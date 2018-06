Sociálna sieť sebalásky: Máte v priateľoch tieto typy narcisov?

Facebookových narcistov magicky priťahuje. Alebo robí z ľudí narcistov?

Podľa metaanalýzy, ktorá zahrnula viac ako 25-tisíc ľudí zo šestnástich krajín, sa dá narcizmus na Facebooku pomerne dobre vystopovať. Vo všeobecnosti podľa psychológov z Univerzity vo Würzburgu rastie s počtom priateľov, intenzitou používania Facebooku a množstvom zverejnených fotiek. Týka sa to však len takzvaných grandióznych narcistov, ktorí sami seba považujú za každých okolností za obdivuhodných.

Tí zraniteľní

Iná situácia je u takzvaných zraniteľných narcistov. Aj tí síce majú o sebe vysokú mienku, ale zároveň sú aj neistí a ak niekto nesúhlasí s ich názormi, ľahko sa urazia a nahnevajú.

Pre grandióznych narcistov je Facebook ako magnet, môžu sa na ňom ponúkať svetu na obdiv. Keďže na Facebooku patria aj medzi tých najaktívnejších, iní na nich pomerne často narazia a pod vplyvom toľkého narcizmu môžu takisto podľahnúť a prebrať niektoré ich črty.

Čas problémov

Psychológovia však upozorňujú na to, že čas na Facebooku si treba strážiť. Ak to s aktivitou totiž preháňajú nenarcistickí ľudia, v konečnom dôsledku im to prináša skôr nespokojnosť so sebou a svojimi priateľmi.

