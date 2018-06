Príbeh: Hrčka v prsníku mi po pôrode rýchlo rástla

Doma ostala dvaapolmesačná dcérka, šesťročný syn a vyľakaný manžel. Petra (32) v nemocnici podstupovala operáciu agresívnej rakoviny prsníka.

Dominikino narodenie deň po Petrinej tridsiatke bol azda ten najkrajší darček, aký si mohla priať. K Šankovi, vtedy šesťročnému, pribudlo do rodiny dievčatko a šťastná Petra s Erikom už potrebovali vyriešiť len predaj bytu a kúpu domu. To však netušili, že budú riešiť čosi celkom iné.

Hrčka nebola z materského mlieka

Dva mesiace po pôrode si Petra nahmatala na ľavom prsníku hrčku. „Mám implantáty a samovyšetrenie som si robila pravidelne. Celú noc som nespala a na druhý deň som radšej zašla za mojou gynekologičkou.“ Tá vystrašenú Petru upokojila, že to bude na 99% len zatvrdlinka z mlieka. „Ale ja som už mesiac nedojčila! Aj tak mi radila hrčku rozmasírovať v teplej sprche,“ vraví Petra.

Poctivo si teda prsník masírovala, až ju bolel. Hrčka však nemizla. Naopak. „Po týždni som mala dojem, že je už ako pingpongová loptička. Vrátila som sa teda ku gynekologičke a rovno ju požiadala, nech ma pošle na ultrazvukové vyšetrenie.“ To ukázalo, že naozaj nejde o žiadnu zatvrdlinku, ale nádor.

Petra s Dominikou. Foto: Robo Hubač

A nebola ani nezhubná

„Lekárke zo sonografickej ambulancie som vravela, že hrčka rýchlo rastie. Trvala však na tom, že musím späť za gynekologičkou, lebo potrebujem výmenný lístok na ďalšie vyšetrenia nádoru,“ krúti hlavou Petra. Vzala preto iniciatívu do vlastných rúk. Zdvihla telefón a poprosila kamarátku, či by sa na ňu mohol pozrieť jej otec, onkochirurg. „Hneď na ďalší deň ma prezrel a opäť ma upokojil, že na 95% to bude nezhubný nádor. Poslal ma ešte u nich na onkológii aj na ultrazvuk.“ No lekárka Petru po sone ihneď smerovala aj na mamograf. Ten odhalil, že ide o zhubný nádor, ktorý musí hneď von.

Nasledovali predoperačné vyšetrenia vrátane magnetickej rezonancie a biopsie, ktorá ukázala, že ide o veľmi agresívny typ nádoru. Do dvoch týždňov ležala Petra v operačke. „Počas tých dvoch týždňov som mala v hlave úplné prázdno. Brala som to ako krivdu – prečo sa mi narodilo dieťatko, keď ma teraz stratí? Až neskôr som pochopila, že Dominika prišla, aby mi to celé pomohla zvládnuť.“

Vlasy všetko vydržali

Práve keď Petra odchádzala do nemocnice, Erikovi sa podarilo predať byt. Manžel i deti sa nasťahovali k jej rodičom, ktorí im boli v nasledujúcich neľahkých mesiacoch obrovskou oporou. „Mesiac po operácii som podstúpila prvú, takzvanú červenú chemoterapiu, ktorá pozostáva zo štyroch dávok. V nemocnici ma upozornili, že už po prvej dávke mi vypadajú vlasy a bude mi zle. Nestalo sa ani jedno!“

Pri každej ďalšej dávke Petru znova a znova varovali, ale aj keď jej vlasy padali a mala ich redšie, ani raz si nepotrebovala nasadiť parochňu či uviazať šatku, ktoré si už vopred kúpila. Potom nastúpila ďalšia chemoterapia, pozostávajúca z dvanástich dávok. Ani tá ju o vlasy neobrala. „Dokonca som sa musela naďalej holiť, hoci som podľa predpokladov mala prísť o všetko ochlpenie vrátane mihalníc a obočia,“ dodáva mladá mamička, ktorá bola z liečby len stále unavená.

Trieštivá zlomenina

Keďže chemoterapia sa vylučuje z tela močom, stolicou, ale aj dychom, po každej dávke si malú Dominiku a Šanka vzali na štyridsaťosem hodín Erikovi rodičia. „U našich sme bývali všetci štyria v jednej izbe. Lekári ma však upozornili, že nie je dobré, aby deti spali hneď po chemoterapii so mnou,“ vysvetľuje pravidelné sťahovanie syna a dcérky.

Aby toho nebolo málo, dva mesiace po Petrinej operácii utrpel Erik komplikovanú trieštivú zlomeninu stehennej kosti a ostal na lôžku. „Musela som sa o neho starať, obliekať ho, dvíhať, so všetkým mu pomáhať. Neostávalo mi iné, len sa vzchopiť a zabudnúť na chemoterapie.“

Ešte pôjde pod nôž

Vyšetrenia zistili, že Petra má mutáciu génu BRCA a lekári jej odporučili, aby si preventívne dala odstrániť aj druhý prsník a vybrať vaječníky. „Je to rovnaká diagnóza, pre ktorú si dala herečka Angelina Joliová preventívne odoperovať obe prsia a nahradila ich umelými. Aj u mňa ostáva hrozba rakoviny vysoká, takže onedlho podstúpim operáciu tiež,“ vysvetľuje Petra. Vlani v máji sa jej skončila druhá séria chemoterapie a teraz sa pripravuje na zákrok, pri ktorom bude prítomný onkochirurg aj plastický chirurg. „Aby som nemusela podstupovať opakované narkózy, podarilo sa mi vďaka ochote lekárov zariadiť, že v rámci jednej operácie mi odoberú druhý prsník a následne vložia implantát a expander. Na úplné zrekonštruovanie prvého prsníka budem musieť o ďalšieho pol roka absolvovať ešte jednu operáciu. Viem, že ma budú musieť aj naďalej pravidelne sledovať, lebo s mutáciou BRCA som stále ohrozená. A nielen ja. Vyšetrenie potvrdilo túto mutáciu aj u mojej sestry a mamy. Aj ich lekári pravidelne sledujú, našťastie sú v poriadku.“

Mamografia je základ v boji s rakovinou prsníka. Foto: Getty Images

Nedajme sa!

