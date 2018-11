Problémy naše (intímne) každodenné...

O svojich intímnym problémoch často nedokážeme hovoriť ani s najlepšou kamarátkou. A už vonkoncom nie s lekárom v ordinácii, ktorá v nás vzbudzuje rešpekt ešte predtým, ako do nej vkročíme. Čo s tým?

O potrebe pravidelných gynekologických prehliadok dnes už vďaka masívnej osvete vie snáď každá žena. No aj tie, ktoré toto dôležité odporúčanie berú vážne a aspoň raz ročne gynekológa navštívia, majú často na srdci oveľa viac ako len otázky týkajúce sa pravidelnej menštruácie či menopauzy. Tie odvážnejšie odpovedia, ak sa ich lekár spýta priamo, sama od seba však delikátnu tému - ako je stresová inkontinencia či nespokojnosť s intímnym životom - otvorí máloktorá. A pritom tieto problémy dokážu náš život ovplyvniť rovnako významne, ako napríklad spomínaná menopauza.

Pod skalpel často netreba

Podľa dostupných údajov má približne 300 tisíc slovenských žien príznaky stresovej inkontinencie. Štatistiky o tých, ktoré trápi nespokojnosť v intímnom živote by ste hľadali márne, no tieto otázky si napokon stačí zodpovedať vo vlastnej hlave. „Väčšina pacientiek sa s prejavmi inkontinencie či problémom uvoľneného pošvového svalstva lekárovi nezdôverí, a to ani mladšie ročníky, u ktorých sa môžu prejaviť hoci aj hneď po prvom pôrode. S pribúdajúcim vekom, prekonanými operáciami a ďalšími prirodzenými pôrodmi sa tieto problémy len zhoršujú. Následne znižujú nielen kvalitu intímneho života, ale obmedzujú nás aj v úplne bežných pohybových aktivitách,“ hovorí gynekologička MUDr. Radmila Sládičeková z Medicínskeho kozmetického centra MEDISKIN, kde už viac ako 3 roky pomáha ženám rôzneho veku odstrániť tento intímny dyskomfort pomocou unikátnej laserovej liečby. „Pokiaľ nejde o ťažké formy, nevidím dôvod, aby som svojim pacientkam odporúčala bolestivé chirurgické zákroky s dlhou a komplikovanou rekonvalescenciou,“ vysvetľuje.

Za všetkým hľadaj ženy

Fotomu, zatiaľ jediný laser certifikovaný FDA na liečbu inkontinencie používajú v Medicínskom kozmetickom centrum MEDISKIN v Bratislave už od roku 2015 . Nie náhodne. To najlepšie z najmodernejších technológií tu totiž vždy nakupujú medzi prvými v Európe. Odborný garant a majiteľka centra MEDISKIN, MUDr. Iveta Hasová, preto hneď vedela, že tento prístroj bude revolučný: „Na rozdiel od všetkých ostatných laserov, Fotoma nespôsobuje poškodenie a odlúpenie povrchových vrstiev sliznice, preto nehrozia nežiaduce efekty ani komplikácie. Kým doteraz používané CO2 lasery dokázali pomôcť len pri vekom podmienených zmenách, Fotoma si poradí tiež s prejavmi ľahkej a strednej inkontinencie, ktoré trápia aj mladšie ženy.“ Spoločne s gynekologičkou Radmilou Sládičekovou vytvorili v MEDISKIN-e samostatnú sekciu venovanú práve riešeniu intímnych problémov. Aby ste sa cítili naozaj diskrétne a komfortne, pred samotným ošetrením nemusíte ani navštíviť svojho lekára, pri vstupnej konzultácii vám tu urobia všetky potrebné vyšetrenia – teda kultiváciu aj cytológiu. Zápalové ochorenie, prípadne podozrivý výsledok steru z krčka maternice sú totiž považované za kontraindikácie zákroku.

Ošetrenie prístrojom Fotona je bezbolestné a pripomína bežné gynekologické vyšetrenie.

Výsledky takmer na počkanie

Pokiaľ sa rozhodnete pre odstránenie stresovej inkontinencie, významných obmedzení sa nemusíte obávať. Samotné ošetrenie InkontiLase® trvá necelých 30 minút a pripomína bežnú gynekologickú prehliadku. „Princíp je jednoduchý - hlboké vrstvy sliznice sa zahrievajú laserovým lúčom, čím dochádza k takmer okamžitému skráteniu kolagénových vlákien o jednu tretinu a naštartovaniu dlhodobej tvorby nových. Tento proces vedie k spevneniu močového mechúra a zmene uhla močovej rúry, výsledkom čoho je odstránenie inkontinencie,“ vysvetľuje gynekologička Radmila Sládičeková zároveň dodáva: „Naše skúsenosti potvrdzujú už publikované výsledky klinických štúdií približne 95 % pacientiek pocíti po 120 dňoch od ošetrenia výrazné zlepšenie stavu a v viac ako dve tretiny hlásia úplné vymiznutie symptómov stresovej inkontinencie.“ Pre dosiahnutie želaného efektu sa odporúča ošetrenie s odstupom 4-6 týždňov zopakovať. Rekonvalescencia je však rýchla a nevyžaduje žiadne obmedzenia v bežnom živote. Rovnako jednoduchý postup očakávajte aj pri ošetreniach IntimaLase® a RenovaLase®, ktoré bezbolestne a rýchlo zregenerujú vaginálnu sliznicu, čím zlepšia jej kvalitu, vlhkosť a pružnosť.