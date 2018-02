Iba zásadoví alebo demisexuál? Je ich stále viac. Prečo?

Ako rýchlo sa dokážete zamilovať? Na prvý pohľad? Na druhý? Alebo sa oťukávate najmenej mesiac? Demisexuálom to trvá poriadne dlho. Prečo je to tak?

Stalo sa vám už, že ste sa s niekým veľmi príťažlivým zoznámili a ešte v tú či nasledujúcu noc ste sa dostali až k sexu? Niečo také by sa demisexuálovi rozhodne nestalo. Nie preto, že by bol či bola takých pevných mravných zásad. Príčina je inde.

Hneď na to skočiť je čudné

„Nechápem, ako sa môžu bozkať s niekým, koho spoznali pred piatimi minútami,“ krúti hlavou 23-ročná demisexuálka nad bežným správaním dnešných mladých ľudí. „Nikdy som nerozumela kamarátkam, ktoré vzdychali nad fotkami Justina Biebera a iných celebrít z plagátov. Ako ich môžu priťahovať, keď ich nikdy v živote nestretli?“

Najprv rešpekt, potom láska a sex

Demisexuál je človek, ktorý potrebuje cítiť najprv silné emocionálne spojenie, až potom môže pocítiť aj sexuálnu príťažlivosť. Len pekné oči či šibalský úsmev ani trochu nestačia. Až po dlhších rozhovoroch a po tom, ako demisexuál pocíti, že si vážite jeho názory, myšlienky, prípadne inteligenciu či inú osobnú vlastnosť, je schopný prepracovať sa k sexuálnej náklonnosti.

Nie sú to žiadni asexuáli

Demisexuáli boli zaraďovanní do kategórie asexuálov, no nebolo to celkom presné, lebo títo ľudia nemajú nízke libido a napríklad masturbovanie im nie je cudzie. Fyzický intímny vzťah ale nadviažu oveľa ťažšie, ako bežná populácia. Samozrejme, dokážu oceniť, ak niekto dobre vyzerá, no len vzhľad v nich nedokáže vykresať sexuálnu iskru. Na tú potrebujú čas, komunikáciu a skutočné spoznanie kvalít toho druhého. Podľa psychológov sa v dnešnej dobe uvoľnenejších mravov paradoxne hlási k demisexuálom stále viac ľudí. „City sa vyvíjajú dlhšie, ale keď ich pocítite, viete, že stálo za to si na ne počkať,“ vraví mladá demisexuálka.

