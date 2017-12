Tipy, ktoré spríjemnia tehotenstvo a ťahy proti nevoľnosti

Hoci je bývalá tanečnica Abbie Puskailer v bezchybnej forme, manželovo rozmaznávanie ju potešilo.

Posledné týždne tehotenstva bývajú náročné. Ohlásia sa opuchy nôh i bolesti chrbta. Správne masážne ťahy oceníte viac než inokedy. Kým niektorými masážami vás môže rozmaznávať doma aj partner, iné patria len do rúk fyzioterapeuta či maséra. A niekedy postačí, ak si porelaxujete pri šálke čaju. Ktoré bylinky či vône vám neublížia?

Masírujte

Na začiatku tehotenstva môžete pomocou relaxačnej masáže bojovať aj s rannými nevoľnosťami alebo s únavou. „Do dvadsiateho týždňa sa môže masírovať aj v ľahu na brušku, ak je to žene príjemné. Inak sa masáž vykonáva na boku alebo aj v sede,“ vysvetľuje fyzioterapeutka Barbora Krchňavá Hanicová.

Niektoré ošetrenia patria len do rúk odborníka, určite k nim patrí lymfodrenážna masáž, upzorňuje fyzioterapeutka Barbora Krchňavá Hanicová. Foto: Lýdia Czakó

„Využívajú sa jemné techniky, krúživé pohyby a hmaty, ktoré prekrvia a uvoľnia stuhnuté svaly. Vyhýbame sa oblasti krížov, driekovej oblasti.“ Odborník sa pri masáži zameriava najmä na veľké svalové skupiny v oblasti medzi lopatkami, ale i na šiju, krčnú chrbticu, plecia a paže. Masíruje sa aj oblasť bedrových kĺbov, ktoré sú preťažené prirodzene sa zvyšujúcou hmotnosťou a rastúcim bruškom.

S lymfou opatrne

Od opuchov vás môže zachrániť aj lymfodrenážna masáž. Tá však vždy patrí zásadne do rúk odborníka. Je to zdravotná masáž, ktoré podporuje prúdenie lymfy. Vďaka nej sa môžete zbaviť napríklad pocitu ťažkých nôh. „Na lymfu pôsobíme jemnými krúživými, vytieracími a pumpovacími technikami. Tie ju odvedú do takzvaných zberných lymfatických uzlín. Telo sa zbavuje prebytočných tekutín a opuchy sa zmenšujú. Keďže pri lymfodrenáži sa uvoľňujú aj škodlivé látky, neodporúča sa robiť celotelovú masáž, ale iba čiastočnú, teda len ruky alebo nohy,“ zdôrazňuje odborníčka. Lymfodrenážnu masáž možno opakovať každých sedem dní.

Oleje vylepšia relax

Každú budúcu mamičku určite poteší pravidelná masáž nôh. Musí však byť jemná a nevtieravá. Dnes bez problémov nájdete centrá, ponúkajúce semináre či workshopy, na ktorých sa v rámci predpôrodnej prípravy dozviete i tipy na domáce masážne techniky.

Thomas Puskailer nemal s masážou chodidiel najmenší problém. Prisľúbil Abbie, že jej ich pomasíruje každý večer. Pozorne počúval rady odborníčky. Autor foto: Lýdia Czakó

Účinok relaxačnej profesionálnej i domácej masáže spríjemnia kvalitné oleje. Platí to však iba v prípade, že vám pachy nespôsobujú nevoľnosť. „Pokožka v tehotenstve je citlivejšia, preto treba zvoliť kvalitné oleje. Vždy je dôležité vybrať oleje, ktoré budúcej mamičke vyhovujú,“ upozorňuje fyzioterapeutka.

Uvarte si čaj

Ideálny relax môže najmä v zimných mesiacoch doplniť aj šálka čaju. V tehotenstve je vítanou zmenou v pitnom režime. Podľa nálady môžete piť čaje teplé alebo studené. Najmä pre sezónne virózy si pravidelne doprajte šípkový čaj, ktorý je ideálnym zdrojom vitamínu C. Môžete ho vystriedať aj šálkou žihľavového čaju.

„Zdravý tonus maternice udržujú listy ostružiny malinovej. Zároveň zabraňujú potratu. Čaj je vhodné piť aj pred pôrodom, keďže podporuje tvorbu mlieka,“ vymenúva pozitívne účinky odborníčka. Neuškodí vám ani mätový čaj, v tomto prípade si však doprajte iba šálku denne. „Žalúdok i nervy upokojí rooibos, ktorý je zároveň zdrojom minerálov a antioxidantov. Obsahuje napríklad železo, vápnik, horčík či draslík,“ dodáva fyzioterapeutka.

Prevoňajte si miestnosť

Počas tehotenstva sú vhodné napríklad citrusové esenciálne oleje, ktoré pomáhajú zmierňovať opuchy. Nesedí vám ich vôňa? Siahnite aj po levanduľovom oleji.

„Tým si môžete jemne masírovať aj bruško, keďže podporuje relax svalstva maternice. Ak dáte pár kvapiek levanduľového oleja do arómolampy, rozšírite upokojujúcu atmosféru po celej miestnosti,“ pridáva tipy Barbora Krchňavá Hanicová. Bolesti chrbta vám zase pomôže zvládnuť esenciálny olej z majoránu či z rozmarínu. Výborný je i olej z plodov gaultérie či šalviový, vďaka ktorému upokojíte nervový systém.

