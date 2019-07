Problém nie sú len mokré plavky! Za mykózu môže aj zmrzlina. Neuveríte, čo ešte!

Ak vás po návšteve kúpaliska prekvapilo nepríjemné svrbenie a pálenie v pošve, čo najskôr zakročte. Je možné, že sa u vás práve rozvíja v lete veľmi častá a nepríjemná mykóza. Aká je prvá pomoc pri tomto ochorení?

Jedným z hlavných dôvodov, prečo sú mykózy v lete častejšie, je samotné obdobie. „Ľudia častejšie navštevujú kúpaliská. Slnia sa a plávajú, no potom si mnohí nevymieňajú mokré plavky za suché,“ tvrdí gynekologička MUDr. Barbara Spodniaková z Via Clinic v Bratislave. Práve to je jeden z najrizikovejších faktorov rozvoja tejto nepríjemnej infekcie. Kvasinky, pôvodcovia ochorení, sa totiž rady množia v teplom a vlhkom prostredí. „K ďalším príčinám tohto ochorenia patrí chlórovaná voda, potenie sa, syntetická spodná bielizeň, tango nohavičky, no tiež častejšia konzumácia sladkostí. Najmä zmrzliny, bez ktorej sa dá leto len ťažko predstaviť,“ hovorí ženská lekárka.

Prvá pomoc

V prípade ťažkostí sa nespoliehajte na domáce recepty. Mnohé radia aplikovať si cesnak alebo jogurt do vagíny. Nerobte to. Radšej si v lekárni obstarajte voľne dostupné antimykotické masti alebo čapíky do pošvy. Tie vám pomôžu a určite rýchlejšie. „Okrem toho odporúčam nasadiť si probiotiká,“ radí lekárka.

Voľne dostupné lieky si je dobré obstarať hneď, no len v prípade, ak ste stopercentne presvedčené, že ide o mykózu, ktorá sa prejavuje nielen svrbením, ale aj hrudkovitým bielym výtokom. „Veľa žien si totiž mykózu pomýli napríklad s bakteriálnou vaginózou. Ide o ďalší typ vaginálnej infekcie, pri nej však antimykotiká nepomáhajú. Jej príčinou môže byť pohlavný styk, hygiena či stres. Niekedy sa táto infekcie rozvinie zároveň s mykózou. Preto je vždy lepšie vyhľadať lekára a postúpiť gynekologické vyšetrenie. Výrazne sa tým znižuje počet recidív ochorenia,“ upozorňuje gynekologička.

Bavlna a cesnak

Po prepuknutí problémov dbajte na dostatočný pitný režim a dôkladne si vyberajte, čo si oblečiete. Váš stav môžu zhoršiť napríklad tango alebo čipkované nohavičky. Vhodné sú iba bavlnené kúsky. Cesnak vložený do vagíny lekári neodporúčajú, no iné babské recepty ho v čase ťažkosti odporúčajú častejšie konzumovať. Pomôže to? „Perorálny príjem cesnaku a jogurtov, najmä tých s kvalitnými probiotickými kultúrami, je vždy vítaný, ale nie vždy stačí na úplné preliečenie mykózy, “ vysvetľuje lekárka.

Ak sa váš stav neupraví do 3 - 4 dní, potrebná je návšteva lekára. „Okrem lokálnych antimykotických mastí a čapíkov, ktoré zaberajú najlepšie, existuje aj iná forma liečby. Ak ide o ženy, ktorým lokálna terapia nepomáha, liečime ich antimykotikami vo forme tabliet. Berú ich neraz aj niekoľko mesiacov po sebe v období menštruácie. Takým pacientkam navyše odporúčame aj nízkosacharidovú diétu,“ tvrdí lekárka.

Aj vakcíny pomáhajú

Keď sa mykóza neustále vracia, ďalšou terapeutickou možnosťou je podanie vakcíny. „Pacientky s opakovanými problémami zvykneme posielať aj k imunológovi, ktorý jej môže predpísať autovakcíny. Pripomínajú klasické očkovanie. Posilňujú prirodzenú imunitu na slizniciach a organizmus sa preto účinnejšie bráni proti patogénom. Pripravujú sa z baktérií alebo kvasiniek opakovane izolovaných u konkrétnej ženy. Kedysi sa za najúčinnejšiu považovala injekčná forma, dnes sa už dáva prednosť perorálnym kvapkám. Je to bezpečné a účinok je porovnateľný s injekčnými autovakcínami. Liečba je však dlhodobá, trvá aj desať mesiacov,“ ozrejmuje odborníčka.

Ako sa chrániť?

Nevnímajte toto kvasinkové ochorenie ako povinnú letnú výbavu. Začleňte si do života niekoľko pravidiel, vďaka ktorým sa mykóze môžete ubrániť. „Najlepšou prevenciou je pri a po terapii antibiotikami užívať probiotiká. Určite je potrebný aj znížený príjem múčnych jedál a sladkosti, no nesmierne dôležitá je i správna liečba cukrovky. Ak má diabetička vyššie hladiny glukózy v krvi, môže sa to prejaviť práve častejšími vaginálnymi mykózami. Pomôže aj voľné a vzdušné oblečenie vyrobené z prírodných materiálov. Množeniu kvasiniek nepraje ani to, keď si žena po každom pobyte v bazéne vymení mokré plavky za suché. Pomôcť môže aj používanie intímnych gélov s obsahom laktobacilov a kyseliny mliečnej, no ani s týmito prípravkami to nie je dobré preháňať. Prílišná hygiena škodí. Prispieva k množeniu ďalších škodlivých baktérií, lebo sa tým zníži množstvo dobrého laktobacila a prirodzené pH pošvy potom doslova nemá kto strážiť,“ upozorňuje MUDr. Barbara Spodniaková.

