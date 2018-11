Trápia vás suché pery? Tieto triky im zaručia jemnosť

Jemná pokožka pier potrebuje pomoc počas celého roku. Ak nemáte po ruke balzam, zachráni vás med i olej

Niekedy si stačí pery párkrát zvlhčiť slinami vo veternom počasí a problém je na svete. Jemná pokožka je za chvíľu suchá. Na rozdiel od iných častí tela, v oblasti pier sa nevyskytujú žiadne mazové žľazy. Práve preto sa rýchlo vysušujú. Ak ich nepomôžete, budú drapľavé a popraskané. Nemáte po ruke balzam na pery?

Miešajte med

Na suché pery zaberajú aj domáce recepty. Ideálny je med. Natrite si tenšiu vrstvu na jemnú pokožku a nechajte 10 minút pôsobiť. Zvyšok hmoty jemne zotrite papierovým obrúskom. Ak sa na perách objavili drobné šupiny a koža pôsobí podráždene, primiešajte k medu tvaroh. Mliečny výrobok pokožku mierne schladí, upokojí a med vyživí. Opäť nechajte hmotu pôsobiť 10 minút.

Vyskúšajte olej s kefkou

Suché pery zachráni okrem klasického balzamu i olivový olej. Kúpte si malé balenie a dajte si ho do kabelky. Pravidelne si pár kvapiek vklepte do pokožky pier. Pozor, vždy tak robte len s umytými rukami. Ak sú pery príliš suché, vytvoria sa na nich drobné ranky, cez ktoré do organizmu ľahko prenikne infekcia. Výborným pomocníkom je i mandľový olej. Chcete poznať ďalší tip pre krásne pery? Premasírujte si ráno a večer mäkkou zubnou kefkou a potom si ich potrite mandľovým olejom.

Pomôže i cukor

Zubná kefka bude účinkovať ako peeling. Jemnú pokožku pier výborne prekrví a zbaví ich drobných šupiniek. Raz za tri týždne si môžete pripraviť aj peeling z jemnejších kryštálikov cukru a medu. Hmotu naneste na pery a prstami ich premasírujte. Peelingu sa vyhnite, ak máte pery popraskané.

