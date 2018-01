FOTO: Tipnete správne jej vek? Saru šokujúco zmenila záhadná choroba!

Hádate, že by mohla byť rovesníčka vašich rodičov? Omyl!

Sara Geurts z Los Angeles mala 10 rokov, keď jej diagnostikovali vzácne ochorenie EDS – Ehlers-Danlos syndróm, pri ktorom spojivové tkanivo znižuje schopnosť tela produkovať kolagén. Dôsledkom je, že Sare sa robia vrásky nielen predčasne, ale po celom tele aj na miestach, kde sa ich iné ženy s nevôľou dočkajú aj po šesťdesiatke.

Sara si zarába ako modelka napriek tomu, že jej telo vyzerá o niekoľko desiatok staršie.

Kolagénový problém

Spojivové tkanivo je zodpovedné za podporu a štruktúrovanie kože, krvných ciev, kostí a orgánov. Je zložené z buniek, vláknitého materiálu a proteínu nazývaného kolagén. Skupina genetických porúch spôsobuje syndróm Ehlers-Danlos, čo vedie k poruche produkcie kolagénu. Niektorý z 13 typov ochorenia má asi 1 človek z 5000, Sarin sa volá dermatosparaxia. Vďaka nej z nej koža doslova visí, no Sara samu seba považuje za krásnu.

Moja cesta

Samozrejme, že to tak nebolo vždy a za svoje telo sa dievčina hanbila. Až kým si neuvedomila, že neexistuje univerzálne pravidlo pre krásu. „Moja koža bola zdrojom mojej najväčšej neistoty. No teraz ju považujem za najkrajšiu vec. Každá nedokonalosť, ktorú máte, je len vaša a rozpráva príbeh o vás a ceste, na ktorej ste boli," vyznáva sa 26-ročná Sara vo svojom videoblogu a snaží sa zmeniť pohľad na to, ako ľudia vnímajú krásu.

„Ľudia sa vás hrozia. Nevedia, ako reagovať. Nie sú zvyknutí na niekoho, kto sa nepokúša zapadnúť. Namiesto jedinečnosti sa vo vás snažia vyvolať pocit, že ste divný. Nevšímajte si ich," radí Sara na svojom instagrame aj ostatným, ktorým svoju cestu ešte ostáva pochopiť.

