Príďte si dať bezplatne skontrolovať obličky. Dámy, hlavne vy!

Za posledných 7 rokov bolo zo 6-tisíc vyšetrených ľudí iba na SD obličiek zhruba 18 % takých, ktorí nemali obličky celkom v poriadku a boli potrebné ďalšie testy. Kontrola nebolí a nestojí nič!

Svetový deň obličiek tento rok prizvukuje ich zdravie a prevenciu v prvom rade ženám. 8. marca sa pretína oslava ich dní.

Znevýhodnené

Ženy sú dodnes v mnohých častiach sveta oproti mužom znevýhodnené v dostupnosti zdravotnej starostlivosti vrátane transplantácie, keď sú výrazne častejšie darkyňami než príjemkyňami orgánov. V Európe ide predovšetkým o dôraz na osvetu zdravotných špecifík ochorenia obličiek u žien a u mužov. Za ochorenie, ktoré výrazne častejšie postihuje ženy než mužov, je možné napríklad označiť lupusovú nefritídu alebo infekčné zápaly obličiek a močového ústrojenstva.

Riziko v tehotenstve

Riziko týchto problémov navyše narastá v priebehu tehotenstva. Chronické ochorenie obličiek je potom rizikovým faktorom znižujúcim plodnosť a tiež možnou príčinou komplikácií v priebehu tehotenstva pre matku aj plod. Existuje tu aj vysoká miera hypertenzie a riziko predčasného pôrodu.

Príďte na kontrolu!

„Tohto roku otvoríme na bezplatné preventívne vyšetrenie obličiek ešte viac nefrologických pracovísk než v predchádzajúcich rokoch. Spolu bude po celom Slovensku 18 a všetky budú mať otvorené pre širokú verejnosť od 8:00 do 15:00,“ hovorí vedúca lekárka Dialyzačného strediska Šaľa MUDr. Innet Lajtmanová.

15 min a hotovo

Adresy pracovísk sú k dispozícii na stránke svetovydenobliciek.sk. Vyšetrenie je celkom bezbolestné a trvá zhruba 15 minút. Lekár pri ňom okrem rizikových faktorov, ako je fajčenie, obezita alebo vysoký krvný tlak, hodnotí aj hladinu cukru v krvi a hodnoty moču. Chronické ochorenia obličiek postihujú 10 % populácie.

Nevarujú bolesťou

Na nevratne poškodené obličky sa príde často náhodou. Ich chronické ochorenie môže končiť aj definitívnym zlyhaním. Na vážnosť zdravotného stavu sa príde často náhodou až pri laboratórnom vyšetrení vykonanom pôvodne s iným zámerom. K rizikovejším skupinám patria fajčiari, ľudia starší ako 50 rokov, chorí s cukrovkou alebo s vysokým krvným tlakom. Ochorenie obličiek v rodine môže súvisieť s vrodenými dispozíciami.

Príznaky ochorenia

krv v moči,

únava,

opuchy nôh,

vyšší krvný tlak,

časté močenie,

najmä v noci.

Kto by ešte váhal, či si urobiť čas a nechať sa vyšetriť, môže si v pohodlí domova vyplniť interaktívny dotazník na oblickovakalkulacka.sk. Získate tu v predstihu informácie o tom, nakoľko vysoká je pravdepodobnosť, že by jeho obličkové funkcie mohli alebo nemuseli byť v poriadku.

Tohtoročný Svetový deň obličiek podporuje aj bedmintonista Petr Koukal. „Zvyšovaniu povedomia o skrytých rizikách zákerných chorôb sa venujem systematicky. Sám som musel nečakane uprostred športovej kariéry bojovať s rakovinou. Nič netušiac som jedného dňa popoludní zašiel na preventívnu prehliadku, počas ktorej mi diagnostikovali rakovinu semenníkov. A hneď na druhý deň ráno ma operovali. Bol to poriadny náraz. O poškodených obličkách ľudia tiež často nič netušia, keď ich to nebolí. A zrazu je neskoro. Je dobré im to minimálne raz ročne pripomenúť,“ hovorí olympionik a 9-násobný majster Českej republiky v bedmintone Petr Koukal. V rámci podpory sa Petr Koukal nechá sám verejne vyšetriť a na vyšetrenie vezme aj svoju mamu.

