Speváčka Mária Čírová: Svadba všetko zmenila

Mária Čírová (29) si čistí hlavu na koňoch a lieči chrbát na joge. Minuloročnú svadbu so svojím manažérom považuje za magickú.

Na jar vás uvidíme ako moderátorku relácie, v ktorej zohráva hlavnú úlohu premena. Túžili ste niekedy na sebe niečo zmeniť?

Asi ako každý. Podľa mňa je to prirodzené. Ale vekom sa menia priority. Postupne zistíte, že ste unikát práve vďaka tomu, aký ste. A často práve chybička krásy, ktorá vás trápi, sa inému človeku na vás páči. A to je krásne. Samozrejme, rozumiem ľuďom, ktorí chcú na sebe niečo zmeniť preto, lebo ich to zdravotne alebo inak obmedzuje.

Mnohí speváci a hráči na hudobných nástrojoch dôverne poznajú bolesti chrbta. Vy nie?

S obľubou hovorím, že mám sedavé zamestnanie. Vo veľkej miere je to však pravda, keďže buď sedím za klavírom, alebo cestujeme na koncert. Aby ma chrbát nebolel, snažím sa cvičiť jogu. Je to iné ako jazdy na koni, ale takisto sa pri nej namakám. Cvičenie jogy zameranej na chrbticu si vyžaduje spomalenie a ustálenie.



Ako relaxujete? Čítate knihy, prichádzate sa, nakupujete alebo, skrátka, spievate?

Pre mňa je vzácna chvíľa voľna, keď zostanem sama s klavírom a môžem len tak hrať ako kedysi. Paradoxne to môže vyzerať ako práca, ale pre mňa je to chvíľa relaxu. Výborne si však oddýchnem, aj keď vyrazíme s rodinou na výlet alebo len na prechádzku do prírody.

Patríte k mamám, ktoré ostro sledujú jedálny lístok svojich detí, alebo im dáte ochutnať zo všetkého?

Mám rada zlatú strednú cestu a držím sa jej aj v tomto smere. Snažím sa deti extrémne neobmedzovať, ale zároveň dávam pozor na to, aby nejedli priveľa sladkostí.

Máte nejaké špeciálne osvedčené tipy na povzbudenie imunity?

Moja babka aj mamina boli celkom dobré bylinkárky. Ja sa v tom až tak nevyznám, ale odpozerala som jeden účinný recept na kašeľ – cibuľový čaj. Deti som musela naučiť jediný spôsob, ako sa to dá vypiť, zapchať si nos. Ale inak to celkom funguje. Manžel zase miluje zázvor.

Je v partnerskom živote výhodou, že váš manžel je váš manažér?

Takmer po desiatich rokoch už môžem s dostatočným nadhľadom skonštatovať, že je to veľká výhoda. Žiadny iný hudobný producent či manažér ma nepozná tak dokonale ako môj Maroš. Sme na jednej vlne, v práci i v súkromí. Mali sme aj obdobie, keď sme chceli vyskúšať, ako by to vyzeralo, ak by sme spolu nepracovali. Vydržalo nám to iba rok a obaja sme sa zhodli, že spolu nám to funguje najlepšie.

Splnila svadba vaše očakávania?

Nezmenilo sa nič a zároveň sa zmenilo všetko. Ten deň bol magický. Zmenil sa môj vnútorný pocit. Hneď na druhý deň som sa zobudila a cítila som, že niečo je inak. Ťažko sa to opisuje slovami, sú to také abstraktné, neuchopiteľné veci. Ten pocit, že ste si s partnerom dokázali povedať áno aj po toľkých rokoch partnerského života s dvoma deťmi, po rokoch radostí aj starostí, keď už obaja poznáte nielen svoje kladné stránky, ale aj negatíva. To bude asi osudová láska.

