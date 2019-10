Rozmýšľate nad operáciou viečok? Čo o tomto zákroku musíte vedieť

Katarína Lindnerová (60) z Bratislavy o operácii viečok uvažovala asi päť rokov. Zákrok si venovala k narodeninám. Boli sme pri tom. Je teraz s výsledkom spokojná?

Manžel jej túžbu po zmene príliš nepodporoval. „Mal obavu, že si ublížim,“ hovorí s úsmevom sympatická manažérka známej kozmetickej spoločnosti. Nemala s viečkami žiaden zdravotný problém. „Len mi prekážalo, že takmer vôbec mi nebolo vidieť pohyblivé viečko. Oči navyše pôsobili unavene a opuchnuto,“ opisuje. Ako odborníčka Katarína dobré pozná triky, ako zamaskovať padajúce viečka. „Dekoratívnou kozmetikou sa dá korigovať padajúce viečko. Je niekoľko spôsobov, ako odpútať pozornosť od takého viečka. Pomôže hlavne matný očný tieň, ktorý je dobré naniesť intenzívnejšie k vonkajšiemu kútiku horného viečka a rozotrieť ho aj smerom späť do takzvaného V cez stred padajúceho horného viečka. Opticky to potlačí opuch, zdvihne oko a otvorí. Samozrejme, vždy je potrebné precízne naniesť maskaru na riasy. Keďže robím v práci školenia, ako si vyberať a používať kozmetiku, denne sa líčim a všetky triky korigovania viečka som využívala,“ hovorí. Postupne jej už triky nestačili a začiatkom decembra absolvovala operáciu.



Ak koža vychádza mimo vonkajšieho kútika, jazvičku sa snažím schovať do prirodzených rýh, ako sú vrásky. Pacientku poprosím, aby sa široko usmiala,“ prezrádza docent M. Boháč. Foto: Robo Hubač

Bez bolesti

Zákrok trval pol hodiny. „Po zákroku ma manžel odviezol domov. Snažila som sa byť v pokoji a intenzívne som si chladila viečka.“ Myslí si, že bolesti nemala hlavne preto, že dodržala odporúčania lekára a viečka sústavne chladila. „Kúpila som si v lekárni malé chladivé vankúšiky, ktoré som si často striedavo prikladala na viečka a chladila v chladničke. Dokonca aj v noci som ich na očiach fixovala čelenkou. Rekonvalescencia tak bola absolútne bez bolesti a už druhý deň som bola krátko aj v práci, samozrejme, som sa maskovala slnečnými okuliarmi,“ hovorí s úsmevom. Po zákroku mala viečka opuchnuté a od modrín. „Samotný rez bol prelepený bielou tenkou páskou, tak som vyzerala len ako zvláštne nalíčená. A keď som si zložila slnečné okuliare ani moja trinásťmesačná vnučka sa ma nebála,“ konštatuje, že s výsledkom je spokojná a neľutuje ho.

Stop zápalom

Viečka začnú padať najčastejšie z dvoch príčin. Pri ptóze viečko padá pre poruchu svalu, pri chaláze pre kožný nadbytok, za ktorý môže obyčajne vek. „U mladých ľudí sa kožný nadbytok objaví, keď extrémne schudnú. Stretávam sa však aj s genetickou predispozíciou – ženy vo veku okolo tridsaťpäť rokov, ktoré za mnou prídu s chalázou, obyčajne priznajú, že rovnaký problém mala aj ich mama alebo otec v mladom veku,“ vysvetľuje docent MUDr. Martin Boháč, PhD.



Foto: Robo Hubač

Priveľa kože na horných viečkach nie je len estetický problém, môže obmedzovať periférne videnie a padajúce viečka si ľudia skoro stále trú. „Z toho vznikajú chronické konjunktivitídy – zápaly očných spojoviek. Mechanickým dráždením si do očí môžete zanášať špinu, ľahšie sa vám zapchávajú slzné kanáliky,“ vymenúva skúsený estetický chirurg. Poslať vás k nemu môže i očný lekár, ak sa u neho objavíte v priebehu troch mesiacov niekoľkokrát.

Foto: Robo Hubač

Schová ich

Rez lekár vedie v prirodzenej ryhe oka, aby sa jazva schovala. „Ak koža vychádza mimo vonkajšieho kútika, jazvičku sa snažím schovať do prirodzených rýh, ako sú vrásky. Pacientku poprosím, aby sa široko usmiala,“ prezrádza lekár. Ak sa obávate hrubých jaziev, tie na viečkach nevzniknú. „Na 99,9 percenta keloidná jazva pri tejto operácii nevznikne, hoci máte na to predispozíciu. Koža je veľmi jemná a zahojí sa tenkou jazvičkou. Vždy však upozorňujem Ryšavovlasých ľudí, že jazva je u nich zvykne byť veľmi dlho červená a výrazná. Samozrejme, aj ona vybledne, ale trvá to oveľa dlhšie ako u iných ľudí,“ upozorňuje Martin Boháč. Ak si dáte viečka operovať, dajte si hneď spraviť aj lipektómiu, teda vybratie tuku. Z horných viečok ho nespálite pohybom, ani keby ste mrkli tisíckrát za minútu. Porozmýšľajte nad odstránením tuku vtedy, ak máte vo vnútornom očnom kútiku vačok.



Foto: Robo Hubač

Chlaďte!

Pred operáciou viečok musíte absolvovať štandardné predoperačné vyšetrenia. „Sú dôležité preto, aby sme vedeli, či je pacient pred operáciou zdravý. Pre hojenie je dôležité, či v tele nemá nejakú infekciu, akú má zrážavosť krvi – predsa len tvár je veľmi dobre prekrvená,“ vysvetľuje estetický chirurg. Prvé dva dni po zákroku musíte viečka chladiť, najviac opuchnuté budú počas prvých troch dní, 70 percent opuchu zmizne do týždňa. „Blefaroplastika je jedným z najlepšie tolerovaných estetických zákrokov, aj rekonvalescencia má veľmi dobrý priebeh. Po týždni vyberieme stehy, na druhý deň si žena už jazvičky a modriny jemne pretrie mejkapom,“ dodáva s úsmevom docent Martin Boháč.

