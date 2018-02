Nádor nevyhladujete. Bojovať s rakovinou pomôže správny jedálniček

Vždy majte poruke obľúbené jedlo, keby ste naň náhodou dostali chuť. Aj keby to bolo o polnoci. Myslite hlavne na bielkoviny.

Svetový deň proti rakovine sa už tradične každý rok koná 4. februára. Nielen vo svete, ale aj na Slovensku z roka na rok stúpa počet onkologických pacientov. V súčasnosti hovoríme už o viac ako 30 000 nových prípadoch ročne. Medzi najrozšírenejšie onkologické ochorenia u žien aktuálne na Slovensku patrí rakovina prsníka, rakovina hrubého čreva a konečníka a rakovina krčka maternice. U mužov dominuje rakovina prostaty, rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina pľúc.

Hladovka to zhorší

Pustiť sa pri rakovine do hladovky nie je najlepší nápad. „Nádor sa jednoducho nepodarí vyhladovať. Žiadna klinická štúdia nepotvrdila, že by nejaká diéta vyliečila rakovinu alebo znížila riziko návratu ochorenia,“ hovorí onkologička MUDr. Miroslava Malejčíková dôrazne. Nádorové ochorenie predstavuje pre organizmus záťaž so zvýšenými požiadavkami na príjem plnohodnotnej stravy, ktorá musí obsahovať vyšší podiel bielkovín než u zdravého človeka.

„Nádor produkuje chemické látky, ktoré pri chudnutí vedú k odbúravaniu svalovej hmoty a nie tukových zásob. Zhorší sa svalová sila, výkonnosť aj obranyschopnosť organizmu. Pacient horšie znáša operáciu i ožarovanie. Telo netoleruje adekvátne dávky chemoterapie a znížené dávky zase znižujú nádej na vyliečenie. Vyžaduje aj dlhšie zotavovanie,“ vysvetľuje odborníčka na liečbu rakoviny, prečo sa hladovať ani náhodou neoplatí.

Mlieko a vajcia

Stravovanie pri rakovine nie je nič pre vegánov. „Mäso obsahuje veľa bielkovín, ktoré telo veľmi potrebuje. Je pravda, že počas chemoterapie pacienti horšie znášajú mäso a mäsové výrobky. Vtedy ho možno nahradiť mliekom a mliečnymi výrobkami, vajcami či sójou,“ hovorí onkologička. Aj zelenina je zásadná, pretože obsahuje veľa vitamínov a vlákninu. „I tá je pre fungovanie organizmu dôležitá. Pacienti s leukémiou aj tí, čo podstupujú chemoterapiu, ktorá spôsobuje dlhotrvajúci pokles bielych krviniek, by nemali konzumovať čerstvú zeleninu a ovocie. Zakázané sú aj plesňové syry,“ vymenúva lekárka. Oslabená imunita z nich nie je schopná zničiť baktérie a plesne, ktoré sú pre zdravé telo neškodné. Ľudia s nádorom tráviaceho traktu majú zase zakázané potraviny, ktoré nafukujú.

Keď nechutí

Liečba často veľmi výrazne zasahuje do príjmu potravy. Medzi najčastejšie problémy patrí bolesť, nespavosť, úzkosť, nevoľnosť, nechutenstvo, zápaly a vredy na slizniciach, sucho v ústach, poruchy chutí, hnačka a zápcha. „Jedzte často. Aspoň päť- až šesťkrát denne, pomaly a v menších množstvách. Po chemoterapii sa neviažte na žiadny časový harmonogram. Najhutnejšie jedlo zjedzte, keď sa cítite najlepšie,“ radí lekárka.

Do jedla sa nenúťte a ak dostanete chuť jesť aj o polnoci, smelo do toho. Vždy majte poruke obľúbené jedlo, keby ste naň náhodou dostali chuť. Pred jedlom nikdy nepite, aby vás rýchlo neprešiel hlad. Vždy začínajte od najtuhšieho jedla. Skúste vymeniť kávu a nesladený čaj za nápoje, ktoré vám dodajú viac energie, ako je mlieko alebo kakao. Chuť do jedla vám pomôže zvýšiť aj lákavá úprava jedla, atmosféra, stolovanie, hudba či príjemná spoločnosť. „Ak sa vám zmenilo vnímanie chutí a všetko vám pripomína napríklad kov, je dobré pred každým jedlom aj po ňom vypláchnuť si ústa studenou vodou,“ pridáva tip lekárka. Keď sa neviete prinútiť zjesť nič, lekár vám môže predpísať nutričné drinky.

Radšej tekuté

Za bolesť pri prehĺtaní môže zápal a vredy, ktoré sa vplyvom liečby v ústach vytvorili. Ústa si musíte vyplachovať, aby sa sliznica čo najrýchlejšie zahojila. Pomôže aj repík a šalvia, ale aj prípravky z lekárne. Niektoré majú znecitlivujúci účinok, tak bolesť aspoň čiastočne zmiernia. Dávajte prednosť mäkkým a vareným jedlám alebo tekutej strave. Tuhé jedlá a suchá strava vyžadujú bolestivé hryzenie a prežúvanie. Jedlo si môžete pokrájať na malé kúsky alebo rozmixovať. Aj šťavy a omáčky pomôžu, aby potrava ľahšie vkĺzla do hrdla. Pri bolesti v ústach sa vyhnite citrusom, korenistým jedlám, fajčeniu a alkoholu.

Bez slín

Ak vám vysychajú ústa, skúste žuvačky bez cukru. Žutie totiž vyvoláva tvorbu slín. Podobný účinok majú aj kyslé jedlá, cmúľanie kyslých cukríkov alebo kociek ľadu. Mäkké, kašovité či tekuté jedlá prehltnete v suchých ústach ľahšie. Na uľahčenie prehĺtania využite mäsové šťavy, omáčky či dresingy a jedlo zapíjajte tekutinami. Nejedzte korenené jedlá, pretože vysušujú sliznicu. Počas dňa si dajte každých pätnásť minút aspoň hlt vody. Na tvorbu slín sa radí piť aj mlieko, tak ho pokojne môžete s vodou striedať.

