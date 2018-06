Príbeh: Teliesko proti počatiu dostalo Lauru na invalidný vozík!

Obrovskú bolesť zažilo už množstvo britských žien, ktoré si dali do tela vložiť teliesko proti otehotneniu. Niektoré nesú doživotné následky.

Keď matke piatich detí Laure Linkson ponúkol lekár novú formu sterilizácie, ktorá si nevyžadovala operáciu, neváhala ani chvíľku. Išlo o zavedenie malého telieska z kovových a plastových pružiniek do vaječníkov, ktoré by zastavili presun vajíčok do maternice. Implantát jej vložil cez vagínu do vajcovodov v priebehu 10 minút.

Bolesti a invalidita

Dnes má Laura 35 rokov a je jednou z tisícok žien v Británii, ktoré si nechali vložiť toto teliesko. Už dávno to však oľutovala - spravilo z nej prakticky invalida na vozíčku. „Najprv som potrebovala na chodenie palicu, neskôr špeciálny vozík a teraz sa pohybujem na invalidnom kresle. Pre obrovské bolesti nie som v niektoré dni schopná ani vstať z postele,“ vraví mladá Britka.

U viacerých žien sterilizačné teliesko začalo v tele migrovať alebo sa rozpadlo na drobné kúsočky kovu a plastových vlákien. Tie im spôsobujú alergické reakcie alebo zraňujú tkanivá, poškodzujú nervy a vyvolávajú obrovské bolesti.

Napriek problémom je o sterilizáciu záujem

Laura Linkson si dala teliesko vybrať v roku 2015 a vlani podstúpila hysterektómiu, čiže odstránenie maternice, no v jej tele aj tak ostali drobné fragmenty z telieska. „Sú vo mne aspoň tri úlomky, ktoré mi spôsobujú problémy, ale nezdá sa, že by v Anglicku existoval doktor s takými odbornými znalosťami, aby vedel dostať von aj zvyšky telieska,“ hovorí Laura. Nádej vkladá do holandského špecialistu, ktorý používa zobrazovaciu techniku ​​s názvom fluoroskopia a dokáže vyhľadať aj kúsočky s veľkosťou 1 či 2 mm. ​

Teliesko Essure bolo prvýkrát uvedené na trh v Spojenom kráľovstve v roku 2009. Vlani v auguste dal výrobca nemocniciam pokyn, aby ich prestali používať „z komerčných dôvodov“. Niektoré nemocnice však aj naďalej využívajú staré zásoby, hoci webová stránka Essure varuje pred vedľajšími účinkami vrátane perforácie maternice alebo vajíčkovodov, možnou migráciou častí telieska do brušnej alebo panvovej dutiny, pretrvávajúcej bolesti či alergických reakcií. Postihnutých je najmenej 300 žien. Na druhej strane sú aj ženy, ktoré napriek varovaniam majú o vloženie telieska Essure stále záujem.

Žien s bolesťami stále pribúda

K ženám, ktoré dodnes trpia bolesťami vďaka sterilizačnému teliesku patrí aj 45-ročná matka 5 detí Janice Faulknerová. Vložili jej ho v roku 2008 a vzápätí sa jeho časť „stratila“. „Začal som mať bolesti v chrbte a v kĺboch, objavovali sa mi čudné vyrážky. Keď som sa sťažovala lekárom, pripísali to menopauze.“ Nakoniec jej pre neustále bolesti v roku 2016 chirurgicky odstránili vajíčkovody. „Nemohla som uveriť, keď mi povedali, že tiež vybrali aj pôvodnú časť telieska Essure. Nevedela som, že je stále vo mne. Ale úľava od bolesti bola okamžitá.“

Bolesti a ťažkosti, ktoré mala pre teliesko Janice Faulknerová, pripísali lekári menopauze. Foto: Thomas Temple SWNS.com

Ďalšou poškodenou je 38-ročná Charlene Baldwin, ktorá na zmiernenie príznakov podstúpila hysterektómiu. Trpí pravidelnou niekoľkokrát týždenne sa opakujúcou paralýzou, ktorá je reakcia na materiál, čo jej zostal v tele. „Moje deti mi niekedy musia pomôcť, aby som sa dokázala najesť,“ hovorí Charlene.

Teliesko sa láme sa aj pri vyberaní

Problém je aj to, že mnohí lekári si pri odstraňovaní telieska neuvedomili, že sa pri zákroku veľmi ľahko lámalo. Doktor Bas Veersema, holandský gynekológ Univerzity v Utrechte, propaguje technológiu s vysokým rozlíšením pre odstránenie poškodených teliesok Essure. Jeho tím ich už vybral dvom tisíckam žien. „Zistili sme neočakávané veci. Niektorým pacientkam teliesko perforovalo maternicu alebo vajcovod, niektorým sa okolo ulomených kúskov vytvorili kalcifikované usadeniny alebo sa vo vajíčkovodoch hromadila tekutina,“ popisuje lekár dôsledky. „Nemáme vedecky dokázané, že fragmenty telieska spôsobujú zápalovú reakciu, ale myslíme si, že áno.“

Hoci výrobca trvá na tom, že teliesko je bezpečné, poškodené ženy aj viacerí odborníci, vrátane bývalej britskej ministerky zdravotníctva, barónky Julie Cumberlegeovej, už začínajú voči teliesku Essure aj jeho výrobcovi podnikať kroky.

