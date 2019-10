Suchá alebo mastná? Jeden typ pokožky má pri starnutí obrovskú výhodu

Na prvý pohľad vyhrávajú dámy so suchou pleťou, ktoré ani netušia, čo je vyrážka a zväčšený pór. Avšak ani mastná pleť nemusí byť na zahodenie.

Chcete zistiť akú máte pokožku? Test je veľmi jednoduchý! Očistite si pleť a pár minút počkajte ako sa zachová. Priložte si na tvár papierový obrúsok. Ak zostane bez mastného fľaku, máte suchú pleť. Ak sa odtlačok objaví na takzvanej t-zóne, teda čele a nose, ste majiteľkou zmiešanej pleti. Pri mastnej pleti zostane fľak na celom obrúsku.

Vyhrali ste to?

Na prvý pohľad to majiteľky suchej pleti vyhrali. Pokožka je veľmi pekná, bezproblémová, nevyskytujú sa na nej vyrážky a póry sú takmer neviditeľné. Pravidelne jej však musíte dodávať výživné látky, inak sa zmení na sivú a nevýraznú. Tento typ pokožky musíte pravidelne krémovať. Hneď ako si ju odlíčite, pocítite napätie. Suchá pleť býva často citlivá a ľahko sa na nej objaví začervenanie.

Rozmaznávajte ju

Suchá pokožka potrebuje prípravky, ktoré pokožku jemne premastia a zároveň hydratujú. Len vďaka zvýšenej starostlivosti sa dostane suchá pokožka do normálu a nebude zbytočne rýchlo starnúť. Suchá pleť ocení avokádo, mandľový olej. Dostatok výživných látok jej dodajú i krémy s obsahom morských rias. Keďže je i citlivejšia, vhodnejšie sú výrobky neparfumované bez obsahu alkoholu. Zároveň počítajte s tým, že ruka v ruke s pribúdajúcim vekom ide prirodzená dehydratácia pleti a pomoc musí byť intezívnejšia. Suchá pleť je náchylnejšia na tvorbu vrások.

Starnete pomalšie?

Najmä v puberte by ju dievčatá vymenili za čokoľvek. Vyrážky a upchaté póry totiž nie sú pri tomto type pleti žiadnou vzácnosťou. Možno vás to v mladom veku príliš neuteší, ale verte, že vrásky sa vám budú tvoriť neskoršie ako kamarátkam, ktoré majú suchú, priam porcelánovú pokožku. Dlhšie pôsobí mladším dojmom. Mastná pleť sa postupne s pribúdajúcimi rokmi začne meniť na normálnu. Mnohé dámy si myslia, že mastnú pleť si nemusia krémovať, ale nie je to presne tak. Aj tento typ pleti môže byť dehydrovaný. Vhodné sú preto ľahšie krémy, avšak s hydratačným účinkom. Vždy, keď budete bojovať s leskom, spomeňte si, že mastná pleť starne pomalšie.