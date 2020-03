ROZHOVOR: Život ma veľmi baví, hovorí obľúbená Zuzana Mauréry. A my vieme prečo!

Zuzana Mauréry (51) si z instagramu kradne vlastné fotky, verí, že ak prosíme, všetko príde v pravý čas, a pekné role ju teraz čakajú len v Čechách. Ako vníma fanúšikov?

V poslednom čase ste si zahrali aj poriadne mrchy. Odrazilo sa to na diváckej odozve, alebo vás ľudia vnímajú chronicky pozitívne?

Byť „chronicky pozitívna“ je síce pekný status, ale nie vždy sa mi darí mu dostáť. Naozaj je príjemne, že na človeka ľudia reagujú nevedomky s úsmevom. Nie som ale v súkromí úplne tento typ. Minule ma dokonca jeden pán spucoval, že prečo sa neusmievam, keď oni ma majú tak radi... A čo sa týka negatívnych postáv, odozva je viac-menej toho druhu, že sa im páčilo, aká som bola hnusná.

Bez problémov dostávate role, kde sú vaši partneri o desať aj viac rokov mladší. Spýtala by som sa takto: Karle, jak ty to děláš?

No co naděláš, Karle, keď chlapi mojej a staršej generácie akosi zmizli. Ale niečo som zdedila asi po mame, ktorá má ešte stále veľmi mladistvú energiu a, hold, mňa život veľmi baví a som rada tu na svete. Je to krásna cesta..

Dosť hráte aj v Prahe. Po slovensky? Je príjemné striedať slovenské a české publikum?

Pre mňa veľmi. Som čechoslováčka a som rada, že to tak nejak podobne cítia aj Česi. V Prahe hrám po slovensky aj po česky. Teším sa, že ma nechajú hrať aj po česky. Je to príjemná výzva.

Posledný rok vás všade chvália, ako krásne ste schudli. Je to o nejedení a cvičení? Alebo ste našli nejakú šikovnejšiu fintu?

Hovorí sa: „Zbav sa svojho najväčšieho hriechu a rozkvitne ti život.“ To je myslím kľúčové. Každý ho máme nejaký iný. Nájsť ten správny motív alebo dôvod vzdať sa ho, niekedy trvá polku života. Takmer vždy ide o kompenzáciu niečoho. A to si treba v hlave usporiadať. Priority. A hlavne nejde o diétu, ale o zmenu životného štýlu, ktorá vám vydrží bez stresu. Proste dospieť do štádia, keď ten hriech už nebudete potrebovať. Mne pohyb vždy prinášal radosť a psychickú rovnováhu, s tým problém nemám. A čo sa týka jedálnička, to je osemdesiat percent úspechu celého procesu. Všetky vieme, čo by sme mali, nemali, mohli a kedy. Všetko stojí, samozrejme, čas. Ten si na to treba nájsť, ak vám to stojí za to. Nič viac, nič menej.

Kostýmy aj honosné prostredie si pri nakrúcaní Márie Terézie herečka mimoriadne užívala. Foto: RTVS

Na instagrame nesie vaše meno asi dvadsaťšesť profilov, na facebooku som ich našla „len“ šesť. Je niektoré naozaj vaše? Píšu vám tam ľudia? Trávite veľa času na internete?

Na Insta nemám žiadne vlastné konto, ale často tam chodím a kradnem im svoje fotky a všelijaké videá a koláže, ktoré tam so mnou vytvárajú. Netuším, kto to je, ale niektoré sú fakt milé a zábavné. Mam FB súkromný, len s ľuďmi, ktorých osobne poznám, a jeden verejný, kde dávam svoje pracovné info. To je všetko. Bohužiaľ, áno, trávim na internete príliš veľa času. Ale dáva mi aj veľmi dobré informácie, čo už. Veľa ľudí sa človeku ozýva cez tieto siete, ale veď nemusíte odpovedať, keď nechcete... Ale keď chcete, je to fajn, že môžete.

Povedali ste, že veríte na veci medzi nebom a zemou. Veríte, že ak si niečo naozaj želáte, splní sa to? Potvrdilo sa vám v živote niečo také?

Áno, potvrdilo. Prajte si, respektíve treba poprosiť. A chalani z hora vám to raz určite zhodia. V pravý čas. Mne to teraz chodí... a je to super! Som veľmi vďačná.

Očakávate v dohľadnej dobe nejakú peknú rolu?

Mám pred sebou krásne projekty. Veľmi sa na ne teším. Filmové, televízne aj jeden divadelný. Ale všetko v Čechách. Tu nič.

