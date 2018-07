Príbeh: Šok z nádoru. Neprestávali jej rásť ruky a nohy

Kvôli rakovine sa rastové hormóny 26-ročnej Britke vymkli z pod kontroly. Zväčšovanie končatín zastavila až operácia.

Nevedela, že je chorá. Až jedného dňa 26-ročná Chloe Powell z anglického Bristolu sa rozhodla ísť na nákupy. Bolo leto 2015 a mladá Britka si chcela kúpiť nové topánky, no nevedela nájsť dostatočne veľké. Uvedomila si, že nie je normálne, že sa jej nohy za pár týždňov zväčšili z čísla 6 na takmer číslo 9. Vystrašila sa a rozhodla sa zistiť dôvod zvláštneho zväčšovania rúk a nôh.

Začínajúce trápenie

Čudné príznaky na sebe pozorovala už týždne predtým. Začalo to tým, že si všimla, ako jej neprimerane rastú a hrubnú prsty. „Išla som so sestrou do klenotníctva, aby som si vybrala nejaký prsteň. Na prst som však nedokázala navliečť ani ten s najväčšou veľkosťou,” povedala Chloe. „Sestra si ma doberala, že mám schudnúť, lenže ani jedna sme nevedeli prísť na to, prečo boli moje prsty také veľké,” opisuje svoje začínajúce trápenie.

Bez logiky

Chloe sa neprirodzene zväčšovali aj nohy a vôbec jej to nedávalo zmysel. Z pôvodnej veľkosti 6 sa jej zmenili na 7 a neprestávali ďalej rástli. O niekoľko týždňov sa chystala na dovolenku na Malorku. Ešte predtým si však chcela kúpiť nové topánky, nohu v predajni napokon ledva vtesnala do topánok veľkosti 8! „Bolo to úplne zvláštne, pretože som bola príliš stará na to, aby moje nohy rástli. Moje príznaky boli zároveň príliš komické na to, aby som išla k lekárovi,” vysvetľuje.



Rástli jej nielen nohy, ktoré sa zmenili o tri čísla, ale zväčšovali sa jej aj ruky. Zdroj: Facebook/Chloe Powell

Ako Pinocchio

Lenže z na pohľad banálneho problému sa čoraz rýchlejšie stával vážny problém. Chloe sa začala obávať. Nielen že jej ďalej rástli končatiny, začala sa cítiť neuveriteľne nafúknutá. „Koža na tvári bola veľmi napnutá a nos mi puchol a rástol, ako Pinocchiovi. Myslela som si, že som blázon.” Chloe v tom období začala pracovať na plný úväzok ako pôrodná asistentka, preto príznaky pripisovala únave z dlhých služieb.

Oddych nepomohol

Po pár mesiacoch odišla z práce a rozhodla sa cestovať. Myslela si, že si oddýchne a čudné príznaky pominú. Únavy sa napriek tomu nezbavila, naopak, začala trpieť silnými bolesťami hlavy. „Myslela som si, že som dehydrovaná, preto som veľa pila. Keď nič nepomáhalo a ja som sa cítila mizerne, rozhodla som sa ísť k lekárovi,” vysvetľuje mladá Britka. Lekár jej nakoniec urobil krvné testy a skontroloval hladinu hormónov. Myslel si, že má problémy so štítnou žľazou. Poslal ju však aj na magnetickú rezonanciu, ktorá konečne odhalila pravý dôvod jej problémov.

Tlačil na mozog

„Magnetická rezonancia odhalila, že som mala na mozgu 3,9 cm nezhubný nádor. Ten bol na podmozgovej žľaze - hypofýze a tlačil na tepny, ktoré zabezpečujú krv do očí a krku.” Nasledujúce dni, keď čakala na ďalšie vyšetrenie, sa jej zdravotný stav zhoršil natoľko, že ju museli hospitalizovať. „V nemocnici mi vysvetlil, že trpím akromegáliou. Je to stav, keď telo produkuje príliš veľa rastového hormónu. Nádor tlačil na hypofýzu a tým nekontrolovateľne uvoľnoval hladinu rastových hormónov.”

Ostala neplodná

Chloe čakala štvorhodinová operácia, ktorej sa veľmi bála, no nemala na výber. Jej nohy už dosiahli veľkosť 9. „Operácia dopadla úspešne, nádor mi odstránili. Žiaľ, zákrok mi trvalo poškodil hypofýzu. Ostala som neplodná a jediným riešením, ako budem môcť mať do budúcnosti deti, je podstúpiť umelé oplodnenie, čo je irónia pri mojom povolaní,” priznáva mladá žena.

Nesmie sa stresovať

Po operácii sa však jej problémy úplne neskončili. Diagnostikovali jej Addisonovu chorobu. Ide o zriedkavú poruchu nadobličiek, ktoré sa nachádzajú v blízkosti obličiek a kontroluje tvorbu stresového hormónu kortizolu a aldosterónu, ktorý reguluje krvný tlak. Chloe síce nádor na mozgu už nemá, ale nesmie sa stresovať, inak zomrie. „Ak začnem vracať, budem mať chrípku ale zažijem akýkoľvek šok, ktorý spôsobí zvýšenie adrenalínu, musím užiť steroidy a okamžite ísť do nemocnice. Inak môžem zomrieť,” a dodáva, že za dva roky sa jej to párkrát stalo a oblo to desivé.

Chce študovať

„Práca pôrodnej asistentky so sebou prináša aj stresujúce situácie, stres však musím udržať na minime, inak ma môže ohroziť.” Chloe sa snaží napriek problémom normálne, no nie je to ľahké. Jej veľkosť nôh aj rúk sa dostala do normálu. Opäť sa venuje svojej záľube cestovaniu a plánuje ďalej študovať. „V septembri chcem pokračovať v magisterskom štúdiu, aby som mohla byť v budúcnosti asistentkou lekára a mohla tak byť bližšie pri liečbe pacientov.”