „Lenže on nemohol prísť, robila to jeho kolegyňa. Je veľmi dôležité, či sa látka vpichuje s ihlou zrezanou dospodu alebo nahor. Lekárka to nespravila najlepšie a rádioaktívna látka sa mi rozliala všade,“ opisuje Marika, ako sa nakoniec vybratiu uzlín nevyhla. Keďže Geigerov prístroj pípal všade a lekár si nebol istý, vybral jej každú uzlinu, ktorá bola podozrivá. „Namiesto 25-ich ich nakoniec bolo 33,“ prezrádza. Trvalo rok, kým sa jej lymfatický systém obnovil.

Prvý impulz

Po druhej operácii musela absolvovať ešte rádioterapiu a po poslednom ožarovaní išla rovno na liečenie. „Je to taký návod, ako žiť ďalej. Boli tam prednášky o stravovaní či o športovaní. Dokonca aj kurz varenia, kde som sa dozvedela i to, ako si mám doma spraviť vegetu. Nikdy som sa nezaoberala tým, čo s čím na tanieri mám kombinovať,“ prezrádza. Dôležité však bolo, že sa tam stretla s ľuďmi, ktorí takisto bojovali s rakovinou.

A jeden z kúpeľných hostí bol zvlášť výnimočný. 80-ročný Willy po večeroch rozprával, ako robil sprievodcu v Himalájach. „Raz som sa ho opýtala, či si myslí, že by som to zvládla aj ja, či mám dosť fyzických síl. A on mi povedal: Daj si do vrecka sto dolárov, a keď už naozaj nebudeš vládať, za tých sto dolárov si objednáš koňa a on ťa prevezie,“ smeje sa Marika aj teraz na jeho odpovedi. Ale Willy to myslel vážne.

Stále len šťavy

Po troch týždňoch prišla domov s jasným cieľom, pôjde do Himalájí. Najprv sa však musí dať fyzicky do poriadku. Manžel sa jej plne venoval. „Poctivo mi robil šťavy, každý deň a čerstvé. Raz zelenú, raz červenú, potom zase oranžovožltú. Niekedy som už bola protivná, ale on ich do mňa stále tlačil, každý deň dva litre. Keďže manžel je perfekcionista, všetko potrebné k liečbe šťavami si naštudoval. Presne vedel, koľko otáčok musí mať odšťavovač, aby enzýmy a všetky látky, ktoré majú ostať zo zeleniny v šťave, v nej aj ostali. Pila som ich poctivo, ale s nechuťou,“ priznáva. Obmedzila cukor aj červené mäso. Na tanieri má viac zeleniny ako mäsa dodnes.

Vytlačila chorobu

Na chorobu viac nemyslela. „Predstava cesty ma naplno zamestnávala. Nemala som priestor myslieť na nič iné, len na to, ako to zvládnem. Myšlienky, ktoré sa mi zrazu nahromadili v hlave, vytesnili všetko ostatné. Prestala som rozmýšľať o tom, že som chorá a čo teraz bude ďalej. Myslela som len na to, aby som zvládla trek okolo Annapurny,“ prezrádza Marika, ako si prestala klásť otázku, prečo práve ja. Nikto v jej rodine rakovinu nemal. Keď jej lekár položil desať otázok, aby zistil, ktorý z faktorov spĺňa, nemala ani jeden. „Napriek tomu som chorobu dostala.“

Rodinná porada

Rodina jej snahu ísť do Himalájí nechápala. „Na nás to pôsobilo tak, že mamka bola prvýkrát konfrontovaná so smrťou a v hlave si spravila zoznam vecí, ktoré ešte musí v živote stihnúť. A toto bola jednotka v jej zozname,“ prezrádza Marikina dcéra Danka. Aj ona ju najprv odhovárala. Bola presvedčená, že je to na ňu priveľa. „Potom sme pochopili, má to v hlave tak zafixované, že je úplne jedno, čo jej hovoríme. Ona tam pôjde,“ opisuje Danka, ako doma zasadla rodinná rada a rozhodla, ako môže mamu podporiť.



„Tak sa tatko zobral a kúpil jej poriadnu výbavu,“ spomína dcéra. „Nemala som nič na seba,“ smeje sa Marika. „Keď videli, v akých topánkach chcem ísť, zobrali ma do obchodu. Topánky sa mi zdali veľmi drahé. Však zájdem aj vo svojich starých, tvrdila som. Hoci mi ich kúpili proti mojej vôli, bola som za ne veľmi vďačná,“ hovorí Marika s úsmevom.

Nová choroba

Dcéra Danka si zobrala na starosť mamin tréning. „Každé ráno sme spolu začali behávať. Najprv neprebehla ani 50 metrov, ale každým dňom to bolo lepšie. Začali sme pridávať záťaž, najprv kilový batoh, potom dvoj-, troj-...“ opisuje Danka. Vo víre príprav sa však pripomenul starý nepriateľ. „Rakovina prsníka ma zastihla vo fáze trénovania. Nechcela som pre ňu všetko zahodiť. Operácia prsníka bola pre mňa veľmi skľučujúca, odmietala som ju. Povedala som si, nech je to tak, ako má byť, ale... napokon vyhral pocit zodpovednosti voči rodine,“ priznáva Marika, ktorá si operáciu rozmýšľala dva týždne.

„Tkanivo, ktoré mi vybrali, mi hneď aj nahradili. Ostala mi len malá jazvička.“ O tri dni bola z nemocnice doma. Do dvoch týždňov sa všetko zahojilo. „Bála som sa, či budem môcť trénovať, ale moja túžba ísť do Himalájí bola taká hlboká a silná, že ma nezastavila ani druhá rakovina. Všetko mi vybrali a nič ďalej nebolo zasiahnuté. Nebola potrebná chemoterapia ani ožarovanie,“ uľavilo sa jej.

Vytúžené Himaláje

Rodina dúfala, že Marika si cestu rozmyslí. „Ale ja som to nemohla vzdať. Nebolo to predsa také akútne, že by mi museli zobrať celý prsník. Po troch týždňoch som už začala trénovať, behať a chodiť pätnásť kilometrov denne. Poobede bicykel, ale na výšku sa nedá pripraviť,“ hovorí o poslednom nepriateľovi, ktorého sa obávala. „Boli sme na výletoch v Alpách, ale to bolo v nadmorskej výške do dvetisícpäťsto metrov. To sa s dýchaním v himalájskych výškach nedá porovnať,“ vraví.

Keď na viedenskom letisku videla Marika Slovákov, ktorí s ňou podstúpia náročnú cestu, skoro si to rozmyslela. Dievčatá mali do 35 rokov a aj od chlapcov som bola výrazne staršia. Všetci svalnatí, vytrénovaní. Nemám šancu s nimi držať krok,“ pomyslela si a takmer zdupkala.

Jasný cieľ: Nohu za nohou

Po príchode do Káthmandu všetci zo slovenskej výpravy vytiahli zimné vetrovky a Marike povedali, že pred rokom v cieli ich cesty bolo takto v októbri v noci - 15 stupňov Celzia a zahynulo tam 40 turistov. „Tak som si kúpila poriadnu vetrovku aj ja,“ žmurkne na dcéru. Do Besisaharu sa presunuli na džípoch a odtiaľ sa už išlo iba pešo. Marika pre istotu kráčala s rezervnou stodolárovkou vo vrecku nohavíc.



Okruh okolo Annapurny trval 21 dní. Výstup začala Marika v Besisahare (760m n. m.).

„Môj cieľ bol jasný, budem klásť nohu za nohou a pôjdem. Musela som sa koncentrovať, lebo niektoré priepasti, ponad ktoré sme šli, boli naozaj strašidelné. Sústredila som sa iba na seba. Ako idem, dýcham, či dosť pijem a či mi voda, ktorú mám v spacom vaku, do rána nezamrzne, či ma z nej nebude bolieť hrdlo. Nikto vám nepomôže, mala som starosť len sama o seba. Nikto to za vás nevyšliape. Keďže som tam bola sama, bez manžela, detí, priateľov, musela som sa spoliehať iba na seba,“ konštatuje.

Jablko za odmenu

Za 25 dní prešla takmer 200 kilometrov. „Mali sme spoločný cieľ, ale každý z výpravy šiel vlastným tempom. Niekedy som aj polhodinu nevidela nikoho pred sebou ani za sebou,“ spomína Marika. Prvý šiel vždy sprievodca a ako posledný šerpa. „Dával pozor, či vládzem. Keď som zastala, aj on zastal. Vo veľkých výškach sme po 200 krokoch stáli všetci, aby sme sa nadýchli. Mávala som krízy, ale nie vždy som zaostávala. K jazeru Tilicho v nadmorskej výške 4 919 metrov som prišla tretia. Sprievodca ma vyobjímal a za odmenu mi dal jablko,“ spomína Marika na veľký úspech.

Najkrajší doping od vnúčat

Z každého dňa výpravy mala obrovskú radosť, ale ešte väčšmi sa tešila na večer, keď otvorila malú škatuľku. Vnučky Elizabeth (10) a Silvia Mária (6) jej pripravili 25 motivačných lístkov, na každý deň cesty jeden. A pribalili jej aj krížik ako amulet pre šťastie. „Každý večer, keď som ten lístoček čítala, tiekli mi slzy. Veľmi ma tým podporili,“ hovorí o svojom tajnom morálnom dopingu s dojatím.

Šampiónka

Návrat domov bol podľa Mariky úžasný. „Z Viedne som išla do Nitry, kde ma čakal manžel a priatelia. Pripravila som himalájske posedenie, uvarila som dal bhat, to jedia miestni každý deň. Základ je ryža a šošovicová kaša. Niekto dáva zeleninu, ja som pridala ešte mäso. Každá oblasť má dalbat trochu iný. Po týždni som sa išla ukázať dcére do Mníchova a dievčatá mi pri otvorení dverí pustili pieseň Fredyho Mercuryho We Are the Champions a spievali mi,“ hovorí šťastne.

Marika Zvadová tvrdí, že po diagnostikovaní rakoviny veľmi pomôže, ak si nájdete nejaký cieľ. „Nehovorím, že to musia byť hneď Himaláje. Akýkoľvek veľký cieľ pomôže vytesniť z hlavy negatívne myšlienky. Vygumovať sa to nedá, ale môže to zasunúť myšlienky o chorobe niekam na bok. Mám priateľky, ktoré majú rakovinu, a keď sa s nimi stretnem, okamžite rozprávajú o svojej chorobe. Od rána do večera sa zaoberajú iba svojou diagnózou. Psychika je pri prekonávaní choroby veľmi dôležitá,“ konštatuje.

O tridsať rokov

Hoci jej dcéra Danka pred odchodom do Himalájí stále opakovala, že celá rodina je na mamu už hrdá a nemusí nikomu nič dokazovať, Marika sa cíti hrdá na seba až teraz. „Som rada, že som to zvládla. Po mojich chorobách to bol zaslúžený výkon,“ teší sa zo svojho úspechu. Je však presvedčená, že práve toto je niečo, na čo sa nezabudne.



„Chcela som, aby po mne niečo ostalo, aby na mňa mohli vnúčatá spomínať a povedať si: Naša babka išla okolo Annapurny. To, že im varím halušky a knedličky? Na to sa zabudne, ale na to, že babka sa vybrala sama do Himalájí, si spomenú aj o tridsať rokov,“ smeje sa. Vážne však dodáva, že to chcela v prvom rade dokázať sama sebe. „To, že niečo dokážem urobiť sama bez cudzej pomoci, ma motivovalo a hnalo dopredu najviac.“

