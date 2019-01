Trápia vás cievky, chĺpky, akné či vrásky? Využite zimný čas na skrášľovanie

Zimné mesiace sú pre skrášľovacie zákroky pomocou lasera ideálne. S pokožkou dokáže zázraky! No dajte si pozor na akciové ponuky a neodborníkov, aby vám nezostali oči pre plač.

Laser sa v medicíne využíva už vyše 30 rokov. Svoje využitie si našiel aj v estetickej. Pomáha odstrániť rozšírené cievky, chĺpky v oblasti tela a tváre, bradavice, pigmentácie, tetovanie, liečiť akné alebo omladiť ruky, tvár či dekolt.

Kroky pred ošetrením

„Každému laserovému ošetreniu by mala predchádzať podrobná konzultácia s lekárom, ktorý po zhodnotení celkového stavu určí, aký druh laserového ošetrenia je pre daného klienta vhodný a preberie s ním výhody aj možné komplikácie,“ vysvetľuje MUDr. Janka Holešovská z medicínsko-estetického centra.

Nie každý laser je dobrou voľbou

Laserové ošetrenie môže výrazne zlepšiť stav a štruktúru pokožky. Laserový zákrok dnes môžete absolvovať v medicínskych centrách, na klinikách estetickej medicíny a plastickej chirurgie, ale aj v bežných salónoch. S výhodnými ponukami však prichádza aj riziko. Pri rozhodovaní často zohráva úlohu cena úkonov, čím sa klienti vystavujú riziku nekvalitnej práce. Škodu môžu spôsobiť nesprávne zvolené prístroje, ale aj pracovník salóna bez dostatku odbornosti. „Laser v rukách neodborného personálu môže pokožku trvalo poškodiť, čo sa prejaví trvalými poruchami pigmentácie, jazvami či nekrózou,“ varuje lekárka.

„Lasery, používané v estetickej medicíne, podliehajú certifikácii a schváleniu ŠUKL (Organizácie ministerstva zdravotníctva zabezpečujúcej dozor nad kvalitou, účinnosťou a bezpečnosťou liečiv a zdravotníckej techniky). Renomované pracoviská laserovej medicíny pracujú s kvalitnými prístrojmi, ktorých cena sa pohybuje od 60 do 150 000 eur. Nie je možné premiestňovať ich každý týždeň na iné pracovisko,“ vysvetľuje doktorka Holešovská.

Alebo odídete bez výsledku

Nesprávne použitý laser môže narobiť veľa škôd, existuje však aj možnosť, že výsledok neuvidíte. Lacné prenosné zariadenia alebo lasery na domáce použitie musia byť predovšetkým bezpečné. Preto výrobcovia a distribútori tlačia ich výkonnosť na absolútne minimum, a tak je ich účinok len minimálny až nulový.

Ako overiť odbornosť personálu?

Pri ponuke podozrivo nízkej ceny alebo vysokých zliav možno predpokladať, že ide o ošetrenie nedostatočne kvalitným prístrojom,

Dôležité je zistiť si, či s daným prístrojom pracuje lekár, alebo túto činnosť delegoval na stredný zdravotnícky personál.

Čítajte recenzie klientov, ktorí ošetrenie v danom zariadení už absolvovali.

Zariadenie ešte pred zákrokom osobne navštívte, často je na prvý pohľad jasné, či vami zvolené miesto pristupuje k ošetreniam seriózne.

Ochrana pred slnkom

Pred ošetrením by ste nemali byť minimálne 4 až 6 týždňov vystavení priamemu slnečnému žiareniu. Dôležitá je aj dôkladná ochrana po zákroku laserom. „Približne mesiac je treba chrániť pokožku používaním krému s vysokým ochranným faktorom. Ak by sme tesne po zákroku vystavili ošetrenú časť slnečnému žiareniu, mohlo by dôjsť k prejavom popálenia pokožky až tvorbe pľuzgierov, k zmenám sfarbenia pokožky hyperpigmentáciám, dokonca k tvorbe jaziev,“ upozorňuje lekárka.