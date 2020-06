Spievanka Mária Podhradská úprimne o tom, kedy a prečo zažívala temno na duši

Vždy usmiata Mária Podhradská (44), alias Spievanka, zažila na vrchole slávy totálne vyčerpanie. Od milovanej práce pre deti ju to neodradilo, ale upratala si v živote.

Nemali ste ambície ísť študovať herectvo?Prečo zvíťazila angličtina a španielčina?

Strašne som chcela študovať muzikálové herectvo. Počas strednej školy sa mi do toho začala pliesť angličtina, do ktorej som sa úplne zbláznila. Všade som so sebou nosila anglické knihy, vypisovala som si z nich neznáme slovíčka, nahrávala som si ich na walkman a keď som išla behať, púšťala som si ich cez slúchadlá.

Chodili ste na gymnázium?

Na strednú pedagogickú, ktorá pre mňa bola po základnej škole ako balzam. Chodila som totiž do nemčinárskej výberovej triedy s prísnym režimom, kde som sa ja, umelecká duša, cítila ako mimozemšťan. Na strednej sa mi zrazu rozjasnilo, žiadna fyzika ani chémia, matematiky len trochu a rôzne praktické predmety ako výtvarná, hudobná, hra na nástroji, tanečný krúžok, divadelný... Už od základnej školy som milovala malé deti a vymýšľala som im hry, fascinovali ma a dodnes som z nich užasnutá.

Nie ste z nich trošku unavená po rokoch vystupovania pred detským publikom?

Malé dieťa je zázrak! Dostane sa do nejakého svojho sveta, ktorému uverí a vy sa tam dostanete s ním, vtiahne vás doň so sebou. To je na tom fascinujúce a to ma stále úžasne napĺňa.

S manželom Miroslavom Čačíkom, manažérom Spievankova, majú tri deti, Maťka (17), Terezku (15) a Katku (10). Foto: Miroslav Čačík

Ako rástli vaše vlastné deti, nezvažovali ste, že sa preorientujete na staršie publikum?

Keď mal syn Maťko asi 9 a dcérka Terezka 7, aj mi napadlo, či mám zmeniť naše predstavenia. Lebo práve moje deti boli tým „trenažérom“, na ktorom som si mohla odskúšať, čo ich baví, čomu veria. No ony už tomu prestali veriť, spochybňovali to. Na tento vek už nezaberá Spievanka, treba byť civil a zabaviť ich viac dospeláckym spôsobom, lebo pre ne je už všetko trápne... A tak som radšej s radosťou ostala pri tvorbe pre najmenších.

Vraj sa vám stalo, že ste po predstavení od únavy omdleli?

Dlhý čas sme boli na Slovensku jediní s hudobnými vystúpeniami pre malé deti. A nehanbím sa priznať, že som vtedy prešla obdobím vyhorenia. Som dokonca rada, že dnes už máme aj konkurenciu a nevytvára sa na nás taký šialený nátlak. Je to paradox, ale keď sme boli na absolútnom vrchole a boli sme totálne hviezdy, ja som zažívala úplné temno na duši, depku, triasla som sa. To je tá odvrátená stránka slávy, ktorú nikto nevidí. Nechceli sme nikoho odmietnuť, snažili sme sa každému vyjsť maximálne v ústrety. A trochu sme to prepálili. Štyri či päť rokov za sebou sme mali viac ako sto koncertov ročne. Došlo to až k tomu, že ich bolo vyše 150. To ma úplne prevalcovalo. Naozaj som raz na konci koncertu v Žiline priamo na pódiu odpadla. Doteraz si pamätám, ako som ležala a nado mnou všetky tie detičky, ktoré ma budili – Spievanka, Spievanka!

Dali ste si pauzu?

Našťastie mi to nevzalo radosť z práce a neodišla som robiť niečo iné. Ale podstatne sme znížili počet predstavení. Vyžadovalo si to asi 2 roky mentálnej práce, no naučilo ma to upratať si hodnoty v živote a dokázať povedať aj nie. Výstrahou bol pre mňa pocit, že opúšťam vlastné deti, aby som sa išla venovať druhým deťom. Takže dnes je pre mňa na prvom mieste rodina, nie práca. Pred každým rozhodnutím si sadnem a premyslím si, čo pre mňa a môj život bude znamenať áno a čo stratím, ak poviem nie. A stále sa to ešte učím.

