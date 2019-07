TEST: Blížite sa k menopauze? Zvykne začať okolo 40-tky

Viete rozpoznať prvé príznaky klimaktéria? Test vám prezradí, či sa už blížite k menopauze. Jej čas nástupu závisí od vašich genetických predispozícii aj životného štýlu. Zistite, ako ste na tom práve vy.

Ak test ukazuje, že vsupujete do klimaktéria, je lepšie objednať sa na kontrolu ku gynekológovi.Autor: Shutterstock

Klimaktérium, čiže prechod, sa hlási už v čase, kedy o ňom ani netušíte a ešte naplno menštruujete. A to asi šesť až sedem rokov pred poslednou menštruáciou. Tá končí zväčša vo veku 51 rokov, ale môže prestať aj skôr alebo neskôr. Výnimkou teda nie je ani klimaktérium pred dovŕšením 40. narodenín.

Bojíte sa prechodu? Mayské ženy ním netrpia a nemusíte ani vy!

Popýtajte sa mamy i babičky a pripravte sa

"Na dobu nástupu klimaktéria a menopauzy má vplyv viacero faktorov. Popri zdravotnom stave a životnom štýle je to predovšetkým genetika. Ženy by sa preto mali u svojich matiek a prípadne i babičiek informovať, kedy sa príznaky prechodu začali objavovať u nich a kedy prestali menštruovať. Aj keď je téma klimaktéria pomerne intímna a mnoho žien o ňom nerado hovorí, aspoň hrubá predstava o tom, kedy vás môže postihnúť, vám dáva možnosť sa na všetky nepríjemné prejavy dopredu pripraviť," hovorí gynekológ a sexuológ MUDr. Pavel Turčan, ktorý medzi preventívnymi opatreniami odporúča aj zaradenie vhodných doplnkov stravy s obsahom látok, vitamínov a minerálov, ktoré s prejavmi klimaktéria pomôžu. Ide o stravu a tiež doplnky stravy s materskou kašičkou, ktorá má priaznivý vplyv na hormonálnu aktivitu, s extraktom zo šalvie, chrómom, železom a selénom či s vitamínmi K a D3. Tie by mohli aspoň čiastočne potlačiť návaly potenia, zmeny nálad, únavu či psychickú nepohodu, ktoré sú v prechode veľmi časté.

Dôvody, prečo sa viac milovať. Pekne z toho vyťažte!

Otestujte sa, ako ste na tom práve teraz

Za každú odpoveď áno si napočítajte 1 bod:

Máte viac ako 35 rokov? Trpíte intenzívnymi a náhlymi pocitmi tepla sprevádzanými potením? Zažívate neobvyklé zmeny nálad, smútok či podráždenisť? Sú vaše prsia citlivejšie ako obvykle? Trápi vás vaginálna suchosť alebo bolesti pri pohlavnom styku? Znížila sa vaša chuť na sex alebo jeho prájemné pocity z neho? Spozorovali ste na svojej pokožke zmeny ako vyššia suchosť, viac ochlpenia, akné...? Cítite sa unavenejšia alebo máte problémy so spánkom? Máte menej pravidelnú alebo silnejšiu menštruáciu? Máte problémy so sústredením sa alebo pamäťou?

Vyhodnotenie testu príchodu menopauzy

Odpoveď ÁNO 0 až 3x

Zdá sa, že do klimaktéria zatiaľ nevstupujete. Majte ale aj tak na pamäti, že klimaktérium niekedy môže nastať aj bez sprievodných symptómov.

Odpoveď ÁNO 4 až 6x

Vykazujete niektoré symptómy typické pre nástup klimaktéria. Mali by ste sa objednať na kontrolu ku gynekológovi, ktorý nástup prechodu potvrdí, alebo vyvráti, a povie ako ďalej.

Odpoveď ÁNO 7 až 10x

Je veľmi pravdepodobné, že klimaktérium už prežívate. Určite navštívte lekára, ktorý vám pomôže zvládať jeho prejavy. Niektoré z uvedených príznakov totiž môžu byť signálom aj vážnejších problémov a neradno ich podceňovať.

Ako súvisia návaly horúčavy v menopauze s rakovinou prsníka?

Prečo by ste nemali klimaktériu podceňovať?

"Medzi nebezpečné chronické príznaky prechodu, ktoré sa často označujú ako metabolický klimakterický syndróm, patrí napríklad zvýšené riziko vzniku osteoporózy, aterosklerózy, infarktu myokardu alebo centrálnej mozgovej príhody. V reprodukčnom veku ste pred týmito rizikami chránené vyššou hladinou estrogénu. S jeho úbytkom však dochádza k oslabeniu tejto ochrannej funkcie a napríklad riziko srdcovo-cievnych ochorení sa tak dostáva na približne rovnakú úroveň, ako je tomu u mužov, "varuje MUDr. Pavel Turčan.

Základom by mala byť zmena alebo úprava životného štýlu. S návalmi tepla a potením, ale aj s psychickým stavom, únavou či priberaním na váhe môžete bojovať predovšetkým úpravou jedálnička. Obmedziť alebo vynechať by ženy v prechode mali silno korenené jedlá, cukor, soľ, kávu a alkohol, a naopak viac by mali jesť potraviny s vysokým obsahom vápnika a železa, ale tiež fytoestrogénov - rastlinných hormónov, ktoré majú podobnú štruktúru ako ženské pohlavné hormóny. Najbohatšie sú fytoestrogény zastúpené v červenej ďateline, sóji alebo kanadských brusniciach. Sú tiež obsiahnuté v doplnkoch stravy určených priamo pre ženy v období klimaktéria.

Sexuálne pomôcky na lekársky predpis? To nie je vtip! Aha, čo uzdravia