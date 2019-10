Ste žiarlivou stíhačkou?! 5 tipov, ako s tým raz a navždy prestať

Kto nežiarli, nemiluje? Nezabúdajte, že prehnaná žiarlivosť môže zabiť aj tú najväčšiu lásku. Poradíme vám, ako sa to postupne odnaučiť.

Priznajme si to, asi každý z nás už niekedy žiarlil na svojho partnera. V malej miere, to môže partnerský vzťah okoreniť. Je to jeden zo spôsobov, ako dávate svojej polovičke najavo, že ju milujete a záleží vám na nej a nechcete o ňu prísť.

Dávajte si ale pozor, aby to neskĺzlo do chorobnej žiarlivosti, ktorá vedia k zbytočným hádkam, nezmyselným konfliktom a v niektorých prípadoch aj k definitívnemu rozchodu.

Ako ste na tom vy? Ste žiarliví? Poradíme vám, ako sa jej zbaviť.

1. Pracujte na svojom sebavedomí

Žiarlivosť môže mať rôzne príčiny, ale najčastejšie je jej prameňom nízka sebavedomie. Ak nemáte zdravé sebavedomie, neveríte si a nechcete veriť ani tomu, žeby vás miloval ten druhý. Prvým krokom k tomu, aby ste prestali žiarliť, je naučiť sa mať rada samu seba. Zapracujte na svojom sebavedomí a nehanbite sa požiadať o pomoc aj odborníka.



Zdroj: Shutterstock