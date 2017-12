Problémy s otehotnením? Uvoľnenie chrbtice zlepší plodnosť i spermiogram

Mojžišovej cvičenie vyriešilo neplodnosť mnohých žien. Viete, že autorka zostavou na začiatku riešila úplne iné problémy? Prečo si cviky vyžadujú odborné oko?

Pri ťažkostiach s otehotnením sa často skloňuje cvičenie podľa Ľudmily Mojžišovej. Pôvodne však malo oveľa širší záber a riešenie neplodnosti sa ukázalo ako vítaný vedľajší efekt. Ako zdravotná sestra a neskôr asistentka na telovýchovnej fakulte sa Ľudmila Mojžišová venovala odstráneniu funkčných porúch pohybového systému. Vymyslela vlastnú metódu, ktorá kombinovala vyrovnávajúce cvičenia, mobilizáciu hrudníka a uvoľňovanie kostrče. Jej zostava riešila chrbticu ako celok, kde jeden stavec vždy ovplyvňuje ďalší.

Dostaňte sa do rovnováhy

„Ak vás bolí krk, nemôžete riešiť len krčnú časť chrbtice. Ľudmila Mojžišová nastavila sériu cvikov tak, aby sa chrbát dostal do harmónie a odstránili sa dysbalancie,“ vysvetľuje fyzioterapeutka Mgr. Barbora Krchňavá Hanicová zo štúdia Miracle, ktorá sa Mojžišovej cvičeniu venuje už 12 rokov. Postupne sa ukázalo, že dámy, ktoré zodpovedne cvičili, ľahšie otehotneli. Práve preto si neplodné ženy zobrali toto cvičenie za svoje. Posilňuje nielen chrbtové svaly, ale i svaly panvového dna, uvoľňuje spazmy a telo sa postupne dostane do rovnováhy. Nie je určené len ženám, cvičiť by ho mali aj muži.

Ustráži vás odborník

Uvoľnenie chrbtice v oblasti panvy môže u mužov zlepšiť výsledky spermiogramu. Zostava cvikov je síce jednoduchá a logická, ale aj tak by ste aspoň pár hodín mali absolvovať pod odborným dohľadom.

„Pri cvičení je dôležité správne dýchanie, inak nemá zostava želaný účinok,“ upozorňuje fyzioterapeutka, ktorá sa na kurzoch začína stretávať aj s dvojicami. „Môžete cvičiť podľa videa alebo knihy, ale ak nie ste zdravotník či fyzioterapeut, neustrážite si všetky detaily. Podľa mňa je ideálne zaplatiť si minimálne tri lekcie. Keď sa naučíte princíp, pochopíte, o čo pri cvičení ide, a osvojíte si techniku, môžete pokračovať v cvičení aj doma.“



Cvičenie si vyžaduje správnu techniku, Zdroj foto: Shutterstock

Cvičte poctivo

Základ tvorí 10 cvikov, ktoré sa vykonávajú v 10 opakovaniach. Postupne sa modifikujú a pridávajú sa i opakovania. Opäť však nejde o nič náročné. „Napríklad klasickú mačku cvičíme v základnej polohe, potom prichádza znížená pozícia na predlaktiach a zvýšená, pri ktorej máte ruky podložené vankúšmi alebo stolčekom,“ približuje Barbora Krchňavá Hanicová. „Keď sa to spočíta a cvičíte naozaj poctivo, zostava vám zaberie hodinu až dve.“ Efekt je ideálny, ak cvičíte 6-krát do týždňa. Cvičenie si však podľa odborníčky môžete rozdeliť aj na 2-krát. Ráno si vyberte spinálne a mobilizačné cviky, keď prídete z práce, odcvičíte posilňovaciu pasáž.

Kedy prídu výsledky?

Prvé výsledky pocítite už po týždni cvičenia. Zrazu budete mať ľahší chrbát. „Ak cvičíte poctivo a nemáte iný zdravotný problém, do 3 až 4 mesiacov budete tehotná. S Mojžišovej cvičením máme 30% úspešnosť. Kurz navštevuje desať žien, tri vždy otehotnejú. A štvrtá čaká bábätko ešte pred kurzom,“ hovorí s úsmevom o úspechoch cvičenia fyzioterapeutka. „Je to psychológia. Na kurzy sa ženy väčšinou prihlasujú v predstihu dvoch mesiacov. Už len to, že niečo podnikli, ich dostane do pohody a zrazu je bábätko na ceste.“ Na cvičenie sa pokojne môžete vybrať aj z preventívnych dôvodov.

