Prieskum: Šokujúci prostriedok, ktorý vyše polovici žien účinne zaberie proti stresu

Lepšie mentálne zdravie a upokojenie stresu prináša žene podľa nového výskumu intenzívna činnosť, kedy sa venuje sebe samej. O čo presne ide?

Jeden z najväčších celosvetových ženských časopisov spravil nedávno prieskum medzi vyše tisíckou žien a zistil pomerne prekvapujúcu vec. Až 9 z 10 žien sa údajne oddáva masturbácii, pričom tretina z nich sa samej sebe venuje 2- až 5-krát týždenne. Ženy teda za mužmi v tejto činnosti veľmi nezaostávajú.

Panenskú blanu sex nezničí! Klitoris je obrovský orgán. Čo ďalšie mýty o ženskom tele?

Prostriedok proti stresu a lepšiemu mentálnemu zdraviu

Nejde pritom o to, že by so ženy masturbáciou vynahrádzali chýbajúci sex. Považujú ju skôr za dôležitú súčasť svojho sexuálneho života. Pre viac ako polovicu (54%) z vyše tisíc oslovených žien je sebauspokojovanie prostriedkom k tomu, aby sa zbavili stresu. Takmer štvrtine (23%) zase masturbácia pomáha k lepšiemu mentálnemu zdraviu.

Až 8 z 10 žien nepotrebuje k tejto činnosti nič iné, len vlastnú ruku. Dve tretiny (67%) si na pomoc kde-tu vezmú aj vibrátor. Asi polovica opýtaných žien by privítala, keby sa výber erotických hračiek pre ženy rozšíril.

Bez servítky, narovinu: 8 vecí, ktoré by ste o svojej vagíne mali vedieť

Uspokojenie príde ľahšie ako pri bežnom sexe

Vďaka masturbácii sa väčšina žien dopracuje k orgazmu ľahšie a častejšie, ako pri klasickom sexe. Ako priznali oslovené ženy, pri sebauspokojovaní vždy vyvrcholia dve tretiny z nich, pričom pri sexe s partnerom sa až štvrtina z nich dopracuje k orgazmu len vzácne. Celých 77% opýtaných vníma masturbáciu ako základnú formu starostlivosti samej o seba v oblasti sexu.

5 tipov, ktoré dokážu oživiť posteľnú rutinu. Žiadne akrobacie, len príjemné nápady

Vyše 80% žien z testovanej skupiny prejavilo nespokojnosť s tým, že kým u mužov sa považuje masturbácia za čosi normálne, ak sa k nej prizná žena, je považovaná buď sa nymfomanku, alebo osamelú chudinku. „A to je potrebné zmeniť,“ myslí si Adam Ďurčák, ktorý sa zaoberá predajom sexuálnych pomôcok. Kto vie, ako by výskum dopadol, keby boli oslovené slovenské ženy...

Krv pri sexe neignorujte! 7 príčin, ktorým musíte venovať pozornosť

Viac zaujímavých článkov o zdraví a dobrej psychickej i fyzickej kondícii nájdete v júnovom vydaní časopisu Zdravie. Už v predaji!