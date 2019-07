Priznanie herečky Sharon Stone: Po mŕtvici sa ku mne ľudia správali brutálne bezcitne

Americká filmová hviezda po rokoch prezradila, čím všetkým si musela prejsť - bojovala o život, syna aj kariéru.

Hovorí sa, že Hollywood miluje návraty, neplatí to žiaľ v prípade Sharon Stone (61). Jedna z najúspešnejších a najlepšie platených hollywoodskych herečiek 90. rokov, ktorá si zahrala v erotickom trileri Základný inštinkt, spadla až na samé dno. Priznala to v nedávnom rozhovore magazínu Variety.

„Ľudia sa ku mne správali brutálne bezcitne. Či už kolegyne v mojom odbore, alebo sudkyňa, ktorá riešila starostlivosť o môjho syna. Nemyslím si, že pochopili, ako nebezpečná je mŕtvica pre ženy a ako náročné je zotaviť sa. Mne to trvalo sedem rokov," povedala herečka o krivde, ktorú pociťovala.



Zdroj foto: Instagram@sharonstone

Prežila zázrakom

V roku 2001 totiž utrpela mŕtvicu mozgu s rozsiahlym krvácaním a reakcie okolia z pracovného aj súkromného prostredia ju veľmi ranili. Niekoľko dní jej vytekala krv do mozgu a tlačila na životne dôležité centrá. To, že prežila, lekári považujú za zázrak. Z ťažkého prípadu sa napokon zotavovala dlhé roky. „Bola som tak vďačná Bernardovi Arnaultovi, že ma zachránil tým, keď mi dal zmluvu s Diorom. Ale musela som si vziať hypotéku na dom. Stratila som úplne všetko, čo som mala. Prišla som o miesto vo filmovom biznise. Jeden deň som bola najsexi filmová hviezda tých čias a odrazu som nemala nič," posťažovala sa.

Čítajte aj: TOP nemocnice, kam s cievnou mozgovou príhodou. Tu vás stihnú zachrániť

Ťažký návrat

Herečka tvrdí, že sa k nej po mozgovej mŕtvici všetci otočili chrbtom a zachovali nefér. Choroba jej totiž zobrala na dlhé roky pracovné príležitosti. Zajakávala sa, ľavú nohu mala necitlivú, ťažko chodila, zhoršil sa jej zrak a na svoj mozog sa už nemohla spoľahnúť. Cestu späť si preto musela doslova vybojovať. Po ťažkých životných ranách, keď sa tri roky po porážke rozviedla s novinárom Philom Bronsteinom a súd jej odobral starostlivosť o syna, sa do hollywoodskeho sveta vrátila čiastočne späť, no už nikdy v plnej sile.

Slovenskí lekári zachránili muža pred porážkou! Tepnu v mozgu operovali po novom

Ženské gény

Stala sa z nej však aktivistka, venuje sa charite a upozorňuje na rôzne ochorenia. Najnovšie sa angažuje v kampani k starnutiu mozgu, ktorý neúmerne postihuje viac ženy než mužov. „Preto to robím. Moja matka mala mozgovú mŕtvicu, aj moja babička. Ja som mala rozsiahlu mŕtvicu a deväťdňové krvácanie do mozgu," uviedla Sharon, prečo chce na problém upozorniť. Herečka na svojom prípade varuje pred prehliadaním príznakov choroby: „Ak máte skutočne silnú bolesť hlavy, musíte ísť do nemocnice. Ja som sa do nej dostala až na tretí alebo štvrtý deň od mozgovej príhody. Väčšina ľudí už v takom štádiu zomiera. V čase, keď som podstúpila operáciu, mala som 1% šancu na život.”

Varovné signály očí. 7 skrytých chorôb, ktoré prezradia. Aj infarkt a rakovinu

Vzostupy a pády

Sharon Stone si za svoju štyridsaťročnú kariéru zahrala viac ako stovku hereckých rolí. Bývalá Miss Pensylvánia začínala ako modelka. Prvýkrát ju obsadil Woody Allen v roku 1980 do filmu Spomienky na hviezdny prach. Upozornila na seba však až o desať rokov neskôr vo filme Total Recall. V roku 1992 prišiel Základný inštinkt, ktorý ju katapultoval medzi hollywoodske hviezdy.

V roku 1995 získala Zlatý glóbus za rolu vo filme Casino, za ktorý bola nominovaná tiež na Oscara. V roku 2006 natočila pokračovanie Základného inštinktu, ale film bol prepadák. Najnovšie si zahrá v novom seriáli The New Pope, ďalšiu úlohu dostala v seriáli Ratchet, ktorý má byť inšpirovaný slávnym dielom Prelet nad kukučím hniezdom.

VIDEO: Pozrite si životný príbeh Sharon Stone v niekoľkých minútach

Zdroj videa: youtube/CBS Sunday Morning

Môže vás zaujímať: