Rastlinné preparáty pre ženy nie sú bez rizika!

Lekárne ponúkajú množstvo fytoestrogénov. Výskumy o ich účinnosti však chýbajú. Lekári varujú pred svojvoľným užívaním pri niektorých zdravotných problémoch.

Nahradiť umelé hormóny z lekárne rastlinnými preparátmi? V menopauze, keď produkcia vlastných hormónov rýchlo klesá, by to privítali mnohé ženy v strednom veku, ktoré nemajú chuť napchávať sa pilulkami. No ochranný účinok fytoestrogénov na pochody v tele nie je zďaleka rovnaký ako umelých. Vlastne ani presne nevieme, či je pozitívny alebo negatívny.

Málo účinné, no pozor na ne

„Všetky medzinárodné konferencie venované klimaktériu hodnotili účinky fytoestrogénov, teda prírodných látok s účinkom podobným estrogénom, ako málo účinné, blížiace sa k účinku placeba,“ konštatuje gynekológ profesor MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

„Štúdia z roku 2015 v Japonsku, kde je konzumácia fytoestrogénov v strave pozorovateľne vyššia, nepotvrdila u žien v postmenopauze menšie riziko osteoporózy a fraktúr. Na základe výskumu z roku 2015 môžeme tvrdiť, že ani užívanie izoflavonoidov pri návaloch horúčavy nemá efektívnejší účinok ako placebo,“ upozorňuje gynekológ a varuje:

„Ženám, ktoré majú rakovinu prsníka alebo endometria, sa pred začatím užívania fytoestrogénov odporučí konzultácia s onkológom. Hoci zvýšené riziko rakoviny sa nepreukázalo, nebezpečenstvo pre pacientky s rakovinou prsníka s receptormi senzitívnymi na estrogén môže byť vyššie.“

Sója je nádejná

Niektoré fytoestrogény však prospech prinášajú. Docentka Ing. Ingrid Žitňanová, PhD., z Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie uvádza, že extrakty rastlín bohatých na fytoestrogény ako sója či ďatelina lúčna, znižujú návaly tepla a pomáhajú udržiavať zdravé kosti. Aj ona však súhlasí, že užívanie fytoestrogénov by ste mali konzultovať s lekárom, pretože ich prospešnosť, rovnako ako riziká, nie sú vymedzené.

Radšej rastlinnú stravu

Bez rizika, že si poškodíte, môžete však v menopauze konzumovať rastlinnú stravu, ktorá azda zlepší váš hormonálny profil. Fytoestrogény obsahuje sója a výrobky z nej, ovocie ako ríbezle, hrozienka, sušené slivky, datle či figy, jahody, lieskové oriešky, arašidy, kokos, gaštany, sezamové semienka, produkty s obsahom materskej kašičky či peľu. Skúste, azda vám pomôžu.

