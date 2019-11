Ťažký údel macochy: Ani nevlastné mamy to nemajú na ružiach ustlané

Úbohé deti, poviete si, keď počujete príbehy o rozvedených či rozlične zošívaných rodinách. Málokomu však napadne, že pocit bezmocnosti a odmietnutia zažívajú i macochy a otčimovia.

Psychoterapeutka a koučka Nora Vlášková, ktorá má s takzvanou patchworkovou rodinou vlastnú skúsenosť, upozorňuje, že podporu a pochopenie potrebujú všetci zúčastnení. „Táto situácia je zmena, ktorá nie je pre nikoho celkom príjemná. Áno, deti treba podporiť v získavaní nového pocitu bezpečia. Potrebujú cítiť, že ich pocity rešpektujete a majú právo i na hnev či vzdor. Ale aj nový rodič je pod obrovským tlakom zvonku i zvnútra,“ upozorňuje. Podľa Kamily Petrovskej, zakladateľky platformy Tretí rodič a autorky rovnomennej knihy, je práca na harmonickom spolužití v komponovanej rodine najťažšia práve pre nového, nevlastného alebo tretieho rodiča.

Rovnako ako všetci ostatní členovia rodiny zo začiatku tápa, kde je jeho miesto, čo má robiť a ako reagovať. „Nevyjasnené vzťahy v komponovaných rodinách prinášajú veľa otáznikov, nejasností a potenciálne konfliktných situácií. Má sa tretí rodič zapájať do výchovy? Ako sa má vyrovnať s tým, keď ho nevlastné dieťa neobľubuje? Ako by mal komunikovať s bývalým partnerom, prvým rodičom detí, na spoločenských akciách? Môže povedať partnerovi, že sa mu jeho deti zdajú nevychované?“ vypočítava matka jedného vlastného a dvoch vyženených detí.

K psychológovi?

Alebo ešte inak. Predstavte si, že ste zvyknutí večerať spoločne pri jednom stole, zatiaľ čo partnerove deti majú zažité, že každý si vezme niečo, keď je hladný. Zjedia to pri televízii alebo s mobilom v ruke. Budete od nich vyžadovať spoločné stolovanie, keď k vám prídu len na víkend každých štrnásť dní? Budete trvať na tom, aby im to partner vysvetlil? V tomto prípade si však uvedomte, že deti budú presne vedieť, odkiaľ vietor fúka. Ak však nič nepodniknete, bude vás to po niekoľkých víkendoch tak zožierať, že raz vybuchnete a poviete i veci, ktoré budete o pár minút ľutovať. Nevlastné deti vás môžu tak usilovne prehliadať, že vás nebudú zdraviť, nepoprajú vám dobrú noc alebo pri zbieraní riadu zo stola akosi pozabudnú na váš tanier. Rovnako sa môžete tešiť na tvrdošijný bojkot každého nápadu na trávenie voľného času alebo snahu o zblíženie. Aj macochy a otčimovia môžu byť z výziev, ktoré na nich čakajú v novej rodine, zrelí na psychológa.

Netlačte na pílu

Podľa Petrovskej musíte dať vzájomnému zžívaniu čas, veľa času. „Často chceme všetko hneď. Aby nás deti čo najskôr brali za svojich, rešpektovali, aby si vlastní i nevlastní súrodenci rozumeli, aby sme vedeli dobre riešiť konfliktné situácie, bez problémov trávili spoločné víkendy či dovolenky. Všetko príde, ale väčšinou nie hneď,“ píše vo svojej knihe Tretí rodič. Tieto klasické chyby nevlastných rodičov robila aj Kristína, keď pred šiestimi rokmi začala robiť macochu vtedy osemročnému chlapcovi. „Zo začiatku som sa priveľmi snažila, ale nerobilo to dobrotu, skôr prinášalo konflikty s chlapcom i s partnerom. Rokmi som prišla na jednu vec. Nemá cenu vychovávať ho, snažiť sa niečo naučiť, niečo mu ukázať, ak sám nechce,“ spomína na čas, keď sa snažila plánovať spoločné kultúrne a športové akcie.

Lepšie slovíčka

Podľa psychologičky Vláškovej je detský vzdor voči nevlastným rodičom reakciou dieťaťa, ktoré stratilo pocit bezpečia, cíti sa ohrozené a nevie, čo ho čaká. „V jeho živote sa objavil nový človek, o ktorom vie, že chce mamu alebo otca, ale nie je si isté, že chce aj jeho. Preto ho testuje. Dieťa môže byť nepríjemné, útočné, vyčítavé. Až keď to tretí rodič v pokoji zvládne a nepustí sa do boja s dieťaťom, získa dôveru. Na tretieho rodiča je to obrovský tlak,“ upozorňuje. Podľa väčšiny psychológov nová rodina potrebuje na to, aby sa zžila, dva až päť rokov. Čo však môžete urobiť hneď na začiatku, je pomenovať vzájomné vzťahy tak, aby sa v nich všetci zúčastnení cítili dobre. Napríklad Kamila Petrovská nechcela byť ani macocha ani nevlastná matka, a tak si vymyslela pojem tretí rodič. Rovnako tak aj nevlastným deťom môžete hovoriť bonusové a namiesto zošívanej rodiny používať pojem komponovaná.

Vzťah v trojici

Ďalším úskalím vzťahu s partnerom rodičom je, že v ňom človek nežije sám. Okrem dieťaťa z predchádzajúceho vzťahu sa v ňom objavuje druhý rodič, partnerov ex. S tým má skúsenosti bonusmama Lucia. „Zo začiatku ma nevlastné deti doslova zbožňovali, pretože sme všetci vrátane ich matky spolu vychádzali. Katastrofa nastala, keď vážne ochorela. Piekla som s deťmi vianočné koláčiky, chodila sa sánkovať a ona bola rada, keď im stihla prečítať minútovú rozprávku na dobrú noc,“ približuje matka dvoch nevlastných a dvoch vlastných detí. Kríza sa prehlbovala a nakoniec mamina zakázala chlapcom o Lucii doma hovoriť. Jej meno sa stalo tabu. „Deti to veľmi rozhodilo a nerozumeli, čo sa deje. A pretože každé dieťaťa je prirodzene lojálne k matke, vážne sa narušil vzťah detí ku mne. Najstarší chlapec sa aj teraz, po štyroch rokoch, bojí objať ma, aby sa o tom nedozvedala jeho mamina.“

Určite hranice

Psychoterapeutka Vlášková radí dať si na vzťahu s expartnerom skutočne záležať. Práve ten určuje pocit bezpečia a spokojnosti detí v nových rodinách. Ak v tomto smere nefunguje ochota, treba vymedziť pevné hranice. O tom, kadiaľ povedú, by sa mali noví partneri dohodnúť spoločne. Keď sa budú expartneri dohadovať sami, bude si nový partner pripadať odstrčený a nerešpektovaný,“ varuje psychologička. Petrovská, ktorá sa vďaka knihe Tretí rodič zoznámila s desiatkami príbehov komponovaných rodín. „Nevyjasnené vzťahy s expartnermi i bonusovými deťmi môžu byť takou vysiľujúcou skúškou vzťahu, že ho môžu i zabiť a viesť k rozchodu.“

