Príbeh: Rozchod s priateľom Helene zlomil srdce, potrebovala kardiostimulátor

Nešťastná láska vám môže zlomiť srdce až tak, že budete potrebovať kardiostimulátor. Presne to sa stalo pred pár rokmi 38-ročnej Britke Helen Ross.

Keď pred 12 rokmi bývalá modelka Helen z Kentu zistila, že jej partner ju po 7 rokoch opúšťa kvôli jej priateľke, ostala zúfalá. Poznala sa s ním od detstva, bol jej prvou a najväčšou láskou v živote. Smútok, ktorému prepadla, jej spôsobil kardiomyopatiu, ľudovo syndróm zlomeného srdca.

Skolabovala v práci

Syndróm zlomeného srdca nie je len nejaký výmysel či „srandička“. Spôsobuje ju silný stres a príznaky sú podobné infarktu – bolesť na hrudi, dýchavičnosť, nízky krvný tlak. Objaviť sa zvykne krátko po stresovej udalosti. Podobné to bolo aj u Helen. Okamžite po rozchode sa zbalila a odcestovala do Orlanda na Floride, kde si našla prácu vo fotolabe. Chcela pri nej na všetko zabudnúť. No už v prvý deň, ako nastúpila do zamestnania, skolabovala a museli jej privolať sanitku.

Ostala na pozorovaní v nemocnici

„Priateľa som milovala z celej duše. Ani na sekundu by som si nepomyslela, že sa naše životy môžu oddeliť. Veď sme si práve kúpili dom. Ale ešte viac ma zaskočilo, že ma smútok za ním dokázal tak ovplyvniť, že mi hrozila smrť,“ vraví dnes už usmiata podnikateľka a matka chlapcov, Huga a Henryho. Na prvý deň v práci na Floride však nezabudne. Po tom, ako jej kolegovia zavolali lekársku pomoc, ju sanitka previezla do nemocnice. Hoci sa o pol hodinku prebrala, lekári nechápali, prečo taká mladá žena skolabovala. Nechali si ju preto na noc na pozorovanie v nemocnici.

Zastavilo sa jej srdce

„Ráno som sa prebudila a všimla som si, že sestrička ma ostražito sleduje. Spýtala sa, ako som spala. A ja že dobre, ako malé dieťa. Nato mi povedala, že v noci mi prestalo biť srdce a tesne predtým, než dobehol lekár s defibrilátorom, mi samo opäť naskočilo. Vraj som mala šťastie. Šokovalo ma, že som bola len na krok od smrti.“ Lekári sa jej potom pýtali, či neprežila nejakú traumu, a vzápätí im bola diagnóza jasná – syndróm zlomeného srdca. Aj tak ich to ale udivilo, lebo také silné príznaky sa objavujú skôr u starších ľudí, ktorí stratia životného partnera, nie u dvadsiatnikov.

Šťastná mama a podnikateľka

Po návrate do Británie dali lekári Helen kardiostimulátor, ktorý reguloval prácu jej srdca. Mala ho až do roku 2014, kedy jej ho bez ďalších komplikácii odstránili. Helen má dnes z dvoch vzťahov dvoch malých synov. Sama sebe sa zaprisahala, že už na žiadnom mužovi nebude taká závislá, aby to mohlo ohroziť jej život. „Naučila som sa sústrediť na pozitíva a naučila som sa mať rada samú seba. Viem, že už nikdy sa nedostanem do takej pozície, ako pred 12 rokmi,“ dušuje sa Helen Ross, ktorá okrem podnikania s produktami pre jazdcov na koňoch prevádzkuje aj 24-hodinovú linku na podporu rodičov s deťmi, ktoré majú problémy s dýchaním.

