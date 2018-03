Sharon Stone o najdesivejšom okamihu života: Akoby som mala novú hlavu aj DNA

Sharon Stone (59) sa k mozgovej príhode doslova prešportovala. Ale vraj z nej spravila lepšieho človeka.

Len nedávno sa herečka rozhovorila, prečo sa pred niekoľkými rokmi na vrchole kariéry nečakane stiahla z očí verejnosti. Ako štyridsaťtriročná sa začiatkom jesene chystala zdolať takmer päťkilometrový beh, na ktorý tvrdo trénovala. Povinný úsek zabehla aj deň predtým, ako ju manžel, novinár Phil Bernstein, musel s trojdňovou úpornou bolesťou hlavy a nevoľnosťou odviezť do nemocnice. Výsledky vyšetrení boli neľútostné.

Minimálna šanca

„Lekára som sa pýtala, či umieram. Vravel, že krvácam do mozgu. Ja na to, že by som asi mala zavolať mame. Podľa neho to bol dobrý nápad. Čoskoro vraj nepoviem ani slovo,“ hovorí kráska o najdesivejšom okamihu života, po ktorom stratila vedomie. „Na jednotke intenzívnej starostlivosti som strávila deväť dní. Šanca prežiť to, čo sa stalo mne, je veľmi malá,“ opisuje, ako sa lekári snažili dostať pod kontrolu takzvané subarachnoidálne krvácanie do priestoru medzi mozgom a jemnou blanou, ktorá ho pokrýva.

Príliš fit

Vznikne, ak sa mozog poškodí alebo praskne vydutina v mozgu – aneuryzma, ako v Sharoninom prípade. Väčšina ľudí na to umrie. A ak nie, mnohí sa nikdy nenaučia opäť chodiť alebo rozprávať. Príhoda prichádza náhle a nič pred ňou nevaruje. Riskujú ju najmä ľudia s cievami postihnutými aterosklerózou. Sharon však bola v najlepšej fit forme. Podľa lekárov práve to mohol byť, paradoxne, problém. Pravdepodobný spúšťač mŕtvice, ako vysvetlili Sharon lekári, bol intenzívny bežecký tréning, ktorý spôsobil prasknutie cievy.

Platina v krku

Umelkyni nakoniec zachránila život revolučná operácia. Platinové rúrky v krku jej pomohli odvádzať nahromadenú krv. Väčšina ľudí nemá také šťastie, no návrat do života si hollywoodska kráska poctivo odmakala. A od úplných základov. „Dva roky som sa znova učila rozprávať a chodiť. Dva roky som nevedela čítať. Bola to cesta pokory,“ vyhlásila hviezda Základného inštinktu. Akoby to nestačilo, kým sa zbierala z najhoršieho, opustil ju manžel a stratila nárok na starostlivosť o ich spoločného adoptívneho syna Roana. Štrnásť rokov zbierala silu na to, aby sa o skľučujúcom životnom období zverila verejnosti.



Foto: GettyImages

Nová osoba

Dnes už dokáže byť za túto lekciu vďačná. Okrem bolesti jej priniesla aj niečo, na čo je hrdá. „Moje telo dlho vstrebávalo vnútorné krvácanie. Akoby sa mi zmenila DNA. Akoby som nemala mozog tam, kde býval. Zmenil sa mi typ postavy, dokonca aj moje potravinové alergie sú iné. Som emocionálne inteligentnejšia. Pracujem na otváraní ďalších častí mysle, som silnejšia a priamejšia, čo ľudí straší. Musím sa s tým vyrovnať,“ prekvapuje Sharon.



Foto: GettyImages

Ako tvár titulky svetového časopisu, na ktorej sa pár rokov pred 60-kou objavila nahá, sa aj vďaka ťaživej skúsenosti nebojí rozprávať ani o svojom veku. „Už sa nesnažím vyzerať najlepšie na svete. Čo je naozaj sexi? Nie je to veľkosť pŕs, ale schopnosť baviť sa a mať sa rád, aby ste mohli milovať osobu po svojom boku. Ak by som verila, že sexi je to, kým som bola v Základnom inštinkte, bolo by to naozaj veľmi ťažké. Keď vojdem do kaviarne, ešte stále hádžu po mne pohľady aj dvadsaťroční. Dôvod, prečo sa cítite zle, je ten, že si nedovolíte zostarnúť,“ myslí si herečka dnes

Stonovej syndróm

Podľa štúdie počet fyzicky tvrdo na sebe makajúcich štyridsiatnikov s mozgovými a srdcovými príhodami sa od 80. rokov strojnásobil. Tento úkaz sa vďaka Sharonimu prípadu opisuje aj ako Stonovej syndróm. Hoci u Sharon sa ako jedna z príčin ukázalo aj vrodené postihnutie ciev, nadmerná telesná aktivita prispela k pohrome ako katalyzátor. Podľa vedcov ľudia, ktorí sa desať a viac rokov nehýbu a po štyridsiatke sa vrhnú na intenzívny šport, napríklad na beh alebo na squash, sú vo vyššom riziku než tí, čo cvičili aj predtým alebo to aspoň nepreháňajú.

„Ak začnete cvičiť po dlhom období nečinnosti, robte to postupne a pod medicínskym dohľadom. Stále platí, že ak cvičíte, riziko porážky je trikrát menšie. Netlačte však na pílu,“ prízvukuje biológ profesor Joe Doust z univerzity v Aberystwythe.

Mozgová príhoda