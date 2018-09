Príbeh: Išla spať s bežnou bolesťou hlavy. O pár hodín boj o život!

Na tvári sa jej objavila zvláštna fialová vyrážka, ktorá bola predzvesťou smrtiacej otravy.

Už pár mesiacov po kolapse sa Laura vrátila do práce. Choroba ju poznačila, no následky zvláda statočne.Autor: facebook/LauraLambert

Bol to deň ako každý iný, no takmer jeden z posledných v Laurinom živote. Mladá 26-ročná grafická dizajnérka dovtedy nevynechala kvôli chorobe jediný deň v práci. Po návšteve hokejového zápasu sa však všetko zmenilo. A svoj boj o život takmer prehrala.

Bežná bolesť

Laura sa sťažovala na bolesť hlavy už počas hokejového zápasu. Necítila sa dobre a mala zimnicu. Všetko však pripisovala tomu, že je na štadióne a pocity chladu nepovažovala za nič výnimočné. Keď sa so svojim manželom Charliem vrátila domov, išla si ľahnúť. To však ešte nevedela, že o 12 hodín bude bojovať o život.

Príprava na najhoršie

Mladá Angličanka sa ráno zobudila so zvláštnou fialovou vyrážkou na tvári. Navyše, jej stav sa stále zhoršoval. Záhadná vyrážka bola predzvesťou nebezpečnej otravy krvi. Celá situácia sa rýchlo zdramatizovala a Laura skončila v nemocnici na prístrojoch, ktoré ju udržiavali pri živote. Lekári pripravovali Lauriných blízkych na najhoršie. Nezaberali antibiotiká, ani sedatíva. Infekcia sa šírila jej telom rýchlo.

Otrava a šok

Laura strávila na jednotke intenzívnej starostlivosti ďalších osem týždňov, počas ktorých jej organizmus bojoval so sepsou. Ide o otravu krvi, ktorá je reakciou tela na veľmi silnú infekciu. Je vyvolaná uvoľnením veľkého množstva bakteriálnych toxínov do krvného obehu. V hraničných situáciách môže dôjsť až do k septického šoku, výsledkom ktorého je zlyhávanie orgánov a až v 50% prípadov dochádza k smrti. Laura však napokon svoj boj so sepsou vyhrala, ale nie bez následkov.

Deň po

Vyšetrenia v nemocnici zistili, že Laurinu sepsu spôsobil zákerný streptokok. Najhoršie scenáre lekárov sa napokon nenaplnili a mladej Angličanke zažala liečba zaberať. Choroba ju aj tak kruto poznačila. Aby ju zachránili, museli jej kvôli infekcii amputovať ľavú nohu pod kolenom. Znížili tak počet infekčných ložísk o polovicu. Na druhej nohe podstúpila čiastočnú rekonštrukciu a skrátili jej články prstov.

Nový život

Laura síce prežila, no mala obavy, čo bude ďalej. „Chcela som vedieť, kedy budem opäť chodiť, ale nikto mi na to nevedel odpovedať. Bola som však odhodlaná to dokázať,” prezradila pre britský server Daily Mirror, že mala problémy aj s bežnými činnosťami. „Po tom, čo som bola dlho intubovaná, čiže napojená na prístrojoch, mala som problém rozprávať a komunikovala som len kývnutím hlavy,” priznáva.

Musela sa preto nanovo učiť jesť, hovoriť, chodiť s protézou a používať ruky. Aj vďaka svojmu manželovi to zvládla a už 9 mesiacov po amputácii nohy s novou protézou bola späť v práci. Teraz spolu s Charliem šíria osvetu a upozorňujú ľudí na nenápadné príznaky smrtiaceho ochorenia. Zdrojom otravy pritom môže byť rezná alebo inak otvorená rana, do ktorej sa dostanú infikované baktérie.

