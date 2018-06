Speváčka Kristína verí bylinkám. Zbavila sa vraj doživotnej diagnózy

Hrdlo si lieči šalviou, náladu levanduľou a chrbát v saune. Speváčka Kristína Peláková (30) verí bylinkám a aj keď potrebuje relax, hľadá zeleň na prechádzke v prírode.

Ešte ako stredoškoláčke Kristíne diagnostikovali zvláštnu alergiu, ktorá vraj bude doživotná – keď sa poškrabala napríklad na ruke, hneď jej tam navreli poriadne červené čiary. „Istý čas som na to užívala tabletky. Keď som sa neskôr začala o svoje telo viac starať, asi po dvadsiatke, brala som kolostrum. A úplne to odišlo,“ smeje sa speváčka svojej údajne doživotnej diagnóze.

Vonku je vari tridsať stupňov a na rozhovor ste prišli s prechladnutými dutinami. Čo sa stalo?

Kvôli svojej práci musím dlho sedávať v aute, niekedy aj päť-šesť hodín. Hoci sa snažím klímu vôbec nepúšťať a radšej vetrať cez zadné okná, niekedy je také teplo, že ju zapneme. A práve to sa mi stalo – bola som veľmi rozhorúčená po vystúpení a do toho klíma... Ak sa mi to stane viackrát po sebe, potom si musím dávať dokopy dutiny.

Uprednostňujete viac prírodnú ako klasickú medicínu?

Bylinky milujem, a nielen ako čaje. Mám rada mätu, levanduľu, tá má na mňa veľmi harmonizujúce účinky. Práve som si vysadila v záhrade veľký záhon levandule. Na hlasivky používam šalviu. Keď mám nejaký problém s hrdlom, šalviový čaj je zázračný. Treba ho vypiť veľa, liter aj dva, ale každému to odporúčam. Šalvia zápal akoby vyplaví z tela. Samozrejme, keď to takouto prírodnou metódou nejde, obrátim sa na lekára.

Nepijete ani mlieko?

Nie. To súvisí s mojou pleťou, ktorá bola raz lepšia, raz horšia, občas som na nej mala zápaly. Vylúčila som vtedy pečivo a mlieko. Pečivo už teraz jem, keď mám chuť, ale mlieko nie. Nemám naň alergiu, nič sa nestane, keď si ho dám napríklad v káve, ale mám pocit, akoby ho moje telo nepotrebovalo. Odkedy som ho vylúčila, pleť a celkovo pokožku mám lepšiu.

Mali ste aj bezmäsové obdobie

Skúšala som, či sa dá fungovať bez mäska a mesiac som ho vôbec nejedla. Dala som si trochu ryby, ale inak nič, žiadnu hydinu, bravčové ani hovädzie. Veľmi som schudla, nemala som takmer žiadne svaly. Cítila som sa síce v pohode, ale chýbala mi fyzická sila, ktorú potrebujem pri svojej práci. Za mäso som nenašla alternatívu. Lebo si myslím, že ak človek niečo vylúči, potrebuje to čímsi vykompenzovať, aby si doplnil chýbajúce látky. K mäsu som sa teda vrátila, ale hlavne k rybám a hydine.

Priznali ste sa, že ste bordelárka. Ako sa to prejavuje?

Už keď som bola malá, moja staršia sestra mala veci uložené ako podľa pravítka a ja tam, tam, tam. Za deň som sa aj štyri-päťkrát prezliekla a hneď vznikol neporiadok. Moja mama len chodila: „Tinka, uprac si už izbu, máš tam bordel.“ A ja som si vravela – aký bordel? Veď mám poriadok... Ale čítala som nedávno knižku od Marie Kondo, ktorá radí vyhodiť všetko, čo vo vás nevyvoláva žiadne pocity. Tak sa učím všetko pratať preč. Ale ešte vždy sa mi kopia veci, ktoré vôbec nepotrebujem.

Plánujete letný oddych?

Keď potrebujem relax, idem do prírody, tam, kde je zeleň. Mám niektoré obľúbené miesta, napríklad Oravu. Len tak si pochodiť medzi stromami, to je úžasné. Dúfam, že aspoň na pár dní sa niekam dostanem. Naša príroda je krásna a je blízko, tak načo jazdiť ďaleko?

